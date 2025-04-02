Пиріг з продуктів, які завжди є вдома — ідеально до кави чи чаю

Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Не потрібно шукати складні рецепти — цей пиріг готується з найпростіших продуктів, які точно є на вашій кухні. Тісто виходить м’яким і ніжним, а начинка з джему додає йому особливого смаку. Ідеальний вибір для швидкого домашнього десерту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

250 мл. теплого молока;

1 ст. л. цукру;

0,5 ч. л. солі;

1 ч. л. сухих дріжджів;

2 ст. л. олії;

300–350 г борошна.

Додатково:

30 г розтопленого вершкового масла;

200 г джему.

Помадка:

60 г сметани;

1 ч. л. цукрової пудри.

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко, цукор, сіль і дріжджі до повного розчинення. Влити олію, перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто. Накрити плівкою і залишити в теплому місці на 1 годину.

Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто обім’яти, розділити на 2 частини, сформувати джгути та поділити їх на 20 рівних шматочків.

Тісто та джем. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен шматочок розкачати в коржик, викласти джем, сформувати кульку. Обваляти у розтопленому вершковому маслі з усіх боків і викласти у змащену форму для випікання. Накрити плівкою, залишити на 10–15 хвилин.

Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин. Дати охолонути.

Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Для помадки змішати сметану з цукровою пудрою до однорідної консистенції. Змастити верх пирога або перевернути і нанести помадку знизу. Перед подачею відламувати шматочки і смакувати з чаєм.



Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів і тортів

Ось, наприклад, чудовий рецепт вологого торта "Мадонна" — ніжніший за "Тирамісу" та смачніший за "Медовик".

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт низькокалорійного десерту, який можна їсти навіть уночі. Для цього просто кладемо кисломолочний сир і сухофрукти в пляшку — за годину торт без випікання.

Ось ще один варіант корисного десерту без духовки за 5 хвилин — підійде тим, хто на дієті.

Або спробуйте приготувати торт без цукру, без яєць, без борошна, який виходить дуже смачним.

Ще один рецепт торта "Настя", який готується лише за 15 хвилин — без випічки та без тіста.