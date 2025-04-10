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"Мерцающие" яйца на Пасху — понадобится только вино

10 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как покрасить яйца вином на Пасху — простой метод — видео
"Мерцающие" пасхальные яйца. Фото: скриншот YouTube/Food Good
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если в этом году вы хотите удивить родных и гостей по-настоящему необычными пасхальными яйцами, попробуйте этот способ. А главным секретом в приготовлении "мерцающих" яиц станет вино.

Рецептом поделились на YouTube-канале Food Good.

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Вам понадобится:

  • яйца — необходимое количество;
  • красное сладкое вино — 1 бутылка;
  • соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Яйца тщательно вымыть, выложить в кастрюлю и залить бутылкой сладкого красного вина, добавить соль.

Як пофарбувати яйця вином - рецепт
Яйца залитые вином. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Варить яйца в вине в течение 7-10 минут. После чего убрать кастрюлю с огня и оставить охлаждаться на 5-10 часов. Охлажденные яйца выложить на бумагу и дать высохнуть.

Крашанки у вині на Великдень - лайфхак
Охлажденные пасхальные яйца. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Чем дольше яйца пробудут в вине, тем более насыщенный цвет они получат. А благодаря сахару, который содержится в вине, пасхальные яйца получат тот самый магический эффект "мерцания".

Яйця на Великдень у вині - простий спосіб
Крашенки в вине. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Ранее мы рассказывали, как сделать золотые пасхальные яйца на Пасху с помощью луковой шелухи.

Кроме того, узнайте простой способ покрасить яйца на праздник в куркуме.

А также предлагаем интересную идею необычных пасхальных яиц - понадобится 1 ингредиент и сковорода.

Пасха яйца красное вино пасхальная корзина крашанки
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20:38 Дрон попал в многоэтажку возле Житомира, — ОВА

20:32 Россияне убивают дельфинов в Черном море — уже погибло 80 тыс

20:19 Россия снова усилит наступление — в ОП назвали сроки

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

20:19 У Трампа ограничили доступ к отчетам разведки США — какая причина

20:18 AP опубликовало видео казни военнопленных ВСУ — реакция МИД

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