Рулет к чаю Минутка — быстрый десерт без духовки

Рулет к чаю "Минутка" — готовится быстро на сковороде
Хочется чего-то сладкого к чаю, но нет времени на выпечку? Этот рулет готовится всего за несколько минут на сковороде, получается нежным, эластичным и вкусным. Идеальный вариант, когда нужно быстро сделать домашний десерт.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- творог — 200 г;
- яйца — 3 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванилин - по вкусу;
- соль — щепотка;
- мука — 3 ст. л. (с горкой);
- разрыхлитель — 0,5 ч. л;
- сливочное масло — 20 г (или растительное масло);
- повидло — 4 ст. л.
Способ приготовления
В глубокую миску положить творог, добавить яйца, сахар, ванилин и соль. Взбить блендером до однородной массы.
Добавить муку с разрыхлителем и перемешать венчиком, чтобы не осталось комочков. Сливочное масло растопить и влить в тесто, еще раз хорошо перемешать. Готовую массу разделить на две равные части.
На сковороду (26 см) вылить немного масла, выложить половину теста, равномерно распределить. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне 5 минут. Перевернуть и готовить еще минуту. Так же приготовить второй корж.
Слегка остудить, смазать повидлом и завернуть в рулет.
Можно сделать два отдельных рулета или нарезать коржи, как торт. Готовый рулет хорошо держит форму, а тесто получается мягким и эластичным.
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