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Супердесерт із трьох інгредієнтів — без цукру та борошна

28 березня 2025 08:51
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Мус з хурми та какао — легкий десерт для схуднення без цукру та борошна
Пудинг із какао та хурми. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пінс
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Навіть під час схуднення не варто обмежувати себе у солодкому задоволенні. Цей легкий десерт здивує незвичним поєднанням смаків та не зашкодить вашій фігурі.

Рецептом шоколадного пудингу з хурми поділилася нутриціолог Оля Пінс на YouTube.

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Вам знадобиться:

  • хурма — 3 шт. середнього розміру;
  • какао — 25 г;
  • молоко — 400 мл;
  • мед — 2 ст. л.

Спосіб приготування

М'якоту хурми відділити від шкірки та кісточок. Варто обрати стиглі плоди з м'якою серединкою.

Пудинг з хурми для схуднення
Підготовка хурми для пудингу. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пінс

До м'якоті хурми додати какао, молоко та мед (на смак можна додати більше, або більше). Усі інгредієнти ретельно збити до однорідної маси за допомогою блендеру.

Пудинг з хурми та какао для схуднення, простий рецепт
Готовий пудинг розлити по склянках. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пінс

Отриману суміш розлити по креманках та поставити у холодильник приблизно на 1 годину. Охолоджений пудинг прикрасити за бажанням та подавати до столу.

Шоколадний пудинг з трьох інгредієнтів
Шоколадний пудинг із хурмою. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пінс

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дієта схуднення какао десерт хурма

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