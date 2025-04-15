Як зробити глазур на паску з шоколаду за 5 хвилин — рецепт з фото

Паска з шоколадною глазур'ю. Фото: скриншот

Спробуйте замінити класичну білу глазур на цю і вона підкорить ваше серце. У цьому матеріалі ділимося простим рецептом найсмачнішої шоколадної глазурі, яка не кришиться, не розтікається і чудово тримається на великодній пасці.

Рецептом поділилася Ann Sweet Cakes.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

шоколад — 100 г;

рослинна олія без аромату — 10 г.

Спосіб приготування

Шоколад викласти у миску та розтопити імпульсами у мікрохвильовці, або на паровій бані.

Приготування глазурі. Фото: скриншот

До розтопленого шоколаду додати олію та ретельно перемішати. Важливо пам'ятати, що кількість олії має бути не більше 10% від маси шоколаду.

Готовою глазур'ю полийте охолоджені паски та прикрасьте за бажанням. Дайте висохнути глазурі при кімнатній температурі.

Паска з глазур'ю з шоколаду. Фото: скриншот

Пропонуємо вам також спробувати глянцеву глазур без яєць та желатину за рецептом Ектора Хіменес-Браво.

А раніше ми розповідали, як приготувати кольорову глазу для паски за 1 хвилину.

Також дізнайтеся найпростіший та найшвидший рецепт великодньої глазурі з 1 інгредієнту.