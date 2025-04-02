Пирог из продуктов, которые всегда есть дома — идеально к кофе или чаю

Пирог из продуктов, которые всегда есть дома — к кофе или чаю
Не нужно искать сложные рецепты — этот пирог готовится из самых простых продуктов, которые точно есть на вашей кухне. Тесто получается мягким и нежным, а начинка из джема придает ему особый вкус. Идеальный выбор для быстрого домашнего десерта.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 250 мл. теплого молока;
- 1 ст. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 1 ч. л. сухих дрожжей;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 300-350 г муки.
Дополнительно:
- 30 г растопленного сливочного масла;
- 200 г джема.
Помадка:
- 60 г сметаны;
- 1 ч. л. сахарной пудры.
Способ приготовления
Смешать теплое молоко, сахар, соль и дрожжи до полного растворения. Влить растительное масло, перемешать.
Постепенно добавить просеянную муку, замесить мягкое тесто. Накрыть пленкой и оставить в теплом месте на 1 час.
Тесто обомять, разделить на 2 части, сформировать жгуты и поделить их на 20 равных кусочков.
Каждый кусочек раскатать в лепешку, выложить джем, сформировать шарик. Обвалять в растопленном сливочном масле со всех сторон и выложить в смазанную форму для выпекания. Накрыть пленкой, оставить на 10-15 минут.
Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 30-35 минут. Дать остыть.
Для помадки смешать сметану с сахарной пудрой до однородной консистенции. Смазать верх пирога или перевернуть и нанести помадку снизу. Перед подачей отламывать кусочки и смаковать с чаем.
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