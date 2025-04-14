Волога паска Помічниця за 5 хвилин — ідеальний варіант без дріжджів

Волога паска Помічниця за 5 хв, коли нема часу на дріжджові
Ця паска стане справжнім порятунком, коли немає часу на класичне дріжджове тісто. М’яка, ніжна, волога — готується всього за 5 хвилин і чудово смакує як на Великдень, так і до кави у будь-який день.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1/3 ч. л.;
- цукор — 200 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- масло вершкове — 120 г;
- сир кисломолочний (9%) — 250 г;
- борошно — 200 г;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- цукати — 150 г;
- борошно — 2 ч. л. (для цукатів);
- цедра лимона.
Спосіб приготування
Збити яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Влити розтоплене вершкове масло, збивати ще кілька хвилин до з'єднання інгредієнтів. Додати кисломолочний сир і збити до однорідної консистенції.
Окремо просіяти борошно разом із розпушувачем і содою. Поступово додати сухі інгредієнти до сирної маси та замісити тісто міксером до однорідності.
Цукати обваляти у двох чайних ложках борошна та ввести в тісто разом із лимонною цедрою. Акуратно перемішати лопаткою.
Формочки для пасок (діаметром близько 11 см) змастити олією. Наповнити їх тістом приблизно на третину об’єму.
Випікати у розігрітій до 160 °C духовці протягом 50–60 хвилин, орієнтуючись на готовність дерев’яною шпажкою. Остиглі паски прикрасити глазур’ю та декором за бажанням.
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