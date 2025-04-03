Чому не можна розморожувати м'ясо у воді — причини та наслідки

М'ясо. Фото: Freepik

Багато людей припускаються великої помилки, коли розморожують м'ясо у воді. Цей спосіб може здатися швидким, але насправді має дуже серйозні недоліки.

Новини.LIVE розповідає, чому не варто розморожувати м'ясо цим методом.

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На перший погляд варіант покласти заморожений шматок м'яса у теплу воду здається гарною ідеєю. Адже так не доведеться витрачати багато часу на те, щоб дочекатися поки воно розтане.

Однак насправді це може бути небезпечно для вашого здоров'я. Справа в тому, що коли ви занурюєте м'ясо у гарчу воду, воно стає гарним середовищем для розмноження бактерій.

Якщо м'ясо тривалий час перебуває, особливо більше двох годин, у порушенному температурному режимі, в ньому швидко зростає кількість шкідливих мікроорганізмів. Це суттєво підвищує ризик отруєння та харчових захворювань.

У крайніх випадках м'ясо можна занурити у холодну воду при розморожуванні. Однак, важливо пам'ятати, що при цьому продукт має бути герметично запакований, а температура води не повинна сягати вище 4°C. У такому стані м'ясо може побути у воді не більше години.

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