Як зробити золоті яйця на Великдень — простий спосіб

Золоті крашанки на Великдень — знадобиться цибулеве лушпиння
Усім знайомий спосіб пофарбувати великодні крашанки цибулевим лушпинням. Але мало хто знає, що їх можна зробити ще гарнішими у дуже простий спосіб.
Лайфхаком поділилися Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця — необхідна кількість;
- цибулеве лушпиння;
- червоний барвник — 1 пакетик;
- жовтий барвник — 1 пакетик;
- вода;
- сіль.
Спосіб приготування
Цибулеве лушпиння викласти у каструлю та залити водою. Довести до кипіння, після чого варити ще 30 хвилин.
До відвару додати 1 ст. л. солі та обережно занурити у нього вимиті яйця. Варити протягом 10-12 хвилин. Готові яйця викласти на рушник та дати охолонути.
Пакетики із червоним та жовтим рідкими перламутровими барвниками занурити у теплу воду на 1-2 хвилини.
Після чого вміст пакетиків у невеликій кількості видавити на руки та змастити яйця. Краще робити це у рукавичках. Залишити яйця підсохнути — і готово!
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