Пиріг з продуктів, які завжди є вдома — ідеально до кави чи чаю

Пиріг з продуктів, які завжди є вдома — до кави чи чаю
Не потрібно шукати складні рецепти — цей пиріг готується з найпростіших продуктів, які точно є на вашій кухні. Тісто виходить м’яким і ніжним, а начинка з джему додає йому особливого смаку. Ідеальний вибір для швидкого домашнього десерту.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 250 мл. теплого молока;
- 1 ст. л. цукру;
- 0,5 ч. л. солі;
- 1 ч. л. сухих дріжджів;
- 2 ст. л. олії;
- 300–350 г борошна.
Додатково:
- 30 г розтопленого вершкового масла;
- 200 г джему.
Помадка:
- 60 г сметани;
- 1 ч. л. цукрової пудри.
Спосіб приготування
Змішати тепле молоко, цукор, сіль і дріжджі до повного розчинення. Влити олію, перемішати.
Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто. Накрити плівкою і залишити в теплому місці на 1 годину.
Тісто обім’яти, розділити на 2 частини, сформувати джгути та поділити їх на 20 рівних шматочків.
Кожен шматочок розкачати в коржик, викласти джем, сформувати кульку. Обваляти у розтопленому вершковому маслі з усіх боків і викласти у змащену форму для випікання. Накрити плівкою, залишити на 10–15 хвилин.
Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин. Дати охолонути.
Для помадки змішати сметану з цукровою пудрою до однорідної консистенції. Змастити верх пирога або перевернути і нанести помадку знизу. Перед подачею відламувати шматочки і смакувати з чаєм.
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