Как покрасить яйца свеклой на сковородке — идея на Пасху 2025

Эффектные крашанки на Пасху — нагрейте 1 продукт на сковородке
Сделать эффектные и необычные пасхальные яйца к пасхальному столу можно очень легко. Для этого вам понадобится только один натуральный продукт.
Автор YouTube-канала Nina Biluk поделилась своим интересным методом.
Вам понадобится:
- яйца — 5 шт;
- свекла — 300 г;
- уксус — 1 ст. л.
- растительное масло.
Способ приготовления
Яйца тщательно вымыть и, при необходимости, смыть маркировку с помощью перекиси водорода или спирта. Отварить их до готовности 10-12 минут.
Свеклу очистить и мелко натереть на терке. Выложить ее на разогретую сухую сковородку, влить уксус и перемешать. Как только свекла станет горячей, выключить плиту.
В сковородку выложить вареные яйца и плотно накрыть теплой свеклой. Накрыть крышкой и оставить на несколько часов, а лучше на ночь. Чем дольше яйца будут в свекле, тем интенсивнее получится цвет.
Охлажденные яйца очистить от свеклы и с помощью ватного диска натереть растительным маслом для блеска.
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