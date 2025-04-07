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Ефектні крашанки на Великдень — нагрійте 1 продукт на пательні

7 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як пофарбувати яйця буряком на сковорідці — ідея на Великдень 2025
Великодні крашанки. Фото: скриншот YouTube/Nina Biluk
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Зробити ефектні та незвичні крашанки до великоднього столу можна дуже легко. Для цього вам знадобиться лише один натуральний продукт.

Авторка YouTube-каналу Nina Biluk поділилася своїм цікавим методом.

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Вам знадобиться:

  • яйця — 5 шт.;
  • буряк — 300 г;
  • оцет — 1 ст. л.
  • рослинна олія.

Спосіб приготування

Яйця ретельно вимити та, за необхідності, змити маркування за допомогою перекису водню або спирту. Відварити їх до готовності 10-12 хвилин.

Буряк очистити та дрібно натерти на терці. Викласти його на розігріту суху сковорідку, влити оцет та перемішати. Як тільки буряк стане гарячим, вимкнути плиту.

Як пофарбувати яйця буряком на сковороді - рецепт
Фарбування крашанок буряком на пательні. Фото: скриншот YouTube/Nina Biluk

На пательню викласти варені яйця та щільно накрити теплим буряком. Накрити кришкою та залишити на декілька годин, а краще на ніч. Чим довше яйця будуть у буряку, тим інтенсивнішим вийде колір.

Охолоджені крашанки очистити від буряку та за допомогою ватного диску натерти рослинною олією для блиску.

Фарбовані яйця буряком на Великдень - лайфхаки
Готові крашанки. Фото: скриншот YouTube/Nina Biluk

Раніше ми ділилися простим способом, як зробити блакитні крашанки на Великдень.

Окрім того, спробуйте зробити сонячні крашанки за допомогою лише одного продукту.

А також ми розповідали, як пофарбувати яйця на Великдень у помаранчевий.

Великдень яйця буряк великодній кошик крашанки
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Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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