Космацкая паска по семейному рецепту, проверенному поколениями

Космацкая паска — этот рецепт передается из поколения в поколение
Этот рецепт космацкой паски сохраняет дух настоящих украинских традиций. Тесто, замешанное на желтках и масле, долго поднимается, становится мягким, воздушным и очень ароматным. В нем опыт предков, тепло семейного круга и вкус настоящей паски.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука пшеничная — 1 кг;
- молоко — 400 мл.;
- яичные желтки — 10 шт.;
- дрожжи прессованные — 100 г;
- масло сливочное 82,5% — 200 г;
- сахар — 300 г;
- изюм (кишмиш) — 100 г;
- соль — 0,5 ст. л;
- цедра лимона — по вкусу.
Способ приготовления
Приготовить опару: растворить дрожжи в теплом молоке, добавить 100 г сахара и 200 г муки. Хорошо перемешать, накрыть и поставить в теплое место до увеличения в объеме вдвое.
Добавить к опаре остальной сахар, желтки, соль, цедру и муку. Вымесить тесто до однородности, ввести изюм, а в конце влить растопленное, охлажденное масло. Продолжить вымешивать тесто 10-15 минут, пока не начнет отставать от рук.
Накрыть тесто и оставить в теплом месте до поднятия. После первого подхода примять, дать подняться во второй раз. Разложить тесто в формы, заполнив их на треть. Снова дать подняться до краев форм.
Из теста сформировать украшения: птички, спирали, полоски. Выложить крест из теста на поверхности паски, между его лучами — птички или кружочки, а по кругу — полоску из теста. Смазать верх пасок яйцом.
Разогреть духовку до 200 °С, поставить паски, через 10 мин уменьшить температуру до 160-170 °С. Выпекать еще 50 минут. Из этой порции получается 3 паски диаметром примерно 18, 20 и 25 см.
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