Как покрасить яйца вином на Пасху — простой метод — видео

"Мерцающие" яйца на Пасху — понадобится только вино
Если в этом году вы хотите удивить родных и гостей по-настоящему необычными пасхальными яйцами, попробуйте этот способ. А главным секретом в приготовлении "мерцающих" яиц станет вино.
Рецептом поделились на YouTube-канале Food Good.
Вам понадобится:
- яйца — необходимое количество;
- красное сладкое вино — 1 бутылка;
- соль — 0,5 ч. л.
Способ приготовления
Яйца тщательно вымыть, выложить в кастрюлю и залить бутылкой сладкого красного вина, добавить соль.
Варить яйца в вине в течение 7-10 минут. После чего убрать кастрюлю с огня и оставить охлаждаться на 5-10 часов. Охлажденные яйца выложить на бумагу и дать высохнуть.
Чем дольше яйца пробудут в вине, тем более насыщенный цвет они получат. А благодаря сахару, который содержится в вине, пасхальные яйца получат тот самый магический эффект "мерцания".
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