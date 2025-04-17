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Глазурь на пасху, которая стала хитом — не крошится и не липнет

17 апреля 2025 21:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Глазурь на пасхальный кулич на желатине — простой рецепт
Желатиновая глазурь на пасху. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Этот рецепт глазури для пасхальных куличей стал настоящим хитом в соцсетях. Она не липнет, не крошится и готовится без сырых белков.

Рецептом поделилась Виктория Панасюк в Instagram.

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Вам понадобится:

  • желатин — 5 г;
  • холодная вода — 2 ст. л;
  • сахар — 150 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • вода — 60 мл;
  • лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Желатин высыпать в отдельную емкость, залить 2 столовыми ложками холодной воды и оставить до набухания.

Желатинова глазур на паску - спосіб приготування
Подготовка желатина. Фото: скриншот

Тем временем в сотейник добавить сахар, ванильный сахар, оставшуюся воду и лимонный сок. Смесь поместить на огонь, довести до кипения и проварить еще 1-2 минуты.

Глазур на паску на желатині - рецепт
Приготовление сиропа. Фото: скриншот

Дать сиропу остыть в течение 2 минут. После чего добавить желатин и взбивать миксером на максимальной скорости до устойчивых пиков. Глазурь должна начать "наматываться" на миксер и медленно стекать с лопатки.

Проста глазур на паску з желатином - рецепт
Взбивание глазури. Фото: скриншот

Готовой глазурью быстро смазать куличи, украсить по желанию и дать высохнуть при комнатной температуре в течение 5-6 часов, а лучше на ночь.

Желатинова глазур на паску - як приготувати
Готовая глазурь. Фото: скриншот

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Пасха кулич рецепт глазурь пасхальная корзина
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