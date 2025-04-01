Рулет до чаю Хвилинка — швидкий десерт без духовки

Рулет до чаю "Хвилинка" — готується швидко на пательні
Хочеться чогось солодкого до чаю, але немає часу на випічку? Цей рулет готується всього за кілька хвилин на сковороді, виходить ніжним, еластичним і смачним. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко зробити домашній десерт.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 200 г;
- яйця — 3 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванілін — до смаку;
- сіль — дрібка;
- борошно — 3 ст. л. (з гіркою);
- розпушувач — 0,5 ч. л.;
- вершкове масло — 20 г (або олія);
- повидло — 4 ст. л.
Спосіб приготування
У глибоку миску покласти сир, додати яйця, цукор, ванілін і сіль. Збити блендером до однорідної маси.
Додати борошно з розпушувачем і перемішати віничком, щоб не залишилося грудочок. Вершкове масло розтопити й влити в тісто, ще раз добре перемішати. Готову масу розділити на дві рівні частини.
На сковороду (26 см) вилити трохи олії, викласти половину тіста, рівномірно розподілити. Накрити кришкою й смажити на слабкому вогні 5 хвилин. Перевернути й готувати ще хвилину. Так само приготувати другий корж.
Злегка остудити, змастити повидлом і загорнути в рулет.
Можна зробити два окремі рулети або нарізати коржі, як торт. Готовий рулет добре тримає форму, а тісто виходить м’яким та еластичним.
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