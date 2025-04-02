Как равномерно пожарить блины на сковороде — проверенные лайфхаки

Жарка блинов. Фото: Freepik

Секрет идеальных блинов заключается не только в тесте, но и в равномерном распределении теста на сковороде. Если ваши блины получаются разной толщины или с неровными краями, воспользуйтесь этими проверенными советами.

Полезные лайфхаки от опытных хозяек в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Как равномерно пожарить блины

Во-первых, стоит выбрать правильную сковородку, ведь равномерность теста зависит от поверхности, на которой вы готовите. Лучше всего для приготовления блинов подходят сковородки с антипригарным покрытием или чугунные блинные сковородки.

Для того, чтобы тесто равномерно распределилось на сковородке оно должно быть консистенции жидкой сметаны. Слишком густое тесто будет плохо растекаться, а со слишком жидким — вы рискуете порвать блинчик при переворачивании.

Прежде чем выливать тесто, убедитесь, что ваша сковорода хорошо разогрета. Идеальная температура — когда капля воды испаряется за 1-2 секунды после попадания на поверхность. После чего, смажьте ее маслом с помощью ватного диска или кисточки, чтобы количество жира также было равномерным.

Чтобы блины всегда были одинакового размера, используйте одно и то же количество теста. Оптимально — примерно 1/4-1/3 половника на стандартную сковородку диаметром 20 см.

Для того, чтобы тесто идеально растекалось по дну лейте его в центр горячей сковороды, а затем быстро наклоняйте ее в разные стороны круговыми движениями.

Напомним, мы давали совет, как проверить температуру в духовке без термометра.

Предлагаем также быстрый рецепт рулета к чаю, который готовится на сковороде.

А также узнайте, как приготовить вкусный и ароматный пирог из того, что всегда есть в холодильнике.