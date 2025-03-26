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Просто смешайте кофе с молоком — любимый десерт всех итальянцев

26 марта 2025 18:21
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Торт без выпекания — любимый итальянский десерт
Итальянский десерт. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот итальянский десерт готовится без духовки, а на вкус, как произведение кондитерского искусства. Нежный крем, пропитанное кофе печенье и легкая шоколадная стружка создают идеальное сочетание для настоящих гурманов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • крахмал — 65 г;
  • молоко — 700 мл.;
  • сливочное масло — 100 г (мягкое);
  • охлажденные сливки (33-36%) — 450 г.

Для сиропа:

  • растворимый кофе — 10 г;
  • теплое молоко — 200 мл.

Дополнительно:

  • печенье — 500-550 г;
  • шоколад — 40 г.

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром в кастрюле с толстым дном. Добавить крахмал, перемешать, влить молоко и взбить до однородности. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения.

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Молоко и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Снять крем с плиты, сразу добавить мягкое масло, перемешать и переложить в миску. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания.

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Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно взбить охлажденные сливки до пышности. Охлажденный крем также взбить несколько секунд, затем осторожно соединить обе массы лопаткой.

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Текстура крема. Фото: gospodynka.com.ua

Растворить кофе в теплом молоке, хорошо перемешать. Каждое печенье окунуть в сироп со всех сторон. На дно формы выложить слой крема, затем слой смоченного печенья.

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Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Накрыть торт пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.

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Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей посыпать шоколадной стружкой. Нарезать и подавать с чаем.

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Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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Италия десерт рецепты торт без выпечки

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