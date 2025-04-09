Рецепт паски без дріжджів — м’яка, волога і солодка без замісу

Паска без дріжджів — місити не потрібно, м'яка, волога та солодка
Якщо у вас немає часу чи бажання возитися з дріжджовим тістом, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Паска готується без дріжджів, без замісу, а результат перевершує очікування: м’яка, злегка волога всередині, ароматна й солодка. Ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати святкову випічку швидко, смачно та без зайвих клопотів.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- сир кисломолочний (5–9 %) — 350 г;
- масло вершкове — 100 г;
- яйця — 4 шт.;
- цукор — 230 г;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- ванільний цукор бурбон — 1 пак.;
- борошно пшеничне — 270 г;
- розпушувач тіста — 15 г;
- родзинки — 200–250 г.
Для глазурі:
- желатин — 5 г;
- вода — 40 мл. + 70 мл.;
- цукор — 130 г;
- сухе молоко — 1 ст. л.;
- ванілін — дрібка (за бажанням).
Спосіб приготування
Перетерти кисломолочний сир через сито до однорідної консистенції. Додати розтоплене вершкове масло і ретельно перемішати.
Збити яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром до світлої пухкої маси. Ввести сирну масу частинами, обережно перемішуючи.
Просіяти борошно разом з розпушувачем, додати до загальної маси і замісити однорідне тісто. Вмішати родзинки.
Змастити паперові формочки (розміром 9×9 см) олією, наповнити на третину тістом. Випікати одразу у розігрітій до 170 °C духовці протягом 45–50 хвилин.
Для глазурі замочити желатин у 40 мл води на 15 хвилин. Зварити сироп із цукру та 70 мл води: довести до кипіння на середньому вогні та варити 3–7 хвилин до перших бульбашок.
Перелити сироп у миску, додати розпущений желатин, сухе молоко та ванілін.
Збити до пишної густої маси. Покрити готові паски глазур’ю та за бажанням прикрасити.
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