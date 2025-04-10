Как покрасить яйца вином на Пасху — простой метод — видео

"Мерцающие" пасхальные яйца. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Если в этом году вы хотите удивить родных и гостей по-настоящему необычными пасхальными яйцами, попробуйте этот способ. А главным секретом в приготовлении "мерцающих" яиц станет вино.

Рецептом поделились на YouTube-канале Food Good.

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Вам понадобится:

яйца — необходимое количество;

красное сладкое вино — 1 бутылка;

соль — 0,5 ч. л.

Способ приготовления

Яйца тщательно вымыть, выложить в кастрюлю и залить бутылкой сладкого красного вина, добавить соль.

Яйца залитые вином. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Варить яйца в вине в течение 7-10 минут. После чего убрать кастрюлю с огня и оставить охлаждаться на 5-10 часов. Охлажденные яйца выложить на бумагу и дать высохнуть.

Охлажденные пасхальные яйца. Фото: скриншот YouTube/Food Good

Чем дольше яйца пробудут в вине, тем более насыщенный цвет они получат. А благодаря сахару, который содержится в вине, пасхальные яйца получат тот самый магический эффект "мерцания".

Крашенки в вине. Фото: скриншот YouTube/Food Good

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