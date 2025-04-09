Как сделать золотые яйца на Пасху — простой способ

Золотые крашенки на Пасху — понадобится луковая шелуха
Всем знакомый способ покрасить пасхальные яйца луковой шелухой. Но мало кто знает, что их можно сделать еще красивее очень простым способом.
Лайфхаком поделились Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — необходимое количество;
- луковая шелуха;
- красный краситель — 1 пакетик;
- желтый краситель — 1 пакетик;
- вода;
- соль.
Способ приготовления
Луковую шелуху выложить в кастрюлю и залить водой. Довести до кипения, после чего варить еще 30 минут.
К отвару добавить 1 ст. л. соли и осторожно погрузить в него вымытые яйца. Варить в течение 10-12 минут. Готовые яйца выложить на полотенце и дать остыть.
Пакетики с красным и желтым жидкими перламутровыми красителями погрузить в теплую воду на 1-2 минуты.
После чего содержимое пакетиков в небольшом количестве выдавить на руки и смазать яйца. Лучше делать это в перчатках. Оставить яйца подсохнуть — и готово!
Напомним, мы делились интересными идеями, как сделать красивые патриотические писанки на Пасху.
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