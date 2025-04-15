Рецепт паски Богиня — пухка, ароматна й проста у приготуванні

Паска "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua

Цей перевірений рецепт сирної паски з цукатами й апельсиновою цедрою вже давно став фаворитом серед досвідчених господинь. Готується просто, не потребує дріжджів, а на смак — ніжна, волога й святково ароматна.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

2 яйця;

100 г цукру;

щіпка солі;

щіпка ваніліну;

40 г м’якого вершкового масла;

200 г кисломолочного сиру (10% жирності);

40 г цукатів;

цедра 1 апельсина;

170 г борошна (орієнтовно);

9 г розпушувача.

Спосіб приготування

Збити яйця міксером до легкої піни. Додати цукор, сіль і ванілін, збити до світлої пухкої маси.

Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Вмішати м’яке вершкове масло, а потім додати сир. Перемішати до однорідності. Додати цукати та апельсинову цедру, обережно перемішати лопаткою.

Сирне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Борошно разом із розпушувачем просіяти у два етапи й вмішати в тісто. Орієнтуватися на консистенцію: тісто має бути м’яким і не надто густим.

Тісто у формі для випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Паперові формочки (приблизно 6 × 7 см) змастити олією. Викласти тісто, заповнюючи форми на третину. Поверхню розрівняти ложкою.

Готові паски. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, 20–25 хвилин. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою. Остиглі паски прикрасити глазур’ю та декором.

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