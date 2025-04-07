Як пофарбувати яйця буряком на сковорідці — ідея на Великдень 2025

Ефектні крашанки на Великдень — нагрійте 1 продукт на пательні
Зробити ефектні та незвичні крашанки до великоднього столу можна дуже легко. Для цього вам знадобиться лише один натуральний продукт.
Авторка YouTube-каналу Nina Biluk поділилася своїм цікавим методом.
Вам знадобиться:
- яйця — 5 шт.;
- буряк — 300 г;
- оцет — 1 ст. л.
- рослинна олія.
Спосіб приготування
Яйця ретельно вимити та, за необхідності, змити маркування за допомогою перекису водню або спирту. Відварити їх до готовності 10-12 хвилин.
Буряк очистити та дрібно натерти на терці. Викласти його на розігріту суху сковорідку, влити оцет та перемішати. Як тільки буряк стане гарячим, вимкнути плиту.
На пательню викласти варені яйця та щільно накрити теплим буряком. Накрити кришкою та залишити на декілька годин, а краще на ніч. Чим довше яйця будуть у буряку, тим інтенсивнішим вийде колір.
Охолоджені крашанки очистити від буряку та за допомогою ватного диску натерти рослинною олією для блиску.
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