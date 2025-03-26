Торт без выпекания — любимый итальянский десерт

Просто смешайте кофе с молоком — любимый десерт всех итальянцев
Этот итальянский десерт готовится без духовки, а на вкус, как произведение кондитерского искусства. Нежный крем, пропитанное кофе печенье и легкая шоколадная стружка создают идеальное сочетание для настоящих гурманов.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 100 г;
- крахмал — 65 г;
- молоко — 700 мл.;
- сливочное масло — 100 г (мягкое);
- охлажденные сливки (33-36%) — 450 г.
Для сиропа:
- растворимый кофе — 10 г;
- теплое молоко — 200 мл.
Дополнительно:
- печенье — 500-550 г;
- шоколад — 40 г.
Способ приготовления
Смешать яйца с сахаром в кастрюле с толстым дном. Добавить крахмал, перемешать, влить молоко и взбить до однородности. Поставить на огонь и, постоянно помешивая, варить до загустения.
Снять крем с плиты, сразу добавить мягкое масло, перемешать и переложить в миску. Накрыть пищевой пленкой в контакт и оставить до полного остывания.
Отдельно взбить охлажденные сливки до пышности. Охлажденный крем также взбить несколько секунд, затем осторожно соединить обе массы лопаткой.
Растворить кофе в теплом молоке, хорошо перемешать. Каждое печенье окунуть в сироп со всех сторон. На дно формы выложить слой крема, затем слой смоченного печенья.
Повторять слои, пока не закончатся ингредиенты. Накрыть торт пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.
Перед подачей посыпать шоколадной стружкой. Нарезать и подавать с чаем.
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