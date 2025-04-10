Как сделать белковую глазурь на кулич, которая быстро застывает — рецепт

Пасхальные куличи. Фото: скриншот YouTube/Тут Смачно

Даже самый ароматный и пышный кулич может испортить неудачный рецепт глазури. Поэтому, чтобы не расстраиваться в праздничный день, попробуйте этот проверенный способ приготовления белковой глазури.

Рецептом поделилась автор блога "Тут Смачно" в TikTok.

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@yuliia.senych Глянцевая глазурь, которая засыхает, не трескается, и не стекает🧁 Нам нужны: - белки 55г (это примерно из 2-х яиц) - сахар 150г - вода 40г Приготовление ⬇️ 1. Охлажденные белки взбиваем до осветления и до острых пиков. 2. Сироп (вода + сахар) от начала закипания провариваем ~ 10 мин. на среднем огне. 3. постепенно вливаем сироп в белки и продолжаем взбивать все вместе еще 5-7 мин. Белковая масса должна стать густой и глянцевой. Застывает глазурь примерно 1,5-2 часа, но когда сильная влажность, то может застывать и 3 часа и более. Если глазурь не застывает, ее можно подсушить в духовке вместе с куличом, при температуре от 90-110 * С 15-20 мин. - глазурь может не застыть только в том случае - если вы не доварите сироп. Он должен стать густой, но не потемнеть, как карамель. #глазурь #паска #пасха #пасха #великдень ♬ оригинальный звук - ЗДЕСЬ ВКУСНО 🤤

Вам понадобится:

белки — 55 г (примерно из 2-х яиц);

сахар — 150 г;

вода — 40 г;

соль.

Способ приготовления

Для начала необходимо приготовить сироп. Для этого воду смешать с сахаром в сотейнике и варить на среднем огне до загустения примерно 10 минут. Помешивать сироп не нужно.

Приготовление сахарного сиропа. Фото: скриншот

В это время к охлажденным белкам добавить щепотку соли и взбивать до появления острых пиков.

К белковой массе тонкой струйкой постепенно влить сахарный сироп, непрерывно взбивая миксером до осветления — примерно 5-7 минут.

Приготовление глазури. Фото: скриншот

В готовую глазурь макать охлажденные куличи, украсить по желанию и оставить высыхать при комнатной температуре 6-7 часов.

Куличи с глазурью. Фото: скриншот

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