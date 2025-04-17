Глазурь на пасхальный кулич на желатине — простой рецепт

Желатиновая глазурь на пасху. Фото: скриншот

Этот рецепт глазури для пасхальных куличей стал настоящим хитом в соцсетях. Она не липнет, не крошится и готовится без сырых белков.

Рецептом поделилась Виктория Панасюк в Instagram.

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Вам понадобится:

желатин — 5 г;

холодная вода — 2 ст. л;

сахар — 150 г;

ванильный сахар — 10 г;

вода — 60 мл;

лимонный сок — 1 ст. л.

Способ приготовления

Желатин высыпать в отдельную емкость, залить 2 столовыми ложками холодной воды и оставить до набухания.

Подготовка желатина. Фото: скриншот

Тем временем в сотейник добавить сахар, ванильный сахар, оставшуюся воду и лимонный сок. Смесь поместить на огонь, довести до кипения и проварить еще 1-2 минуты.

Приготовление сиропа. Фото: скриншот

Дать сиропу остыть в течение 2 минут. После чего добавить желатин и взбивать миксером на максимальной скорости до устойчивых пиков. Глазурь должна начать "наматываться" на миксер и медленно стекать с лопатки.

Взбивание глазури. Фото: скриншот

Готовой глазурью быстро смазать куличи, украсить по желанию и дать высохнуть при комнатной температуре в течение 5-6 часов, а лучше на ночь.

Готовая глазурь. Фото: скриншот

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