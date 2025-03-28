Мусс из хурмы и какао — легкий десерт для похудения без сахара и муки

Супер-десерт из трех ингредиентов — без сахара и муки
Даже во время похудения не стоит ограничивать себя в сладком удовольствии. Этот легкий десерт удивит необычным сочетанием вкусов и не навредит вашей фигуре.
Рецептом шоколадного пудинга из хурмы поделилась нутрициолог Оля Пинс на YouTube.
Вам понадобится:
- хурма — 3 шт. среднего размера;
- какао — 25 г;
- молоко — 400 мл;
- мед — 2 ст.л.
Способ приготовления
Мякоть хурмы отделить от кожуры и косточек. Стоит выбрать спелые плоды с мягкой серединкой.
К мякоти хурмы добавить какао, молоко и мед (по вкусу можно добавить больше, или больше). Все ингредиенты тщательно взбить до однородной массы с помощью блендера.
Полученную смесь разлить по креманкам и поставить в холодильник примерно на 1 час. Охлажденный пудинг украсить по желанию и подавать к столу.
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