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Глазурь на кулич за 1 минуту — проще не бывает

12 апреля 2025 21:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как правильно сделать глазурь на кулич за 1 минуту — быстрый рецепт с фото
Пасхальный кулич. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Приготовление глазури на пасху каждый год является своеобразным вызовом для хозяек, ведь не всегда она получается удачной. Но этот рецепт точно вас удивит — тем более готовится всего за 60 секунд и из двух ингредиентов.

Рецептом поделилась Ирина Пелех в Instagram.

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Вам понадобится:

  • маршмеллоу — 150 г;
  • вода — 2 ст. л.

Способ приготовления

Маршмеллоу выложить в тарелку и добавить воду. Импульсами растопить зефир в микроволновке до жидкого состояния.

Глазур з зефіру на паску за 1 хвилину - рецепт
Готовая глазурь готова. Фото: скриншот

Готовой глазурью сразу покрыть куличи и украсить по желанию. Готово!

Глазур на паску за 1 хвилину з маршмелоу - рецепт
Пасха с глазурью. Фото: скриншот

Ранее мы рассказывали, как сделать идеальную белковую глазурь, которая не липнет и не осыпается.

А также мы делились простым способом, как покрасить "мерцающие" пасхальные яйца в вине.

Также попробуйте приготовить волокнистый кулич "Золото" по известному рецепту.

Пасха кулич рецепт зефир глазурь пасхальная корзина
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22:02 В МИД объяснили, почему НАТО нужна Украина

21:56 На Одесчине солдата судили за неуплату алиментов — как наказали

21:27 Контракт 18-24 — на каком этапе подготовки молодые бойцы

21:01 Графики отключения — будет ли свет в Одессе в Вербное воскресенье

Редакция Новини.LIVE извиняется за публикацию видео работы ПВО - 80x80

Редакция Новини.LIVE извиняется за публикацию видео работы ПВО

21:00 Напряжение из-за переговоров Украины и США о недрах растет — СМИ

20:31 Лавров одобрил слова Трампа относительно Украины в НАТО

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