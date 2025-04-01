Рулет к чаю Минутка — быстрый десерт без духовки

Рулет к чаю "Минутка". Фото: smachnenke.com.ua

Хочется чего-то сладкого к чаю, но нет времени на выпечку? Этот рулет готовится всего за несколько минут на сковороде, получается нежным, эластичным и вкусным. Идеальный вариант, когда нужно быстро сделать домашний десерт.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог — 200 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

ванилин - по вкусу;

соль — щепотка;

мука — 3 ст. л. (с горкой);

разрыхлитель — 0,5 ч. л;

сливочное масло — 20 г (или растительное масло);

повидло — 4 ст. л.

Способ приготовления

В глубокую миску положить творог, добавить яйца, сахар, ванилин и соль. Взбить блендером до однородной массы.

Приготовление теста. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить муку с разрыхлителем и перемешать венчиком, чтобы не осталось комочков. Сливочное масло растопить и влить в тесто, еще раз хорошо перемешать. Готовую массу разделить на две равные части.

Приготовление теста для рулета. Фото: smachnenke.com.ua

На сковороду (26 см) вылить немного масла, выложить половину теста, равномерно распределить. Накрыть крышкой и жарить на слабом огне 5 минут. Перевернуть и готовить еще минуту. Так же приготовить второй корж.

Приготовление коржей. Фото: smachnenke.com.ua

Слегка остудить, смазать повидлом и завернуть в рулет.

Приготовление десерта. Фото: smachnenke.com.ua

Можно сделать два отдельных рулета или нарезать коржи, как торт. Готовый рулет хорошо держит форму, а тесто получается мягким и эластичным.

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