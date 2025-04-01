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Ленивые пирожки на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное

1 апреля 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Ленивые пирожки на картофельном пюре на сковороде — легкое и воздушное тесто, идеальный рецепт
Ленивые пирожки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ищете быстрый и вкусный вариант пирожков? Ленивые пирожки с картофельным пюре на сковороде — это идеальный рецепт для быстрого завтрака или перекуса. Легкое, воздушное тесто и замечательный вкус, который не оставит равнодушным!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

  • мука — 500-550 г;
  • картофель — 200 г (можно взять старое пюре, если осталось);
  • картофельный отвар — 250 мл;
  • живые дрожжи — 20 г (сухие дрожжи — 7 г);
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 100 мл.

Способ приготовления

Если у вас осталось пюре, можно использовать его. Если картофель варите, то отварите его в подсоленной воде до мягкости, затем сцедите отвар, а картофель разомните в пюре. Отвар оставьте остывать.

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Картофельное пюре и опара. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

В теплом картофельном отваре растворите дрожжи, добавьте сахар и хорошо перемешайте. Дайте постоять 5-10 минут, пока дрожжи не активируются и не начнут булькать.

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Картофельное тесто. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

К дрожжевой смеси добавьте пюре из картофеля, соль, масло, а затем постепенно вводите муку, замешивая мягкое тесто.

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Приготовление пирожков. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Переложите тесто в миску, накройте полотенцем и оставьте на 30-40 минут для подъема. Когда тесто поднимется, разделите его на небольшие части и сформируйте из них пирожки по вашему вкусу (можно наполнить начинкой или оставить без нее).

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Жареные пирожки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Обжарьте пирожки на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

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