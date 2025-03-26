Торт без выпекания — любимый итальянский десерт

Итальянский десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Этот итальянский десерт готовится без духовки, а на вкус, как произведение кондитерского искусства. Нежный крем, пропитанное кофе печенье и легкая шоколадная стружка создают идеальное сочетание для настоящих гурманов.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

крахмал — 65 г;

молоко — 700 мл.;

сливочное масло — 100 г (мягкое);

охлажденные сливки (33-36%) — 450 г.

Для сиропа:

растворимый кофе — 10 г;

теплое молоко — 200 мл.

Дополнительно:

печенье — 500-550 г;

шоколад — 40 г.

Способ приготовления

Смешать яйца с сахаром в кастрюле с толстым дном. Добавить крахмал, перемешать, влить молоко и взбить до однородности. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения.

Молоко и яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Снять крем с плиты, сразу добавить мягкое масло, перемешать и переложить в миску. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно взбить охлажденные сливки до пышности. Охлажденный крем также взбить несколько секунд, затем осторожно соединить обе массы лопаткой.

Текстура крема. Фото: gospodynka.com.ua

Растворить кофе в теплом молоке, хорошо перемешать. Каждое печенье окунуть в сироп со всех сторон. На дно формы выложить слой крема, затем слой смоченного печенья.

Печенье и крем. Фото: gospodynka.com.ua

Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Накрыть торт пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей посыпать шоколадной стружкой. Нарезать и подавать с чаем.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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