Як зробити золоті яйця на Великдень — простий спосіб

Золоті крашанки на Великдень. Фото: smachnenke.com.ua

Усім знайомий спосіб пофарбувати великодні крашанки цибулевим лушпинням. Але мало хто знає, що їх можна зробити ще гарнішими у дуже простий спосіб.

Лайфхаком поділилися Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця — необхідна кількість;

цибулеве лушпиння;

червоний барвник — 1 пакетик;

жовтий барвник — 1 пакетик;

вода;

сіль.

Спосіб приготування

Цибулеве лушпиння викласти у каструлю та залити водою. Довести до кипіння, після чого варити ще 30 хвилин.

До відвару додати 1 ст. л. солі та обережно занурити у нього вимиті яйця. Варити протягом 10-12 хвилин. Готові яйця викласти на рушник та дати охолонути.

Фарбування крашанок барвниками. Фото: smachnenke.com.ua

Пакетики із червоним та жовтим рідкими перламутровими барвниками занурити у теплу воду на 1-2 хвилини.

Після чого вміст пакетиків у невеликій кількості видавити на руки та змастити яйця. Краще робити це у рукавичках. Залишити яйця підсохнути — і готово!

Золоті крашанки. Фото: smachnenke.com.ua

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