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Космацкая паска — этот рецепт передается из поколения в поколение

13 апреля 2025 16:08
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Космацкая паска по семейному рецепту, проверенному поколениями
Космацкий кулич. Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот рецепт космацкой паски сохраняет дух настоящих украинских традиций. Тесто, замешанное на желтках и масле, долго поднимается, становится мягким, воздушным и очень ароматным. В нем опыт предков, тепло семейного круга и вкус настоящей паски.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука пшеничная — 1 кг;
  • молоко — 400 мл.;
  • яичные желтки — 10 шт.;
  • дрожжи прессованные — 100 г;
  • масло сливочное 82,5% — 200 г;
  • сахар — 300 г;
  • изюм (кишмиш) — 100 г;
  • соль — 0,5 ст. л;
  • цедра лимона — по вкусу.

Способ приготовления

Приготовить опару: растворить дрожжи в теплом молоке, добавить 100 г сахара и 200 г муки. Хорошо перемешать, накрыть и поставить в теплое место до увеличения в объеме вдвое.

Добавить к опаре остальной сахар, желтки, соль, цедру и муку. Вымесить тесто до однородности, ввести изюм, а в конце влить растопленное, охлажденное масло. Продолжить вымешивать тесто 10-15 минут, пока не начнет отставать от рук.

Космацька паска, цей рецепт передається з покоління в покоління
Приготовление паски. Фото: gospodynka.com.ua

Накрыть тесто и оставить в теплом месте до поднятия. После первого подхода примять, дать подняться во второй раз. Разложить тесто в формы, заполнив их на треть. Снова дать подняться до краев форм.

Из теста сформировать украшения: птички, спирали, полоски. Выложить крест из теста на поверхности паски, между его лучами — птички или кружочки, а по кругу — полоску из теста. Смазать верх пасок яйцом.

смачна Космацька паска, цей рецепт передається з покоління в покоління
Готовая паска. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть духовку до 200 °С, поставить паски, через 10 мин уменьшить температуру до 160-170 °С. Выпекать еще 50 минут. Из этой порции получается 3 паски диаметром примерно 18, 20 и 25 см.

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