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Просто змішайте каву з молоком — улюблений десерт усіх італійців

26 березня 2025 18:21
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Торт без випікання — улюблений італійський десерт
Італійський десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей італійський десерт готується без духовки, а смакує, як витвір кондитерського мистецтва. Ніжний крем, просочене кавою печиво та легка шоколадна стружка створюють ідеальне поєднання для справжніх гурманів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 100 г;
  • крохмаль — 65 г;
  • молоко — 700 мл;
  • вершкове масло — 100 г (м’яке);
  • охолоджені вершки (33–36%) — 450 г.

Для сиропу:

  • розчинна кава — 10 г;
  • тепле молоко — 200 мл.

Додатково:

  • печиво — 500–550 г;
  • шоколад — 40 г.

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром у каструлі з товстим дном. Додати крохмаль, перемішати, влити молоко та збити до однорідності. Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, варити до загустіння.

просто змішайте каву з молоком улюблений десерт усіх італійців
Молоко та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти крем із плити, одразу додати м’яке масло, перемішати та перекласти в миску. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження.

змішайте каву з молоком улюблений десерт усіх італійців
Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо збити охолоджені вершки до пишності. Охолоджений крем також збити кілька секунд, потім обережно з’єднати обидві маси лопаткою.

улюблений десерт усіх італійців змішайте каву з молоком
Текстура крема. Фото: gospodynka.com.ua

Розчинити каву в теплому молоці, добре перемішати. Кожне печиво занурити в сироп із усіх боків. На дно форми викласти шар крему, потім шар змоченого печива.

десерт усіх італійців змішайте каву з молоком
Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Накрити торт харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2 години.

десерт італійців, просто змішайте каву з молоком
Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею посипати шоколадною стружкою. Нарізати та подавати з чаєм.

десерт від італійців, просто змішайте каву з молоком
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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Італія десерт рецепти торт без випічки

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