Как почистить яйца от скорлупы быстро и просто — лайфхаки

Как быстро очистить яйца от скорлупы — действенные лайфхаки
Иногда очистка вареных яиц от скорлупы становится настоящим испытанием, особенно когда она плохо отделяется и повреждает белок. К счастью, есть простые лайфхаки, которые помогут сделать этот процесс быстрым и легким.
Полезные советы в материале Новини.LIVE.
Как легко почистить вареные яйца
Облегчить процесс очистки яиц можно еще во время варки. Для этого в горячую воду добавьте несколько капель уксуса — он размягчит скорлупу и позволит ей легче отслаиваться от белка.
Сразу же после варки погрузите яйца в ледяную воду или измельченный лед. Это прекратит процесс приготовления продукта и заставит белок в середине сжаться от перепада температур, что позволит легко отделить от него скорлупу.
Далее существует несколько способов легко почистить вареное яйцо:
- Прокатать по столу
Разбейте скорлупу со всех сторон, а затем положите яйцо и осторожно прокатите по столу, немного прижимая ладонью.
- В стакане с водой
Для этого способа наполните стакан или банку водой на половину и поместите туда яйцо, предварительно разбив скорлупу. Накройте емкость ладонью или крышкой и тщательно потрясите над раковиной.
- С помощью ложки
Разбейте яйца с "тупого" края и осторожно удалите часть скорлупы. После чего, осторожно засуньте под нее столовую ложку и перемещайтесь ею между скорлупой и белком.
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