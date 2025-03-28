Мус з хурми та какао — легкий десерт для схуднення без цукру та борошна

Пудинг із какао та хурми. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пінс

Навіть під час схуднення не варто обмежувати себе у солодкому задоволенні. Цей легкий десерт здивує незвичним поєднанням смаків та не зашкодить вашій фігурі.

Рецептом шоколадного пудингу з хурми поділилася нутриціолог Оля Пінс на YouTube.

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Вам знадобиться:

хурма — 3 шт. середнього розміру;

какао — 25 г;

молоко — 400 мл;

мед — 2 ст. л.

Спосіб приготування

М'якоту хурми відділити від шкірки та кісточок. Варто обрати стиглі плоди з м'якою серединкою.

Підготовка хурми для пудингу. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пінс

До м'якоті хурми додати какао, молоко та мед (на смак можна додати більше, або більше). Усі інгредієнти ретельно збити до однорідної маси за допомогою блендеру.

Готовий пудинг розлити по склянках. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пінс

Отриману суміш розлити по креманках та поставити у холодильник приблизно на 1 годину. Охолоджений пудинг прикрасити за бажанням та подавати до столу.

Шоколадний пудинг із хурмою. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пінс

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