Рулет до чаю Хвилинка — швидкий десерт без духовки

Рулет до чаю "Хвилинка". Фото: smachnenke.com.ua

Хочеться чогось солодкого до чаю, але немає часу на випічку? Цей рулет готується всього за кілька хвилин на сковороді, виходить ніжним, еластичним і смачним. Ідеальний варіант, коли потрібно швидко зробити домашній десерт.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир — 200 г;

яйця — 3 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

ванілін — до смаку;

сіль — дрібка;

борошно — 3 ст. л. (з гіркою);

розпушувач — 0,5 ч. л.;

вершкове масло — 20 г (або олія);

повидло — 4 ст. л.

Спосіб приготування

У глибоку миску покласти сир, додати яйця, цукор, ванілін і сіль. Збити блендером до однорідної маси.

Приготування тіста. Фото: smachnenke.com.ua

Додати борошно з розпушувачем і перемішати віничком, щоб не залишилося грудочок. Вершкове масло розтопити й влити в тісто, ще раз добре перемішати. Готову масу розділити на дві рівні частини.

Приготування тіста для рулета. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду (26 см) вилити трохи олії, викласти половину тіста, рівномірно розподілити. Накрити кришкою й смажити на слабкому вогні 5 хвилин. Перевернути й готувати ще хвилину. Так само приготувати другий корж.

Приготування коржів. Фото: smachnenke.com.ua

Злегка остудити, змастити повидлом і загорнути в рулет.

Приготування десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Можна зробити два окремі рулети або нарізати коржі, як торт. Готовий рулет добре тримає форму, а тісто виходить м’яким та еластичним.

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