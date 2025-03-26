Торт без випікання — улюблений італійський десерт

Італійський десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Цей італійський десерт готується без духовки, а смакує, як витвір кондитерського мистецтва. Ніжний крем, просочене кавою печиво та легка шоколадна стружка створюють ідеальне поєднання для справжніх гурманів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

цукор — 100 г;

крохмаль — 65 г;

молоко — 700 мл;

вершкове масло — 100 г (м’яке);

охолоджені вершки (33–36%) — 450 г.

Для сиропу:

розчинна кава — 10 г;

тепле молоко — 200 мл.

Додатково:

печиво — 500–550 г;

шоколад — 40 г.

Спосіб приготування

Змішати яйця з цукром у каструлі з товстим дном. Додати крохмаль, перемішати, влити молоко та збити до однорідності. Поставити на вогонь і, постійно помішуючи, варити до загустіння.

Молоко та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Зняти крем із плити, одразу додати м’яке масло, перемішати та перекласти в миску. Накрити харчовою плівкою в контакт і залишити до повного охолодження.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо збити охолоджені вершки до пишності. Охолоджений крем також збити кілька секунд, потім обережно з’єднати обидві маси лопаткою.

Текстура крема. Фото: gospodynka.com.ua

Розчинити каву в теплому молоці, добре перемішати. Кожне печиво занурити в сироп із усіх боків. На дно форми викласти шар крему, потім шар змоченого печива.

Печиво та крем. Фото: gospodynka.com.ua

Повторювати шари, поки не закінчаться інгредієнти. Накрити торт харчовою плівкою та прибрати в холодильник на 2 години.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею посипати шоколадною стружкою. Нарізати та подавати з чаєм.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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