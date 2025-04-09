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Пасха без дрожжей — месить не нужно, мягкая, влажная и сладкая

9 апреля 2025 03:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт пасхи без дрожжей — мягкая, влажная и сладкая без замеса
Пасха без дрожжей. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Если у вас нет времени или желания возиться с дрожжевым тестом, этот рецепт станет настоящей находкой. Пасха готовится без дрожжей, без замеса, а результат превосходит ожидания: мягкая, слегка влажная внутри, ароматная и сладкая. Идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить праздничную выпечку быстро, вкусно и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • творог кисломолочный (5-9 %) — 350 г;
  • масло сливочное — 100 г;
  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 230 г;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • ванильный сахар бурбон — 1 пак;
  • мука пшеничная — 270 г;
  • разрыхлитель теста — 15 г;
  • изюм — 200-250 г.

Для глазури:

  • желатин — 5 г;
  • вода — 40 мл. + 70 мл.;
  • сахар — 130 г;
  • сухое молоко — 1 ст. л.;
  • ванилин — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Перетерть творог через сито до однородной консистенции. Добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой рыхлой массы. Ввести творожную массу частями, осторожно перемешивая.

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Тесто и изюм. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, добавить к общей массе и замесить однородное тесто. Вмешать изюм.

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Паски в бумажных формах. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать бумажные формочки (размером 9×9 см) маслом, наполнить на треть тестом. Выпекать сразу в разогретой до 170 °C духовке в течение 45-50 минут.

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Приготовление куличей. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури замочить желатин в 40 мл воды на 15 минут. Сварить сироп из сахара и 70 мл воды: довести до кипения на среднем огне и варить 3-7 минут до первых пузырьков.

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Приготовление глазури. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить сироп в миску, добавить распущенный желатин, сухое молоко и ванилин.

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Пасхальные куличи. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить до пышной густой массы. Покрыть готовые куличи глазурью и по желанию украсить.

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