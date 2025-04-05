Как покрасить яйца в голубой на Пасху — простой способ

Голубые пасхальные яйца на Пасху —понадобится 1 продукт
Удивите гостей на Пасхальной столе яркими пасхальными яйцами. Для приготовления вам понадобится лишь один простой ингредиент — синяя капуста.
Рецептом поделились на YouTube-канале"Вкусный перекус".
Вам понадобится:
- яйца — нужное количество;
- синяя капуста — 1 шт.;
- уксус — 2-3 ст. л.;
- соль — 2 ст. л.;
- вода — 1 л.
Способ приготовления
Капусту нарезать на крупные куски. Половину из них выложить в кастрюлю, выложить сверху сырые мытые яйца и накрыть остатками капусты.
Добавить уксус, соль и воду. После чего поставить кастрюлю на огонь и варить до готовности яиц 10-12 минут.
После приготовления яйца оставить в кастрюле с капустой на несколько часов, а для более интенсивного цвета - на ночь. Готовые пасхальные яйца высушить от воды и, при желании, смазать каплей подсолнечного масла для блеска.
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