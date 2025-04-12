Как правильно сделать глазурь на кулич за 1 минуту — быстрый рецепт с фото

Глазурь на кулич за 1 минуту — проще не бывает
Приготовление глазури на пасху каждый год является своеобразным вызовом для хозяек, ведь не всегда она получается удачной. Но этот рецепт точно вас удивит — тем более готовится всего за 60 секунд и из двух ингредиентов.
Рецептом поделилась Ирина Пелех в Instagram.
Вам понадобится:
- маршмеллоу — 150 г;
- вода — 2 ст. л.
Способ приготовления
Маршмеллоу выложить в тарелку и добавить воду. Импульсами растопить зефир в микроволновке до жидкого состояния.
Готовой глазурью сразу покрыть куличи и украсить по желанию. Готово!
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