Чому не можна розморожувати м'ясо у воді — причини та наслідки

У жодному разі не розморожуйте м'ясо у воді й ось чому
Багато людей припускаються великої помилки, коли розморожують м'ясо у воді. Цей спосіб може здатися швидким, але насправді має дуже серйозні недоліки.
Новини.LIVE розповідає, чому не варто розморожувати м'ясо цим методом.
Чому не можна розморожувати м'ясо у воді
На перший погляд варіант покласти заморожений шматок м'яса у теплу воду здається гарною ідеєю. Адже так не доведеться витрачати багато часу на те, щоб дочекатися поки воно розтане.
Однак насправді це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Справа в тому, що коли ви занурюєте м'ясо у гарчу воду, воно стає гарним середовищем для розмноження бактерій.
Якщо м'ясо тривалий час перебуває, особливо більше двох годин, у порушенному температурному режимі, в ньому швидко зростає кількість шкідливих мікроорганізмів. Це суттєво підвищує ризик отруєння та харчових захворювань.
У крайніх випадках м'ясо можна занурити у холодну воду при розморожуванні. Однак, важливо пам'ятати, що при цьому продукт має бути герметично запакований, а температура води не повинна сягати вище 4°C. У такому стані м'ясо може побути у воді не більше години.
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