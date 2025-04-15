Як зробити глазур на паску з шоколаду за 5 хвилин — рецепт з фото

Найсмачніша глазур на паску — готується за 5 хвилин
Спробуйте замінити класичну білу глазур на цю і вона підкорить ваше серце. У цьому матеріалі ділимося простим рецептом найсмачнішої шоколадної глазурі, яка не кришиться, не розтікається і чудово тримається на великодній пасці.
Рецептом поділилася Ann Sweet Cakes.
Вам знадобиться:
- шоколад — 100 г;
- рослинна олія без аромату — 10 г.
Спосіб приготування
Шоколад викласти у миску та розтопити імпульсами у мікрохвильовці, або на паровій бані.
До розтопленого шоколаду додати олію та ретельно перемішати. Важливо пам'ятати, що кількість олії має бути не більше 10% від маси шоколаду.
Готовою глазур'ю полийте охолоджені паски та прикрасьте за бажанням. Дайте висохнути глазурі при кімнатній температурі.
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