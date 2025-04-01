Ленивые пирожки на картофельном пюре на сковороде — легкое и воздушное тесто, идеальный рецепт

Ленивые пирожки на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное
Ищете быстрый и вкусный вариант пирожков? Ленивые пирожки с картофельным пюре на сковороде — это идеальный рецепт для быстрого завтрака или перекуса. Легкое, воздушное тесто и замечательный вкус, который не оставит равнодушным!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится:
- мука — 500-550 г;
- картофель — 200 г (можно взять старое пюре, если осталось);
- картофельный отвар — 250 мл;
- живые дрожжи — 20 г (сухие дрожжи — 7 г);
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- растительное масло — 100 мл.
Способ приготовления
Если у вас осталось пюре, можно использовать его. Если картофель варите, то отварите его в подсоленной воде до мягкости, затем сцедите отвар, а картофель разомните в пюре. Отвар оставьте остывать.
В теплом картофельном отваре растворите дрожжи, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Дайте постоять 5-10 минут, пока дрожжи не активируются и не начнут булькать.
К дрожжевой смеси добавьте пюре из картофеля, соль, масло, а затем постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто.
Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут для подъема. Когда тесто поднимется, разделите его на небольшие части и сформируйте из них пирожки по вашему вкусу (можно наполнить начинкой или оставить без нее).
Обжарьте пирожки на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
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