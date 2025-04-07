Как покрасить яйца свеклой на сковородке — идея на Пасху 2025

Пасхальные яйца. Фото: скриншот YouTube/Nina Biluk

Сделать эффектные и необычные пасхальные яйца к пасхальному столу можно очень легко. Для этого вам понадобится только один натуральный продукт.

Автор YouTube-канала Nina Biluk поделилась своим интересным методом.

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Вам понадобится:

яйца — 5 шт;

свекла — 300 г;

уксус — 1 ст. л.

растительное масло.

Способ приготовления

Яйца тщательно вымыть и, при необходимости, смыть маркировку с помощью перекиси водорода или спирта. Отварить их до готовности 10-12 минут.

Свеклу очистить и мелко натереть на терке. Выложить ее на разогретую сухую сковородку, влить уксус и перемешать. Как только свекла станет горячей, выключить плиту.

Окрашивание пасхальных яиц свеклой на сковороде. Фото: скриншот YouTube/Nina Biluk

В сковородку выложить вареные яйца и плотно накрыть теплой свеклой. Накрыть крышкой и оставить на несколько часов, а лучше на ночь. Чем дольше яйца будут в свекле, тем интенсивнее получится цвет.

Охлажденные яйца очистить от свеклы и с помощью ватного диска натереть растительным маслом для блеска.

Готовые пасхальные яйца. Фото: скриншот YouTube/Nina Biluk

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