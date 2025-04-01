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Рулет до чаю "Хвилинка" — готується швидко на пательні

1 квітня 2025 03:05
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рулет до чаю Хвилинка — швидкий десерт без духовки
Рулет до чаю "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хочеться чогось солодкого до чаю, але немає часу на випічку? Цей рулет готується всього за кілька хвилин на сковороді, виходить ніжним, еластичним і смачним. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко зробити домашній десерт.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир — 200 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванілін — до смаку;
  • сіль — дрібка;
  • борошно — 3 ст. л. (з гіркою);
  • розпушувач — 0,5 ч. л.;
  • вершкове масло — 20 г (або олія);
  • повидло — 4 ст. л.

Спосіб приготування

У глибоку миску покласти сир, додати яйця, цукор, ванілін і сіль. Збити блендером до однорідної маси.

рулет до чаю Хвилинка готується швидко на пательні
Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати борошно з розпушувачем і перемішати віничком, щоб не залишилося грудочок. Вершкове масло розтопити й влити в тісто, ще раз добре перемішати. Готову масу розділити на дві рівні частини.

рулет до чаю готується швидко на пательні
Приготування тіста для рулета. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду (26 см) вилити трохи олії, викласти половину тіста, рівномірно розподілити. Накрити кришкою й смажити на слабкому вогні 5 хвилин. Перевернути й готувати ще хвилину. Так само приготувати другий корж.

швидкий рулет до чаю готується швидко на пательні
Приготування коржів. Фото: smachnenke.com.ua

Злегка остудити, змастити повидлом і загорнути в рулет.

рулет до чаю Хвилинка готується, який швидко на пательні
Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Можна зробити два окремі рулети або нарізати коржі, як торт. Готовий рулет добре тримає форму, а тісто виходить м’яким та еластичним.

Пропонуємо ознайомитися з нашою добіркою рецептів десертів без випічки

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему. 

"Український Тірамісу" — торт без випічки за 8 хв, без сирих яєць. 

Торт "Настя" за 15 хвилин — без випічки та без тіста

Бананово-шоколадний торт без випічки — готується 15 хвилин.

Дешевий і вологий торт "Джулія" — без духовки і за 15 хвилин. 

Торт за 15 хвилин — без випічки, без сметани та дорогих вершків. 

Торт "Чудо" за 20 хвилин — без тіста, духовки, без міксера. 

Торт "Щастя" без випічки — лише 5 хвилин роботи. 

Найдешевший торт "Таня" — без випічки, без міксера, без коржів.

Вафельний торт зі згущенкою — робиться 10 хв, з'їдається за п'ять. 

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