Рецепт пасхи без дрожжей — мягкая, влажная и сладкая без замеса

Пасха без дрожжей — месить не нужно, мягкая, влажная и сладкая
Если у вас нет времени или желания возиться с дрожжевым тестом, этот рецепт станет настоящей находкой. Пасха готовится без дрожжей, без замеса, а результат превосходит ожидания: мягкая, слегка влажная внутри, ароматная и сладкая. Идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить праздничную выпечку быстро, вкусно и без лишних хлопот.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- творог кисломолочный (5-9 %) — 350 г;
- масло сливочное — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- сахар — 230 г;
- соль — 0,5 ч. л.;
- ванильный сахар бурбон — 1 пак;
- мука пшеничная — 270 г;
- разрыхлитель теста — 15 г;
- изюм — 200-250 г.
Для глазури:
- желатин — 5 г;
- вода — 40 мл. + 70 мл.;
- сахар — 130 г;
- сухое молоко — 1 ст. л.;
- ванилин — щепотка (по желанию).
Способ приготовления
Перетерть творог через сито до однородной консистенции. Добавить растопленное сливочное масло и тщательно перемешать.
Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром до светлой рыхлой массы. Ввести творожную массу частями, осторожно перемешивая.
Просеять муку вместе с разрыхлителем, добавить к общей массе и замесить однородное тесто. Вмешать изюм.
Смазать бумажные формочки (размером 9×9 см) маслом, наполнить на треть тестом. Выпекать сразу в разогретой до 170 °C духовке в течение 45-50 минут.
Для глазури замочить желатин в 40 мл воды на 15 минут. Сварить сироп из сахара и 70 мл воды: довести до кипения на среднем огне и варить 3-7 минут до первых пузырьков.
Перелить сироп в миску, добавить распущенный желатин, сухое молоко и ванилин.
Взбить до пышной густой массы. Покрыть готовые куличи глазурью и по желанию украсить.
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