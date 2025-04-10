Як зробити білкову глазур на паску, яка швидко застигає — рецепт

Ідеальна глазур на паску — швидко застигає і не кришиться
Навіть найароматнішу та пухку паску може зіпсувати невдалий рецепт глазурі. Тож, аби не засмучуватися у святковий день, спробуйте цей перевірений спосіб приготування білкової глазурі.
Рецептом поділилася авторка блогу "Тут Смачно" у TikTok.
@yuliia.senych
Глянцева глазур, яка засихає,не тріскається,і не зтікає🧁 Нам потрібні: • білки 55г(це приблизно з 2-х яєць) • цукор 150г • вода 40г Приготування ⬇️ 1. Охолоджені білки збиваємо до посвітління і до гострих піків. 2. Сироп (вода+цукор) від початку закипання проварюємо ~10 хв. на середньому вогні. 3.Поступово вливаємо сироп в білки та продовжуємо збивати усе разом ще 5-7 хв. Білкова маса повинна стати густішою та глянцевою. Застигає глазур приблизно 1,5-2год, але коли сильна вологість, то може застигати і 3 год. і більше. Якщо глазур не застигає, її можна підсушити у духовці разом з паскою, при температурі від 90-110 *С 15-20хв. • глазур може не застигнути лише в тому випадку - якщо ви не доварите сироп. Він має стати густий,але не потемніти,як карамель. #глазур #паска #пасха #великдень♬ оригінальний звук - ТУТ СМАЧНО 🤤
Вам знадобиться:
- білки — 55 г (приблизно з 2-х яєць);
- цукор — 150 г;
- вода — 40 г;
- сіль.
Спосіб приготування
Для початку необхідно приготувати сироп. Для цього воду змішати з цукром у сотейнику та варити на середньому вогні до загущення приблизно 10 хвилин. Помішувати сироп не потрібно.
У цей час до охолоджених білків додати дрібку солі та збивати до появи гострих піків.
До білкової маси тонкою цівкою поступово влити цукровий сироп, безперервно збиваючи міксером до посвітління — приблизно 5-7 хвилин.
У готову глазу змастити охолоджені паски, прикрасити за бажанням та залишити висихати при кімнатній температурі 6-7 годин.
Раніше ми ділилися рецептом паски на "Царському" тісті з газети 1913 року.
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