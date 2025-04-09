Рецепт пасхи без дрожжей — мягкая, влажная и сладкая без замеса

Пасха без дрожжей. Фото: gospodynka.com.ua

Если у вас нет времени или желания возиться с дрожжевым тестом, этот рецепт станет настоящей находкой. Пасха готовится без дрожжей, без замеса, а результат превосходит ожидания: мягкая, слегка влажная внутри, ароматная и сладкая. Идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить праздничную выпечку быстро, вкусно и без лишних хлопот.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

творог кисломолочный (5-9 %) — 350 г;

масло сливочное — 100 г;

яйца — 4 шт.;

сахар — 230 г;

соль — 0,5 ч. л.;

ванильный сахар бурбон — 1 пак;

мука пшеничная — 270 г;

разрыхлитель теста — 15 г;

изюм — 200-250 г.

Для глазури:

желатин — 5 г;

вода — 40 мл. + 70 мл.;

сахар — 130 г;

сухое молоко — 1 ст. л.;

ванилин — щепотка (по желанию).

Способ приготовления

Перетерть творог через сито до однородной консистенции. Добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой рыхлой массы. Ввести творожную массу частями, осторожно перемешивая.

Тесто и изюм. Фото: gospodynka.com.ua

Просеять муку вместе с разрыхлителем, добавить к общей массе и замесить однородное тесто. Вмешать изюм.

Паски в бумажных формах. Фото: gospodynka.com.ua

Смазать бумажные формочки (размером 9×9 см) маслом, наполнить на треть тестом. Выпекать сразу в разогретой до 170 °C духовке в течение 45-50 минут.

Приготовление куличей. Фото: gospodynka.com.ua

Для глазури замочить желатин в 40 мл воды на 15 минут. Сварить сироп из сахара и 70 мл воды: довести до кипения на среднем огне и варить 3-7 минут до первых пузырьков.

Приготовление глазури. Фото: gospodynka.com.ua

Перелить сироп в миску, добавить распущенный желатин, сухое молоко и ванилин.

Пасхальные куличи. Фото: gospodynka.com.ua

Взбить до пышной густой массы. Покрыть готовые куличи глазурью и по желанию украсить.

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