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Голубые пасхальные яйца на Пасху —понадобится 1 продукт

5 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как покрасить яйца в голубой на Пасху — простой способ
Голубые пасхальные яйца на Пасху. Фото: скриншот YouTube/Вкусный перекус
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Удивите гостей на Пасхальной столе яркими пасхальными яйцами. Для приготовления вам понадобится лишь один простой ингредиент — синяя капуста.

Рецептом поделились на YouTube-канале"Вкусный перекус".

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Вам понадобится:

  • яйца — нужное количество;
  • синяя капуста — 1 шт.;
  • уксус — 2-3 ст. л.;
  • соль — 2 ст. л.;
  • вода — 1 л.

Способ приготовления

Капусту нарезать на крупные куски. Половину из них выложить в кастрюлю, выложить сверху сырые мытые яйца и накрыть остатками капусты.

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Подготовка капусты и яиц. Фото: скриншот YouTube/Вкусный перекус

Добавить уксус, соль и воду. После чего поставить кастрюлю на огонь и варить до готовности яиц 10-12 минут.

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Окрашивание яиц синей капустой. Фото: скриншот YouTube/Вкусный перекус

После приготовления яйца оставить в кастрюле с капустой на несколько часов, а для более интенсивного цвета - на ночь. Готовые пасхальные яйца высушить от воды и, при желании, смазать каплей подсолнечного масла для блеска.

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Голубые пасхальные яйца. Фото: скриншот YouTube/Вкусный перекус

Напомним, мы рассказывали, как сделать оранжевые пасхальные яйца с помощью просто продукта.

Ранее мы делились секретами, как покрасить яйца на Пасху куркумой и каркаде.

А также вам может пригодиться лайфхак, как легко почистить вареные яйца.

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20:17 Обстрел Кривого Рога — в нескольких областях объявили День траура

20:16 Буданов рассказал об одной из самых успешных операций ГУР

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:08 Прописка и собственность — кто на самом деле хозяин в квартире

20:00 Должны ли студенты пройти повторную ВВК

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