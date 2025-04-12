Как правильно сделать глазурь на кулич за 1 минуту — быстрый рецепт с фото

Пасхальный кулич. Фото: Freepik

Приготовление глазури на пасху каждый год является своеобразным вызовом для хозяек, ведь не всегда она получается удачной. Но этот рецепт точно вас удивит — тем более готовится всего за 60 секунд и из двух ингредиентов.

Рецептом поделилась Ирина Пелех в Instagram.

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Вам понадобится:

маршмеллоу — 150 г;

вода — 2 ст. л.

Способ приготовления

Маршмеллоу выложить в тарелку и добавить воду. Импульсами растопить зефир в микроволновке до жидкого состояния.

Готовая глазурь готова. Фото: скриншот

Готовой глазурью сразу покрыть куличи и украсить по желанию. Готово!

Пасха с глазурью. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, как сделать идеальную белковую глазурь, которая не липнет и не осыпается.

А также мы делились простым способом, как покрасить "мерцающие" пасхальные яйца в вине.

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