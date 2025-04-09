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Золотые крашенки на Пасху — понадобится луковая шелуха

9 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как сделать золотые яйца на Пасху — простой способ
Золотые крашенки на Пасху. Фото: smachnenke.com.ua
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Всем знакомый способ покрасить пасхальные яйца луковой шелухой. Но мало кто знает, что их можно сделать еще красивее очень простым способом.

Лайфхаком поделились Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца — необходимое количество;
  • луковая шелуха;
  • красный краситель — 1 пакетик;
  • желтый краситель — 1 пакетик;
  • вода;
  • соль.

Способ приготовления

Луковую шелуху выложить в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения, после чего варить еще 30 минут.

К отвару добавить 1 ст. л. соли и осторожно погрузить в него вымытые яйца. Варить в течение 10-12 минут. Готовые яйца выложить на полотенце и дать остыть.

Як зробити золоті крашанки на Великдень - лайфхак
Окрашивание пасхальных яиц красителями. Фото: smachnenke.com.ua

Пакетики с красным и желтым жидкими перламутровыми красителями погрузить в теплую воду на 1-2 минуты.

После чего содержимое пакетиков в небольшом количестве выдавить на руки и смазать яйца. Лучше делать это в перчатках. Оставить яйца подсохнуть — и готово!

Золоті крашанки на Великдень - як зробити
Золотые пасхальные яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Напомним, мы делились интересными идеями, как сделать красивые патриотические писанки на Пасху.

А ранее рассказывали, как покрасить яйца в яркий голубой цвет.

Также попробуйте сделать эффектные крашенки из 1 ингредиента на сковороде.

Пасха яйца лук пасхальная корзина крашанки
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19:59 Трамп призвал компании переезжать в США - что он гарантирует

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

19:37 Гнап раскритиковал Буданова — общественный деятель назвал цель

19:32 Кличко саботирует открытие наземного перехода на Крещатике — КГВА

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