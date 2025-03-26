Торт без випікання — улюблений італійський десерт

Просто змішайте каву з молоком — улюблений десерт усіх італійців
Цей італійський десерт готується без духовки, а смакує, як витвір кондитерського мистецтва. Ніжний крем, просочене кавою печиво та легка шоколадна стружка створюють ідеальне поєднання для справжніх гурманів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 100 г;
- крохмаль — 65 г;
- молоко — 700 мл;
- вершкове масло — 100 г (м’яке);
- охолоджені вершки (33–36%) — 450 г.
Для сиропу:
- розчинна кава — 10 г;
- тепле молоко — 200 мл.
Додатково:
- печиво — 500–550 г;
- шоколад — 40 г.
Спосіб приготування
Змішати яйця з цукром у каструлі з товстим дном. Додати крохмаль, перемішати, влити молоко та збити до однорідності. Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, варити до загустіння.
Зняти крем із плити, одразу додати м’яке масло, перемішати та перекласти в миску. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження.
Окремо збити охолоджені вершки до пишності. Охолоджений крем також збити кілька секунд, потім обережно з’єднати обидві маси лопаткою.
Розчинити каву в теплому молоці, добре перемішати. Кожне печиво занурити в сироп із усіх боків. На дно форми викласти шар крему, потім шар змоченого печива.
Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Накрити торт харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2 години.
Перед подачею посипати шоколадною стружкою. Нарізати та подавати з чаєм.
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