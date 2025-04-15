Рецепт паски Богиня — пухка, ароматна й проста у приготуванні

Паска "Богиня" — рецепт за яким готують досвідчені господині
Цей перевірений рецепт сирної паски з цукатами й апельсиновою цедрою вже давно став фаворитом серед досвідчених господинь. Готується просто, не потребує дріжджів, а на смак — ніжна, волога й святково ароматна.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- 2 яйця;
- 100 г цукру;
- щіпка солі;
- щіпка ваніліну;
- 40 г м’якого вершкового масла;
- 200 г кисломолочного сиру (10% жирності);
- 40 г цукатів;
- цедра 1 апельсина;
- 170 г борошна (орієнтовно);
- 9 г розпушувача.
Спосіб приготування
Збити яйця міксером до легкої піни. Додати цукор, сіль і ванілін, збити до світлої пухкої маси.
Вмішати м’яке вершкове масло, а потім додати сир. Перемішати до однорідності. Додати цукати та апельсинову цедру, обережно перемішати лопаткою.
Борошно разом із розпушувачем просіяти у два етапи й вмішати в тісто. Орієнтуватися на консистенцію: тісто має бути м’яким і не надто густим.
Паперові формочки (приблизно 6 × 7 см) змастити олією. Викласти тісто, заповнюючи форми на третину. Поверхню розрівняти ложкою.
Випікати в духовці, розігрітій до 180 °C, 20–25 хвилин. Перевірити готовність дерев’яною шпажкою. Остиглі паски прикрасити глазур’ю та декором.
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