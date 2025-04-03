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Ни в коем случае не размораживайте мясо в воде и вот почему

3 апреля 2025 22:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Почему нельзя размораживать мясо в воде - причины и последствия
Мясо. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Многие люди допускают большую ошибку, когда размораживают мясо в воде. Этот способ может показаться быстрым, но на самом деле имеет очень серьезные недостатки.

Новини.LIVE рассказывает, почему не стоит размораживать мясо этим методом.

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Почему нельзя размораживать мясо в воде

На первый взгляд вариант положить замороженный кусок мяса в теплую воду кажется хорошей идеей. Ведь так не придется тратить много времени на то, чтобы дождаться пока оно растает.

Однако на самом деле это может быть опасно для вашего здоровья. Дело в том, что когда вы погружаете мясо в горячую воду, оно становится хорошей средой для размножения бактерий.

Если мясо длительное время находится, особенно более двух часов, в нарушенном температурном режиме, в нем быстро растет количество вредных микроорганизмов. Это существенно повышает риск отравления и пищевых заболеваний.

В крайних случаях мясо можно погрузить в холодную воду при размораживании. Однако, важно помнить, что при этом продукт должен быть герметично упакован, а температура воды не должна достигать выше 4°C. В таком состоянии мясо может побыть в воде не более часа.

Напомним, мы рассказывали, почему в холодильник запрещено ставить горячую пищу.

Кроме того, узнайте, как проверить температуру в духовке без термометра.

А также попробуйте простые лайфхаки для того, чтобы равномерно пожарить блины на сковороде.

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