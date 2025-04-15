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Найсмачніша глазур на паску — готується за 5 хвилин

15 квітня 2025 21:30
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як зробити глазур на паску з шоколаду за 5 хвилин — рецепт з фото
Паска з шоколадною глазур'ю. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Спробуйте замінити класичну білу глазур на цю і вона підкорить ваше серце. У цьому матеріалі ділимося простим рецептом найсмачнішої шоколадної глазурі, яка не кришиться, не розтікається і чудово тримається на великодній пасці.

Рецептом поділилася Ann Sweet Cakes.

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Вам знадобиться:

  • шоколад — 100 г;
  • рослинна олія без аромату — 10 г.

Спосіб приготування

Шоколад викласти у миску та розтопити імпульсами у мікрохвильовці, або на паровій бані.

Глазур з білого шоколаду на паску - простий рецепт
Приготування глазурі. Фото:  скриншот

До розтопленого шоколаду додати олію та ретельно перемішати. Важливо пам'ятати, що кількість олії має бути не більше 10% від маси шоколаду.

Готовою глазур'ю полийте охолоджені паски та прикрасьте за бажанням. Дайте висохнути глазурі при кімнатній температурі.

Глазур на паску з білого шоколаду - рецепт
Паска з глазур'ю з шоколаду. Фото: скриншот

Пропонуємо вам також спробувати глянцеву глазур без яєць та желатину за рецептом Ектора Хіменес-Браво.

А раніше ми розповідали, як приготувати кольорову глазу для паски за 1 хвилину.

Також дізнайтеся найпростіший та найшвидший рецепт великодньої глазурі з 1 інгредієнту

Великдень паска рецепт шоколад глазур
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