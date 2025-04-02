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Пиріг з продуктів, які завжди є вдома — до кави чи чаю

2 квітня 2025 02:54
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Пиріг з продуктів, які завжди є вдома — ідеально до кави чи чаю
Домашній пиріг. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Не потрібно шукати складні рецепти — цей пиріг готується з найпростіших продуктів, які точно є на вашій кухні. Тісто виходить м’яким і ніжним, а начинка з джему додає йому особливого смаку. Ідеальний вибір для швидкого домашнього десерту.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • 250 мл. теплого молока;
  • 1 ст. л. цукру;
  • 0,5 ч. л. солі;
  • 1 ч. л. сухих дріжджів;
  • 2 ст. л. олії;
  • 300–350 г борошна.

Додатково:

  • 30 г розтопленого вершкового масла;
  • 200 г джему.

Помадка:

  • 60 г сметани;
  • 1 ч. л. цукрової пудри.

Спосіб приготування

Змішати тепле молоко, цукор, сіль і дріжджі до повного розчинення. Влити олію, перемішати.

пиріг з продуктів, які завжди є вдома
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Поступово додати просіяне борошно, замісити м’яке тісто. Накрити плівкою і залишити в теплому місці на 1 годину.

рецепт пирога з джемом
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Тісто обім’яти, розділити на 2 частини, сформувати джгути та поділити їх на 20 рівних шматочків.

рецепт домашнього пирога з джемом
Тісто та джем. Фото: gospodynka.com.ua

Кожен шматочок розкачати в коржик, викласти джем, сформувати кульку. Обваляти у розтопленому вершковому маслі з усіх боків і викласти у змащену форму для випікання. Накрити плівкою, залишити на 10–15 хвилин.

смачний простий пиріг
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в розігрітій до 180 °C духовці 30–35 хвилин. Дати охолонути.

як приготувтаи пиріг з джемом
Готовий пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Для помадки змішати сметану з цукровою пудрою до однорідної консистенції. Змастити верх пирога або перевернути і нанести помадку знизу. Перед подачею відламувати шматочки і смакувати з чаєм.

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