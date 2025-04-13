Космацкая паска по семейному рецепту, проверенному поколениями

Космацкий кулич. Фото: gospodynka.com.ua

Этот рецепт космацкой паски сохраняет дух настоящих украинских традиций. Тесто, замешанное на желтках и масле, долго поднимается, становится мягким, воздушным и очень ароматным. В нем опыт предков, тепло семейного круга и вкус настоящей паски.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука пшеничная — 1 кг;

молоко — 400 мл.;

яичные желтки — 10 шт.;

дрожжи прессованные — 100 г;

масло сливочное 82,5% — 200 г;

сахар — 300 г;

изюм (кишмиш) — 100 г;

соль — 0,5 ст. л;

цедра лимона — по вкусу.

Способ приготовления

Приготовить опару: растворить дрожжи в теплом молоке, добавить 100 г сахара и 200 г муки. Хорошо перемешать, накрыть и поставить в теплое место до увеличения в объеме вдвое.

Добавить к опаре остальной сахар, желтки, соль, цедру и муку. Вымесить тесто до однородности, ввести изюм, а в конце влить растопленное, охлажденное масло. Продолжить вымешивать тесто 10-15 минут, пока не начнет отставать от рук.

Приготовление паски. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть тесто и оставить в теплом месте до поднятия. После первого подхода примять, дать подняться во второй раз. Разложить тесто в формы, заполнив их на треть. Снова дать подняться до краев форм.

Из теста сформировать украшения: птички, спирали, полоски. Выложить крест из теста на поверхности паски, между его лучами — птички или кружочки, а по кругу — полоску из теста. Смазать верх пасок яйцом.

Готовая паска. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть духовку до 200 °С, поставить паски, через 10 мин уменьшить температуру до 160-170 °С. Выпекать еще 50 минут. Из этой порции получается 3 паски диаметром примерно 18, 20 и 25 см.

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