Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Паска "Богиня" — рецепт за яким готують досвідчені господині arrow

Паска "Богиня" — рецепт за яким готують досвідчені господині

15 квітня 2025 15:59
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт паски Богиня — пухка, ароматна й проста у приготуванні
Паска "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей перевірений рецепт сирної паски з цукатами й апельсиновою цедрою вже давно став фаворитом серед досвідчених господинь. Готується просто, не потребує дріжджів, а на смак — ніжна, волога й святково ароматна.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 2 яйця;
  • 100 г цукру;
  • щіпка солі;
  • щіпка ваніліну;
  • 40 г м’якого вершкового масла;
  • 200 г кисломолочного сиру (10% жирності);
  • 40 г цукатів;
  • цедра 1 апельсина;
  • 170 г борошна (орієнтовно);
  • 9 г розпушувача.

Спосіб приготування

Збити яйця міксером до легкої піни. Додати цукор, сіль і ванілін, збити до світлої пухкої маси.

сирна паска рецепт
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вмішати м’яке вершкове масло, а потім додати сир. Перемішати до однорідності. Додати цукати та апельсинову цедру, обережно перемішати лопаткою.

проста сирна паска рецепт
Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно разом із розпушувачем просіяти у два етапи й вмішати в тісто. Орієнтуватися на консистенцію: тісто має бути м’яким і не надто густим.

швидка сирна паска рецепт
Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Паперові формочки (приблизно 6 × 7 см) змастити олією. Викласти тісто, заповнюючи форми на третину. Поверхню розрівняти ложкою.

ароматна сирна паска рецепт
Готові паски. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, 20–25 хвилин. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою. Остиглі паски прикрасити глазур’ю та декором.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025

Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт. 

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу. 

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.

Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського

Великдень паска Великодній тиждень рецепти великодній кошик
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:29 Призначено державного секретаря Міноборони — хто ним став

16:26 Alyona Alyona зізналась, скільки витрачає на життя в селі

16:20 Курс євро змушує нервувати — що робити українцям у квітні

16:19 Інфаркт під час бойових дій — чи можна отримати компенсацію

16:12 Росіяни забирають майно кримських татар в Криму

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

16:06 Чому смартфони досі не працюють від сонячних батарей

15:52 Депутатка розкритикувала Кличка на засіданні Київради — відео

15:35 Порти на Одещині чекають ремонт, а на Дунаї з'являться хаби

15:31 У 2025 році росіяни закатували в полоні кримського політв'язня

15:10 Ціни на житло в Іспанії летять угору — де вигідно купувати

16:29 Призначено державного секретаря Міноборони — хто ним став

16:26 Alyona Alyona зізналась, скільки витрачає на життя в селі

16:20 Курс євро змушує нервувати — що робити українцям у квітні

16:19 Інфаркт під час бойових дій — чи можна отримати компенсацію

16:12 Росіяни забирають майно кримських татар в Криму

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

16:06 Чому смартфони досі не працюють від сонячних батарей

15:52 Депутатка розкритикувала Кличка на засіданні Київради — відео

15:35 Порти на Одещині чекають ремонт, а на Дунаї з'являться хаби

15:31 У 2025 році росіяни закатували в полоні кримського політв'язня

15:10 Ціни на житло в Іспанії летять угору — де вигідно купувати

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів