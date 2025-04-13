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Космацька паска — цей рецепт передається з покоління в покоління

13 квітня 2025 16:08
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Космацька паска за родинним рецептом, перевіреним поколіннями
Космацька паска. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей рецепт космацької паски зберігає дух справжніх українських традицій. Тісто, замішане на жовтках і маслі, довго підіймається, стає м’яким, пухким і дуже ароматним. У ньому досвід предків, тепло родинного кола і смак справжнього Великодня.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

  • борошно пшеничне — 1 кг;
  • молоко — 400 мл;
  • яєчні жовтки — 10 шт.;
  • дріжджі пресовані — 100 г;
  • масло вершкове 82,5% — 200 г;
  • цукор — 300 г;
  • родзинки (кишмиш) — 100 г;
  • сіль — 0,5 ст. л.;
  • цедра лимона — на смак.

Спосіб приготування

Приготувати опару: розчинити дріжджі в теплому молоці, додати 100 г цукру та 200 г борошна. Добре перемішати, накрити й поставити в тепле місце до збільшення в об’ємі вдвічі.

Додати до опари решту цукру, жовтки, сіль, цедру та борошно. Вимісити тісто до однорідності, ввести родзинки, а наприкінці влити розтоплене, охолоджене масло. Продовжити вимішувати тісто 10–15 хвилин, поки не почне відставати від рук.

Космацька паска, цей рецепт передається з покоління в покоління
Приготування паски. Фото: gospodynka.com.ua

Накрити тісто й залишити у теплому місці до підняття. Після першого підходу прим’яти, дати піднятися вдруге. Розкласти тісто у форми, заповнивши їх на третину. Знову дати піднятися до країв форм.

З тіста сформувати прикраси: пташки, спіралі, смужки. Викласти хрест із тіста на поверхні паски, поміж його променями — пташки або калачики, а по колу — смужку з тіста. Змастити верх пасок яйцем.

смачна Космацька паска, цей рецепт передається з покоління в покоління
Готова паска. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти духовку до 200 °С, поставити паски, через 10 хв зменшити температуру до 160–170 °С. Випікати ще 50 хвилин. З цієї порції виходить 3 паски діаметром приблизно 18, 20 і 25 см.

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