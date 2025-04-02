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Как проверить температуру в духовке без термометра — 3 способа

2 апреля 2025 16:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как узнать температуру в духовке без градусника - простые лайфхаки
Духовка. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Все современные духовые шкафы уже оборудованы датчиками для определения температуры, однако иногда они могут сломаться, а под рукой не всегда есть кухонный термометр. К счастью, есть простые способы определить температуру в духовке без специальных приборов.

Новини.LIVE делятся полезными лайфхаками.

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Имейте в виду, что каждый из этих способов не может дать стопроцентный показатель, ведь каждая духовка имеет свои особенности работы. Однако определить приблизительную температуру этими методами можно.

Сахар

Кусочек сахарного рафинада есть на кухне почти у каждой хозяйки. Для этого кубик сахара, а лучше несколько, положите на пергамент и поместите на противень или решетку в духовке. Температура, при которой сахар начнет таять составляет 180℃, именно при таких показателях также готовят значительное количество блюд и выпечки. Итак, когда кусочек начнет растекаться, значит, температура в духовке достигла 180℃.

Як перевірити температуру в духовці - порада
Духовой шкаф. Фото: Freepik

Лист бумаги

Для проверки температуры в духовке возьмите лист белой бумаги и поместите его на решетку. Внимательно наблюдайте за тем, как меняется цвет листа при увеличении температуры. Если за 10 минут бумага начинает желтеть, температура внутри духовки около 125℃.

Когда бумага изменит цвет на светло-коричневый, это означает, что жар в духовке достиг 180℃. А вот когда бумага потемнеет до коричневого, тогда означает, что температура поднялась до 225℃. Темно-коричневый цвет листа будет свидетельствовать о том, что отметка пересекла 270℃.

Мука

Самый простой ингредиент для эксперимента — мука, она точно найдется в каждом доме. Чтобы определить температуру в духовке этим методом, высыпьте столовую ложку муки на противень и поместите в духовой шкаф. Внимательно наблюдайте за ней в течение 30 секунд. Если мука начала менять цвет на желтый, значит, температура достигла около 200℃.

Но если мука начала быстро темнеть — оборудование прогрелось до 250℃. А вот черный цвет муки будет свидетельствовать о том, что в духовке около 280℃.

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