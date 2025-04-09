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Золоті крашанки на Великдень — знадобиться цибулеве лушпиння

9 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як зробити золоті яйця на Великдень — простий спосіб
Золоті крашанки на Великдень. Фото: smachnenke.com.ua
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Усім знайомий спосіб пофарбувати великодні крашанки цибулевим лушпинням. Але мало хто знає, що їх можна зробити ще гарнішими у дуже простий спосіб.

Лайфхаком поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • яйця — необхідна кількість;
  • цибулеве лушпиння;
  • червоний барвник — 1 пакетик;
  • жовтий барвник — 1 пакетик;
  • вода;
  • сіль.

Спосіб приготування

Цибулеве лушпиння викласти у каструлю та залити водою. Довести до кипіння, після чого варити ще 30 хвилин.

До відвару додати 1 ст. л. солі та обережно занурити у нього вимиті яйця. Варити протягом 10-12 хвилин. Готові яйця викласти на рушник та дати охолонути.

Як зробити золоті крашанки на Великдень - лайфхак
Фарбування крашанок барвниками. Фото: smachnenke.com.ua

Пакетики із червоним та жовтим рідкими перламутровими барвниками занурити у теплу воду на 1-2 хвилини.

Після чого вміст пакетиків у невеликій кількості видавити на руки та змастити яйця. Краще робити це у рукавичках. Залишити яйця підсохнути — і готово!

Золоті крашанки на Великдень - як зробити
Золоті крашанки. Фото: smachnenke.com.ua

Нагадаємо, ми ділилися цікавими ідеями, як зробити гарні патріотичні писанки на Великдень.

А раніше розповідали, як пофарбувати яйця у яскравий блакитний колір.

Також спробуйте зробити ефектні крашанки з 1 інгредієнту на пательні.

Великдень яйця цибуля великодній кошик крашанки
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