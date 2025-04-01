Ліниві пиріжки на картопляному пюре на пательні — легке та пухке тісто, ідеальний рецепт

Ліниві пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Шукаєте швидкий та смачний варіант пиріжків? Ліниві пиріжки з картопляним пюре на пательні – це ідеальний рецепт для швидкого сніданку або перекусу. Легке, пухке тісто та чудовий смак, який не залишить байдужим!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться:

борошно – 500-550 г;

картопля – 200 г (можна взяти старе пюре, якщо залишилося);

картопляний відвар – 250 мл.;

живі дріжджі – 20 г (сухі дріжджі – 7 г);

цукор – 1 ст. л.;

сіль – 1 ч. л.;

олія – 100 мл.

Спосіб приготування

Якщо у вас залишилося пюре, можна використати його. Якщо картоплю варите, то відваріть її в підсоленій воді до м'якості, потім зцідіть відвар, а картоплю розімніть в пюре. Відвар залишіть остигати.

Картопляне пюре та опара.

У теплому картопляному відварі розчиніть дріжджі, додайте цукор і добре перемішайте. Дайте постояти 5-10 хвилин, поки дріжджі не активуються і не почнуть булькати.

Картопляне тісто. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

До дріжджової суміші додайте пюре з картоплі, сіль, олію, а потім поступово вводьте борошно, замішуючи м'яке тісто.

Приготування пиріжків. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Перекладіть тісто в миску, накрийте рушником і залиште на 30-40 хвилин для підйому. Коли тісто підніметься, розділіть його на невеликі частини і сформуйте з них пиріжки за вашим смаком (можна наповнити начинкою чи залишити без неї).

Смажені пиріжки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Обсмажте пиріжки на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.

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