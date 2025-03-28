Мусс из хурмы и какао — легкий десерт для похудения без сахара и муки

Пудинг из какао и хурмы. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пинс

Даже во время похудения не стоит ограничивать себя в сладком удовольствии. Этот легкий десерт удивит необычным сочетанием вкусов и не навредит вашей фигуре.

Рецептом шоколадного пудинга из хурмы поделилась нутрициолог Оля Пинс на YouTube.

Читайте также:

Вам понадобится:

хурма — 3 шт. среднего размера;

какао — 25 г;

молоко — 400 мл;

мед — 2 ст.л.

Способ приготовления

Мякоть хурмы отделить от кожуры и косточек. Стоит выбрать спелые плоды с мягкой серединкой.

Подготовка хурмы для пудинга для пудинга. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пинс

К мякоти хурмы добавить какао, молоко и мед (по вкусу можно добавить больше, или больше). Все ингредиенты тщательно взбить до однородной массы с помощью блендера.

Готовый пудинг разлить по стаканам. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пинс

Полученную смесь разлить по креманкам и поставить в холодильник примерно на 1 час. Охлажденный пудинг украсить по желанию и подавать к столу.

Шоколадный пудинг с хурмой. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пинс

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

Попробуйте приготовить любимый десерт итальянцев с доступными продуктами.

А также обязательно приготовьте популярное лакомство Баля Баяна, которое стало хитом в TikTok.

Также предлагаем десерт "Нежность", который просто тает во рту и удивляет своим вкусом.