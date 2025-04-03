Почему нельзя ставить горячее в холодильник - объяснение и причины

Холодильник. Фото: Freepik

Всем нам с самого детства рассказывают, что горячую пищу ни в коем случае нельзя ставить в холодильник. И для этого действительно есть веские причины.

Новини.LIVE рассказывает, каких правил стоит придерживаться, чтобы не испортить ни холодильник, ни ваше блюдо.

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Почему нельзя ставить горячее в холодильник

Ставить горячую пищу в холодильник разрешается только тогда, когда он оснащен специальными отделениями. А вот в других случаях, вас ждут неприятности.

Износ компрессора и перерасход энергии

Как известно, холодильник не производит холод, а отдает тепло. Внутри образуется охлажденное пространство, которое извлекает теплую энергию и отдает ее обратно через радиатор.

Поэтому когда вы ставите горячую пищу в холодильник, количество тепла в нем резко возрастает и ему нужно потратить больше энергии для того, чтобы высвободить его. Такие нагрузки серьезно влияют на компрессор и уменьшают срок его службы.

Поломки в холодильнике

Вследствие того, что в холодильнике растет количество тепла также могут сломаться и другие детали. Среди самых распространенных проблем: перегрев фреона, обрыв фреоновой магистрали и неисправность вентиляторов.

Такие поломки редко покрываются гарантией, поэтому покупать новые детали придется за свой счет, а стоить они могут немало.

Полочки в холодильнике. Фото: Freepik

Порча стенок и полочек

Чаще всего боковые полочки и стенки в холодильнике изготавливают из пластика, который чувствителен к высоким температурам. Если регулярно ставить на них горячую кастрюлю или другую посуду, то могут образовать сколы и трещины.

Полой

Намерзание на задней стенке холодильника тоже следствие частого нарушения температурного режима. Если вы ставите в холодильник горячую кастрюлю без крышки, то не удивляйтесь, когда в нем начнет образовываться ледяная "шуба". Из-за этого холодильник придется чаще размораживать.

Порча продуктов

Одно горячее блюдо в холодильнике может повлиять на своих "соседей". Если холодильник не сможет поддерживать нужно температуру и внутри будет слишком тепло, то другие продукты могут испортиться. Особенно, в тех случаях, когда полочки полупустые, ведь тогда холод распределяется неравномерно.

Напомним, мы рассказывали, как узнать температуру в духовке без термометра. А также узнайте, как равномерно распределить тесто для блинов, чтобы они получились идеальными.