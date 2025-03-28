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Супер-десерт из трех ингредиентов — без сахара и муки

28 марта 2025 08:51
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Мусс из хурмы и какао — легкий десерт для похудения без сахара и муки
Пудинг из какао и хурмы. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пинс
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Даже во время похудения не стоит ограничивать себя в сладком удовольствии. Этот легкий десерт удивит необычным сочетанием вкусов и не навредит вашей фигуре.

Рецептом шоколадного пудинга из хурмы поделилась нутрициолог Оля Пинс на YouTube.

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Вам понадобится:

  • хурма — 3 шт. среднего размера;
  • какао — 25 г;
  • молоко — 400 мл;
  • мед — 2 ст.л.

Способ приготовления

Мякоть хурмы отделить от кожуры и косточек. Стоит выбрать спелые плоды с мягкой серединкой.

Пудинг з хурми для схуднення
Подготовка хурмы для пудинга для пудинга. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пинс

К мякоти хурмы добавить какао, молоко и мед (по вкусу можно добавить больше, или больше). Все ингредиенты тщательно взбить до однородной массы с помощью блендера.

Пудинг з хурми та какао для схуднення, простий рецепт
Готовый пудинг разлить по стаканам. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пинс

Полученную смесь разлить по креманкам и поставить в холодильник примерно на 1 час. Охлажденный пудинг украсить по желанию и подавать к столу.

Шоколадний пудинг з трьох інгредієнтів
Шоколадный пудинг с хурмой. Фото: Скриншот YouTube/Оля Пинс

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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