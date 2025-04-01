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Рулет к чаю "Минутка" — готовится быстро на сковороде

1 апреля 2025 03:05
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рулет к чаю Минутка — быстрый десерт без духовки
Рулет к чаю "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Хочется чего-то сладкого к чаю, но нет времени на выпечку? Этот рулет готовится всего за несколько минут на сковороде, получается нежным, эластичным и вкусным. Идеальный вариант, когда нужно быстро сделать домашний десерт.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • творог — 200 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванилин - по вкусу;
  • соль — щепотка;
  • мука — 3 ст. л. (с горкой);
  • разрыхлитель — 0,5 ч. л;
  • сливочное масло — 20 г (или растительное масло);
  • повидло — 4 ст. л.

Способ приготовления

В глубокую миску положить творог, добавить яйца, сахар, ванилин и соль. Взбить блендером до однородной массы.

рулет до чаю Хвилинка готується швидко на пательні
Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить муку с разрыхлителем и перемешать венчиком, чтобы не осталось комочков. Сливочное масло растопить и влить в тесто, еще раз хорошо перемешать. Готовую массу разделить на две равные части.

рулет до чаю готується швидко на пательні
Приготовление теста для рулета. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду (26 см) вылить немного масла, выложить половину теста, равномерно распределить. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне 5 минут. Перевернуть и готовить еще минуту. Так же приготовить второй корж.

швидкий рулет до чаю готується швидко на пательні
Приготовление коржей. Фото: smachnenke.com.ua

Слегка остудить, смазать повидлом и завернуть в рулет.

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Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Можно сделать два отдельных рулета или нарезать коржи, как торт. Готовый рулет хорошо держит форму, а тесто получается мягким и эластичным.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов десертов без выпечки

Торт без выпечки — всего 3 составляющих и много шоколадного крема.

"Украинский Тирамису" — торт без выпечки за 8 мин, без сырых яиц.

Торт "Настя" за 15 минут — без выпечки и без теста.

Бананово-шоколадный торт без выпечки — готовится 15 минут.

Дешевый и влажный торт "Джулия" — без духовки и за 15 минут.

Торт за 15 минут — без выпечки, без сметаны и дорогих сливок.

Торт "Чудо" за 20 минут — без теста, духовки, без миксера.

Торт "Счастье" без выпечки — всего 5 минут работы.

Самый дешевый торт "Таня" — без выпечки, без миксера, без коржей.

Вафельный торт со сгущенкой — делается 10 мин, съедается за пять.

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