Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Волога паска Помічниця за 5 хв, коли нема часу на дріжджові arrow

Волога паска Помічниця за 5 хв, коли нема часу на дріжджові

14 квітня 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Волога паска Помічниця за 5 хвилин — ідеальний варіант без дріжджів
Волога паска "Помічниця". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Ця паска стане справжнім порятунком, коли немає часу на класичне дріжджове тісто. М’яка, ніжна, волога — готується всього за 5 хвилин і чудово смакує як на Великдень, так і до кави у будь-який день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • цукор — 200 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • масло вершкове — 120 г;
  • сир кисломолочний (9%) — 250 г;
  • борошно — 200 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • цукати — 150 г;
  • борошно — 2 ч. л. (для цукатів);
  • цедра лимона.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Влити розтоплене вершкове масло, збивати ще кілька хвилин до з'єднання інгредієнтів. Додати кисломолочний сир і збити до однорідної консистенції.

волога паска Помічниця за 5 хвилин, коли нема часу на дріжджові
Приготування тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо просіяти борошно разом із розпушувачем і содою. Поступово додати сухі інгредієнти до сирної маси та замісити тісто міксером до однорідності.

паска Помічниця за 5 хвилин, коли нема часу на дріжджові
Додавання цукатів. Фото: gospodynka.com.ua

Цукати обваляти у двох чайних ложках борошна та ввести в тісто разом із лимонною цедрою. Акуратно перемішати лопаткою.

волога паска за 5 хвилин, коли нема часу на дріжджові
Приготування пасок. Фото: gospodynka.com.ua

Формочки для пасок (діаметром близько 11 см) змастити олією. Наповнити їх тістом приблизно на третину об’єму.

волога паска, коли нема часу на дріжджові
Смачні паски. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 160 °C духовці протягом 50–60 хвилин, орієнтуючись на готовність дерев’яною шпажкою. Остиглі паски прикрасити глазур’ю та декором за бажанням.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025

Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт. 

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу. 

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.

Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського

паска Великдень рецепти тісто великодній кошик
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:14 Навчання на офіцера без згоди — чи можна оскаржити наказ

16:00 У Сумах російський дрон влучив в автостоянку

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

15:50 Енергія з моря — як нова технологія перетворює воду на електрику

15:49 Челсі влітку хоче отримати за Мудрика 500 млн євро — деталі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

15:43 Не 650 грн, а понад 20 тисяч — хто у ЗСУ має стільки отримувати

15:41 Духовний радник Трампа після візиту в Україну змінив позицію

15:37 Чому вам обов'язково потрібен чохол для смартфона у 2025 році

15:20 Скандал із водійською комісією в Одесі — її хочуть закрити

15:15 Генсек ООН висловився щодо атаки РФ на Суми

16:14 Навчання на офіцера без згоди — чи можна оскаржити наказ

16:00 У Сумах російський дрон влучив в автостоянку

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

15:50 Енергія з моря — як нова технологія перетворює воду на електрику

15:49 Челсі влітку хоче отримати за Мудрика 500 млн євро — деталі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

15:43 Не 650 грн, а понад 20 тисяч — хто у ЗСУ має стільки отримувати

15:41 Духовний радник Трампа після візиту в Україну змінив позицію

15:37 Чому вам обов'язково потрібен чохол для смартфона у 2025 році

15:20 Скандал із водійською комісією в Одесі — її хочуть закрити

15:15 Генсек ООН висловився щодо атаки РФ на Суми

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025