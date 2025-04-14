Волога паска Помічниця за 5 хвилин — ідеальний варіант без дріжджів

Волога паска "Помічниця". Фото: gospodynka.com.ua

Ця паска стане справжнім порятунком, коли немає часу на класичне дріжджове тісто. М’яка, ніжна, волога — готується всього за 5 хвилин і чудово смакує як на Великдень, так і до кави у будь-який день.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

яйця — 2 шт.;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 200 г;

ванільний цукор — 10 г;

масло вершкове — 120 г;

сир кисломолочний (9%) — 250 г;

борошно — 200 г;

розпушувач — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

цукати — 150 г;

борошно — 2 ч. л. (для цукатів);

цедра лимона.

Спосіб приготування

Збити яйця з дрібкою солі, цукром і ванільним цукром до пишної, світлої маси. Влити розтоплене вершкове масло, збивати ще кілька хвилин до з'єднання інгредієнтів. Додати кисломолочний сир і збити до однорідної консистенції.

Приготування тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо просіяти борошно разом із розпушувачем і содою. Поступово додати сухі інгредієнти до сирної маси та замісити тісто міксером до однорідності.

Додавання цукатів. Фото: gospodynka.com.ua

Цукати обваляти у двох чайних ложках борошна та ввести в тісто разом із лимонною цедрою. Акуратно перемішати лопаткою.

Приготування пасок. Фото: gospodynka.com.ua

Формочки для пасок (діаметром близько 11 см) змастити олією. Наповнити їх тістом приблизно на третину об’єму.

Смачні паски. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати у розігрітій до 160 °C духовці протягом 50–60 хвилин, орієнтуючись на готовність дерев’яною шпажкою. Остиглі паски прикрасити глазур’ю та декором за бажанням.

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025

Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт.

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу.

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф.

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.

Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського.