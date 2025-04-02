Як рівномірно посмажити млинці на пательні — перевірені лайфхаки

Смаження млинців. Фото: Freepik

Секрет ідеальних млинців полягає не лише у тісті, а й у рівномірному розподілі тіста на пательні. Якщо ваші млинці виходять різної товщини або з нерівними краями, скористайтеся цими перевіреними порадами.

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Як рівномірно посмажити млинці

По-перше, варто обрати правильну сковорідку, адже рівномірність тіста залежить від поверхні, на якій ви готуєте. Найкраще для приготування млинців підходять сковорідки з антипригарним покриттям або чавунні млинцеві сковорідки.

Для того, щоб тісто рівномірно розподілилося на сковорідці воно має бути консистенції рідкої сметани. Занадто густе тісто буде погано розтікатися, а із занадто рідким — ви ризикуєте порвати млинець при перевертанні.

Перш ніж виливати тісто, переконайтеся, що ваша пательня добре розігріта. Ідеальна температура — коли крапля води випаровується за 1-2 секунди після потрапляння на поверхню. Після чого, змастіть її олією за допомогою ватного диска чи пензлика, щоб кількість жиру також була рівномірною.

Щоб млинці завжди були однакового розміру, використовуйте одну й ту саму кількість тіста. Оптимально — приблизно 1/4–1/3 ополоника на стандартну сковорідку діаметром 20 см.

Для того, щоб тісто ідеально розтікалося по дну лийте його у центр гарячої сковороди, а потім швидко нахиляйте її в різні боки круговими рухами.

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