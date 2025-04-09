Рецепт паски без дріжджів — м’яка, волога і солодка без замісу

Паска без дріжджів. Фото: gospodynka.com.ua

Якщо у вас немає часу чи бажання возитися з дріжджовим тістом, цей рецепт стане справжньою знахідкою. Паска готується без дріжджів, без замісу, а результат перевершує очікування: м’яка, злегка волога всередині, ароматна й солодка. Ідеальний варіант для тих, хто хоче приготувати святкову випічку швидко, смачно та без зайвих клопотів.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

сир кисломолочний (5–9 %) — 350 г;

масло вершкове — 100 г;

яйця — 4 шт.;

цукор — 230 г;

сіль — 0,5 ч. л.;

ванільний цукор бурбон — 1 пак.;

борошно пшеничне — 270 г;

розпушувач тіста — 15 г;

родзинки — 200–250 г.

Для глазурі:

желатин — 5 г;

вода — 40 мл. + 70 мл.;

цукор — 130 г;

сухе молоко — 1 ст. л.;

ванілін — дрібка (за бажанням).

Спосіб приготування

Перетерти кисломолочний сир через сито до однорідної консистенції. Додати розтоплене вершкове масло і ретельно перемішати.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Збити яйця з цукром, сіллю та ванільним цукром до світлої пухкої маси. Ввести сирну масу частинами, обережно перемішуючи.

Тісто та родзинки. Фото: gospodynka.com.ua

Просіяти борошно разом з розпушувачем, додати до загальної маси і замісити однорідне тісто. Вмішати родзинки.

Паски у паперових формах. Фото: gospodynka.com.ua

Змастити паперові формочки (розміром 9×9 см) олією, наповнити на третину тістом. Випікати одразу у розігрітій до 170 °C духовці протягом 45–50 хвилин.

Приготування пасок. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазурі замочити желатин у 40 мл води на 15 хвилин. Зварити сироп із цукру та 70 мл води: довести до кипіння на середньому вогні та варити 3–7 хвилин до перших бульбашок.

Приготування глазурі. Фото: gospodynka.com.ua

Перелити сироп у миску, додати розпущений желатин, сухе молоко та ванілін.

Великодні паски. Фото: gospodynka.com.ua

Збити до пишної густої маси. Покрити готові паски глазур’ю та за бажанням прикрасити.

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