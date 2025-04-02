Пирог из продуктов, которые всегда есть дома — идеально к кофе или чаю

Домашний пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Не нужно искать сложные рецепты — этот пирог готовится из самых простых продуктов, которые точно есть на вашей кухне. Тесто получается мягким и нежным, а начинка из джема придает ему особый вкус. Идеальный выбор для быстрого домашнего десерта.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

250 мл. теплого молока;

1 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

1 ч. л. сухих дрожжей;

2 ст. л. растительного масла;

300-350 г муки.

Дополнительно:

30 г растопленного сливочного масла;

200 г джема.

Помадка:

60 г сметаны;

1 ч. л. сахарной пудры.

Способ приготовления

Смешать теплое молоко, сахар, соль и дрожжи до полного растворения. Влить растительное масло, перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 1 час.

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Тесто обомять, разделить на 2 части, сформировать жгуты и поделить их на 20 равных кусочков.

Тесто и джем. Фото: gospodynka.com.ua

Каждый кусочек раскатать в лепешку, выложить джем, сформировать шарик. Обвалять в растопленном сливочном масле со всех сторон и выложить в смазанную форму для выпекания. Накрыть пленкой, оставить на 10-15 минут.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Дать остыть.

Готовый пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Для помадки смешать сметану с сахарной пудрой до однородной консистенции. Смазать верх пирога или перевернуть и нанести помадку снизу. Перед подачей отламывать кусочки и смаковать с чаем.



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