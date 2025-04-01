Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Ліниві пиріжки на картопляному пюре — тісто легке та пухке arrow

Ліниві пиріжки на картопляному пюре — тісто легке та пухке

1 квітня 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ліниві пиріжки на картопляному пюре на пательні — легке та пухке тісто, ідеальний рецепт
Ліниві пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Шукаєте швидкий та смачний варіант пиріжків? Ліниві пиріжки з картопляним пюре на пательні – це ідеальний рецепт для швидкого сніданку або перекусу. Легке, пухке тісто та чудовий смак, який не залишить байдужим!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • борошно – 500-550 г;
  • картопля – 200 г (можна взяти старе пюре, якщо залишилося);
  • картопляний відвар – 250 мл.;
  • живі дріжджі – 20 г (сухі дріжджі – 7 г);
  • цукор – 1 ст. л.;
  • сіль – 1 ч. л.;
  • олія – 100 мл.

Спосіб приготування

Якщо у вас залишилося пюре, можна використати його. Якщо картоплю варите, то відваріть її в підсоленій воді до м'якості, потім зцідіть відвар, а картоплю розімніть в пюре. Відвар залишіть остигати.

ліниві пиріжки на картопляному пюре тісто легке та пухке
Картопляне пюре та опара. 

У теплому картопляному відварі розчиніть дріжджі, додайте цукор і добре перемішайте. Дайте постояти 5-10 хвилин, поки дріжджі не активуються і не почнуть булькати.

ліниві пиріжки на картопляному пюре
Картопляне тісто. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

До дріжджової суміші додайте пюре з картоплі, сіль, олію, а потім поступово вводьте борошно, замішуючи м'яке тісто.

ліниві пиріжки на картопляному пюре тісто легке
Приготування пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Перекладіть тісто в миску, накрийте рушником і залиште на 30-40 хвилин для підйому. Коли тісто підніметься, розділіть його на невеликі частини і сформуйте з них пиріжки за вашим смаком (можна наповнити начинкою чи залишити без неї).

ліниві пиріжки на картопляному пюре тісто пухке
Смажені пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Обсмажте пиріжки на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.

Раніше ми писали про гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин. 

Ще радимо звернути увагу на унікальний сніданок на 8 осіб за 10 хвилин — гарячі бутерброди. 

Пропонуємо також приготувати хачапурі до сніданку — знадобиться 1 склянка молока та борошна. 

картопля рецепти тісто пиріжки дріжджове тісто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:03 Apple випустила iOS 18.4 — які функції з'явилися в новій версії

16:01 Касаткіна заявила, що більше не могла бути громадянкою Росії

15:49 Киянин не отримав майже 150 тис. грн пенсії — вирок суду

15:45 Мотоциклісти Одеси їздитимуть смугою міського транспорту

15:44 Більше українців отримає мільйон від держави — хто в списку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

15:31 ДТП з українцями в Австрії — у МЗС назвали вік загиблих

15:15 Ціни на продукти в Сільпо "обвалилися" — що коштує на 50% дешевше

15:11 Популярний генератор зображень OpenAI став безплатним для всіх

15:11 Сибіга назвав, з представниками яких країн поговорить у Брюсселі

15:10 Рейд по парковках в Одесі — кому виписали штрафи

16:03 Apple випустила iOS 18.4 — які функції з'явилися в новій версії

16:01 Касаткіна заявила, що більше не могла бути громадянкою Росії

15:49 Киянин не отримав майже 150 тис. грн пенсії — вирок суду

15:45 Мотоциклісти Одеси їздитимуть смугою міського транспорту

15:44 Більше українців отримає мільйон від держави — хто в списку

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

15:31 ДТП з українцями в Австрії — у МЗС назвали вік загиблих

15:15 Ціни на продукти в Сільпо "обвалилися" — що коштує на 50% дешевше

15:11 Популярний генератор зображень OpenAI став безплатним для всіх

15:11 Сибіга назвав, з представниками яких країн поговорить у Брюсселі

15:10 Рейд по парковках в Одесі — кому виписали штрафи

06:33 Як змінила війна гумористичні традиції Одеси — Борис Барський

29 березня 2025

06:33 Українські фрукти — наскільки ціни будуть доступні цього року

28 березня 2025

22:33 Одеса очима містян — від захоплення до критики

06:33 Майбутнє українських садів — що буде з вітчизняними фруктами

27 березня 2025

22:33 Одеса на лінії фронту — чого ще можна очікувати від ворога

18:38 Інспекція цін в одеському супермаркеті — що пропонують покупцю

06:33 Перемир'я в Чорному морі — дипломатія чи пастка для України

26 березня 2025

22:58 Рання весна та дощі — чи буде Одещина із фруктами цього року

06:14 Де дешевша їжа — ціни на продукти в містах України та ЄС

25 березня 2025

22:33 Гільзи ціною від 6 тисяч гривень — як одесити допомагають ЗСУ

Text

13:00 Трамп хоче, щоб Путін пішов на угоду про мир — ефір День.LIVE

Text

08:00 Подробиці розмови Зеленського зі Стармером — ефір Ранок.LIVE

31 березня 2025
Text

17:50 Заява Єрмака про порушення Росією перемирʼя — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп посилює тиск щодо угоди про копалини — ефір День.LIVE

Text

12:30 Глави МЗС союзників виступають із заявами про Україну — ефір

Text

08:00 Ситуація на Курщині та нова угода про копалини — ефір Ранок.LIVE

30 березня 2025
Text

21:31 У Харкові екопарк випустив 170 птахів, врятованих від браконьєрів

28 березня 2025
Text

17:35 У Трампа змінили риторику щодо закінчення війни — ефір Вечір.LIVE

Text

13:03 У Буданова розкрили плани РФ щодо кінця війни — ефір День.LIVE

Text

08:00 В Україні реформують житлову політику для ВПО — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Мінімалка в Україні — скільки отримуватимуть українці з 1 квітня

25 березня 2025

Непотрібний номінал — які купюри євро краще не зберігати

18 березня 2025

Київстар знизить вартість тарифів для абонентів — хто у списку

21 березня 2025

Компенсації не буде — чому українці можуть втратити долари і євро

19 березня 2025

Стрижки, котрі старять — яких зачісок краще уникати у 2025 році

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

25 березня 2025

В Україні покращиться мобільний зв'язок — Рада підтримала закон

22 березня 2025

Трамп відреагував на нічний масований обстріл України

28 березня 2025

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно