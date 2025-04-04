Как почистить яйца от скорлупы быстро и просто — лайфхаки

Очищенные яйца. Фото: Unsplash

Иногда очистка вареных яиц от скорлупы становится настоящим испытанием, особенно когда она плохо отделяется и повреждает белок. К счастью, есть простые лайфхаки, которые помогут сделать этот процесс быстрым и легким.

Полезные советы в материале Новини.LIVE.

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Как легко почистить вареные яйца

Облегчить процесс очистки яиц можно еще во время варки. Для этого в горячую воду добавьте несколько капель уксуса — он размягчит скорлупу и позволит ей легче отслаиваться от белка.

Сразу же после варки погрузите яйца в ледяную воду или измельченный лед. Это прекратит процесс приготовления продукта и заставит белок в середине сжаться от перепада температур, что позволит легко отделить от него скорлупу.

Далее существует несколько способов легко почистить вареное яйцо:

Прокатать по столу

Разбейте скорлупу со всех сторон, а затем положите яйцо и осторожно прокатите по столу, немного прижимая ладонью.

В стакане с водой

Для этого способа наполните стакан или банку водой на половину и поместите туда яйцо, предварительно разбив скорлупу. Накройте емкость ладонью или крышкой и тщательно потрясите над раковиной.

С помощью ложки

Разбейте яйца с "тупого" края и осторожно удалите часть скорлупы. После чего, осторожно засуньте под нее столовую ложку и перемещайтесь ею между скорлупой и белком.

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