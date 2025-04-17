Глазурь на пасхальный кулич на желатине — простой рецепт

Глазурь на пасху, которая стала хитом — не крошится и не липнет
Этот рецепт глазури для пасхальных куличей стал настоящим хитом в соцсетях. Она не липнет, не крошится и готовится без сырых белков.
Рецептом поделилась Виктория Панасюк в Instagram.
Вам понадобится:
- желатин — 5 г;
- холодная вода — 2 ст. л;
- сахар — 150 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- вода — 60 мл;
- лимонный сок — 1 ст. л.
Способ приготовления
Желатин высыпать в отдельную емкость, залить 2 столовыми ложками холодной воды и оставить до набухания.
Тем временем в сотейник добавить сахар, ванильный сахар, оставшуюся воду и лимонный сок. Смесь поместить на огонь, довести до кипения и проварить еще 1-2 минуты.
Дать сиропу остыть в течение 2 минут. После чего добавить желатин и взбивать миксером на максимальной скорости до устойчивых пиков. Глазурь должна начать "наматываться" на миксер и медленно стекать с лопатки.
Готовой глазурью быстро смазать куличи, украсить по желанию и дать высохнуть при комнатной температуре в течение 5-6 часов, а лучше на ночь.
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