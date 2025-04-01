Ліниві пиріжки на картопляному пюре на пательні — легке та пухке тісто, ідеальний рецепт

Ліниві пиріжки на картопляному пюре — тісто легке та пухке
Шукаєте швидкий та смачний варіант пиріжків? Ліниві пиріжки з картопляним пюре на пательні – це ідеальний рецепт для швидкого сніданку або перекусу. Легке, пухке тісто та чудовий смак, який не залишить байдужим!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- борошно – 500-550 г;
- картопля – 200 г (можна взяти старе пюре, якщо залишилося);
- картопляний відвар – 250 мл.;
- живі дріжджі – 20 г (сухі дріжджі – 7 г);
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль – 1 ч. л.;
- олія – 100 мл.
Спосіб приготування
Якщо у вас залишилося пюре, можна використати його. Якщо картоплю варите, то відваріть її в підсоленій воді до м'якості, потім зцідіть відвар, а картоплю розімніть в пюре. Відвар залишіть остигати.
У теплому картопляному відварі розчиніть дріжджі, додайте цукор і добре перемішайте. Дайте постояти 5-10 хвилин, поки дріжджі не активуються і не почнуть булькати.
До дріжджової суміші додайте пюре з картоплі, сіль, олію, а потім поступово вводьте борошно, замішуючи м'яке тісто.
Перекладіть тісто в миску, накрийте рушником і залиште на 30-40 хвилин для підйому. Коли тісто підніметься, розділіть його на невеликі частини і сформуйте з них пиріжки за вашим смаком (можна наповнити начинкою чи залишити без неї).
Обсмажте пиріжки на розігрітій сковороді з олією до золотистої скоринки з обох боків.
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