Как сделать золотые яйца на Пасху — простой способ

Золотые крашенки на Пасху. Фото: smachnenke.com.ua

Всем знакомый способ покрасить пасхальные яйца луковой шелухой. Но мало кто знает, что их можно сделать еще красивее очень простым способом.

Лайфхаком поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

яйца — необходимое количество;

луковая шелуха;

красный краситель — 1 пакетик;

желтый краситель — 1 пакетик;

вода;

соль.

Способ приготовления

Луковую шелуху выложить в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения, после чего варить еще 30 минут.

К отвару добавить 1 ст. л. соли и осторожно погрузить в него вымытые яйца. Варить в течение 10-12 минут. Готовые яйца выложить на полотенце и дать остыть.

Окрашивание пасхальных яиц красителями. Фото: smachnenke.com.ua

Пакетики с красным и желтым жидкими перламутровыми красителями погрузить в теплую воду на 1-2 минуты.

После чего содержимое пакетиков в небольшом количестве выдавить на руки и смазать яйца. Лучше делать это в перчатках. Оставить яйца подсохнуть — и готово!

Золотые пасхальные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Напомним, мы делились интересными идеями, как сделать красивые патриотические писанки на Пасху.

А ранее рассказывали, как покрасить яйца в яркий голубой цвет.

Также попробуйте сделать эффектные крашенки из 1 ингредиента на сковороде.