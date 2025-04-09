Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Паска без дріжджів — місити не потрібно, м'яка, волога та солодка arrow

Паска без дріжджів — місити не потрібно, м'яка, волога та солодка

9 квітня 2025 03:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт паски без дріжджів — м’яка, волога і солодка без замісу
Паска без дріжджів. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Якщо у вас немає часу чи бажання возитися з дріжджовим тістом, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Паска готується без дріжджів, без замісу, а результат перевершує очікування: м’яка, злегка волога всередині, ароматна й солодка. Ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати святкову випічку швидко, смачно та без зайвих клопотів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир кисломолочний (5–9 %) — 350 г;
  • масло вершкове — 100 г;
  • яйця — 4 шт.;
  • цукор — 230 г;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • ванільний цукор бурбон — 1 пак.;
  • борошно пшеничне — 270 г;
  • розпушувач тіста — 15 г;
  • родзинки — 200–250 г.

Для глазурі:

  • желатин — 5 г;
  • вода — 40 мл. + 70 мл.;
  • цукор — 130 г;
  • сухе молоко — 1 ст. л.;
  • ванілін — дрібка (за бажанням).

Спосіб приготування

Перетерти кисломолочний сир через сито до однорідної консистенції. Додати розтоплене вершкове масло і ретельно перемішати.

паска без дріжджів навіть місити не потрібно, м'яка, волога та солодка
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром до світлої пухкої маси. Ввести сирну масу частинами, обережно перемішуючи.

паска без дріжджів навіть місити не потрібно, м'яка, волога
Тісто та родзинки. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом з розпушувачем, додати до загальної маси і замісити однорідне тісто. Вмішати родзинки.

паска без дріжджів навіть місити не потрібно, м'яка
Паски у паперових формах. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити паперові формочки (розміром 9×9 см) олією, наповнити на третину тістом. Випікати одразу у розігрітій до 170 °C духовці протягом 45–50 хвилин.

паска без дріжджів навіть місити не потрібно та м'яка
Приготування пасок. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі замочити желатин у 40 мл води на 15 хвилин. Зварити сироп із цукру та 70 мл води: довести до кипіння на середньому вогні та варити 3–7 хвилин до перших бульбашок.

ароматна паска без дріжджів навіть місити не потрібно та м'яка
Приготування глазурі. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити сироп у миску, додати розпущений желатин, сухе молоко та ванілін.

домашня паска без дріжджів навіть місити не потрібно та м'яка
Великодні паски. Фото: gospodynka.com.ua

Збити до пишної густої маси. Покрити готові паски глазур’ю та за бажанням прикрасити.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025

Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт. 

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу. 

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.

 

Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського

Великдень паска Великодній тиждень випічка великодній кошик
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

04:30 Сімейні обставини не гарантія від мобілізації — що каже юрист

04:20 Продаж квартири за місяць — чи буде податок на нерухомість

04:07 Вчені відродили вимерлих “лютих” вовків — фото

03:32 П'яний боєць ЗСУ напав з ножем на командира, але суд його пожалів

03:26 Для зварювальників є гарна зарплата в "Азові" — які умови роботи

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

03:11 Паска без дріжджів — місити не потрібно, м'яка, волога та солодка

03:10 Трамп таки підняв мита Китаю до 104% — чим відповість Пекін

02:02 ПриватБанк знову осоромився — зачинив кафе волонтера з Японії

01:30 Батька трьох дітей теж можуть мобілізувати — є три причини

01:16 Баварія несподівано вдома програла Інтеру в півфіналі ЛЧ

04:30 Сімейні обставини не гарантія від мобілізації — що каже юрист

04:20 Продаж квартири за місяць — чи буде податок на нерухомість

04:07 Вчені відродили вимерлих “лютих” вовків — фото

03:32 П'яний боєць ЗСУ напав з ножем на командира, але суд його пожалів

03:26 Для зварювальників є гарна зарплата в "Азові" — які умови роботи

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

03:11 Паска без дріжджів — місити не потрібно, м'яка, волога та солодка

03:10 Трамп таки підняв мита Китаю до 104% — чим відповість Пекін

02:02 ПриватБанк знову осоромився — зачинив кафе волонтера з Японії

01:30 Батька трьох дітей теж можуть мобілізувати — є три причини

01:16 Баварія несподівано вдома програла Інтеру в півфіналі ЛЧ

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

07:01 НАТО виповнюється 76 років — коли та навіщо створили Альянс

06:34 Сигарети від 120 грн — одесити про підвищення цін на тютюн

3 квітня

22:33 Санкції США проти РФ, і чому Трамп часто згадує Одесу

2 квітня

22:33 Ціни одеського Привозу в квітні — що пропонують і чим дивують

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

28 березня 2025

Пільги для УБД — на які щорічні виплати вони мають право

В Київстарі з’явився новий бюджетний тариф — кому він підійде

26 березня 2025

Наймодніший колір волосся весни-2025 — навіть звучить чарівно