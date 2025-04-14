Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Рецепты arrow Влажная паска Помощница за 5 мин, когда нет времени на дрожжевые arrow

Влажная паска Помощница за 5 мин, когда нет времени на дрожжевые

14 апреля 2025 15:11
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Влажная пасха Помощница за 5 минут - идеальный вариант без дрожжей
Влажный кулич "Помощница". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот кулич станет настоящим спасением, когда нет времени на классическое дрожжевое тесто. Мягкая, нежная, влажная - готовится всего за 5 минут и прекрасно подходит как на Пасху, так и к кофе в любой день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сахар — 200 г;
  • ванильный сахар — 10 г;
  • масло сливочное — 120 г;
  • творог кисломолочный (9%) — 250 г;
  • мука — 200 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • цукаты — 150 г;
  • мука — 2 ч. л. (для цукатов);
  • цедра лимона.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Влить растопленное сливочное масло, взбивать еще несколько минут до соединения ингредиентов. Добавить творог и взбить до однородной консистенции.

волога паска Помічниця за 5 хвилин, коли нема часу на дріжджові
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно просеять муку вместе с разрыхлителем и содой. Постепенно добавить сухие ингредиенты к творожной массе и замесить тесто миксером до однородности.

паска Помічниця за 5 хвилин, коли нема часу на дріжджові
Добавление цукатов. Фото: gospodynka.com.ua

Цукаты обвалять в двух чайных ложках муки и ввести в тесто вместе с лимонной цедрой. Аккуратно перемешать лопаткой.

волога паска за 5 хвилин, коли нема часу на дріжджові
Приготовление куличей. Фото: gospodynka.com.ua

Формочки для куличей (диаметром около 11 см) смазать растительным маслом. Наполнить их тестом примерно на треть объема.

волога паска, коли нема часу на дріжджові
Вкусные куличи. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 160 °C духовке в течение 50-60 минут, ориентируясь на готовность деревянной шпажкой. Остывшие куличи украсить глазурью и декором по желанию.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Пасхе 2025

Волокнистый кулич "Золото" из платного мастер-класса — рецепт.

Как покрасить яйца куркумой и каркаде — секреты способа.

Мохнатый кулич с волосами ангела от победительницы МастерШеф.

Получится с первого раза — пасхальный кулич от победительницы МастерШеф.

Еще советуем обратить внимание на рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского.

кулич Пасха рецепты тесто пасхальная корзина
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:20 Скандал с водительской комиссией в Одессе — ее хотят закрыть

15:15 Генсек ООН высказался относительно атаки РФ на Сумы

15:10 Аренда без тени — как депутаты планируют изменить рынок жилья

14:56 Зеленский заявил о готовности Украины купить Patriot у США

14:55 Резня в Вербное воскресенье — глава МИД Франции об обстреле Сум

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

14:54 Весна вернулась в Киев — прогноз погоды на завтра

14:44 Состояние Одесской больницы после российского обстрела (фото)

14:35 Отпуска украинцев — за что наказывают до 16 тыс. грн в 2025 году

14:32 В Киеве заработала новая кнопка на светофорах

14:25 Пихаленок начал инвестировать в Динамо Киев

15:20 Скандал с водительской комиссией в Одессе — ее хотят закрыть

15:15 Генсек ООН высказался относительно атаки РФ на Сумы

15:10 Аренда без тени — как депутаты планируют изменить рынок жилья

14:56 Зеленский заявил о готовности Украины купить Patriot у США

14:55 Резня в Вербное воскресенье — глава МИД Франции об обстреле Сум

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

14:54 Весна вернулась в Киев — прогноз погоды на завтра

14:44 Состояние Одесской больницы после российского обстрела (фото)

14:35 Отпуска украинцев — за что наказывают до 16 тыс. грн в 2025 году

14:32 В Киеве заработала новая кнопка на светофорах

14:25 Пихаленок начал инвестировать в Динамо Киев

06:38 Украинцы на Бали — как открыть бизнес на острове

12 апреля

06:39 Метро на Виноградарь — где делись миллиарды и когда ждать станции

11 апреля

20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

10 апреля

20:11 Скачок цен перед Пасхой в Одессе — что подорожало

9 апреля

22:33 Мировые рынки нестабильны — чего ждать от инициатив Трампа

8 апреля

22:33 Цена молодого картофеля — 160 грн за кг, что говорят одесситы

06:44 Россияне срывают визит Зеленского в ЮАР — как они это делают

7 апреля

22:33 Какая должна быть зарплата у мэра Одессы — мнения горожан

06:26 Пробелы в FATCA: почему налоговые органы действуют неправомерно

4 апреля

22:33 Гарантии безопасности для Украины — что думают об этом одесситы

Text

12:02 Российский оппозиционер Каспаров уверен, что США и РФ ведут тайные переговоры

9 ноября 2023
Text

10:00 H&M вернулся – в каких ТРЦ открылись магазины, какие впечатления покупателей и цены на одежду

6 февраля 2024
Text

15:00 Украинская неделя в Вашингтоне — итоги от Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвал количество гражданских, которые продолжают оставаться в Авдеевке

27 февраля 2024
Text

21:43 Эксперт объяснил намерения Кремля воевать с НАТО из-за слов Макрона

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

Особые банкноты — от каких купюр евро лучше избавиться в 2025

5 апреля 2025

Легальный выезд за границу — что грозит тем, кто не вернулся

8 апреля 2025

Цены на яйца изменили траекторию — что происходит в АТБ

10 апреля 2025

Военный предложил разделить мобилизованных на категории

3 апреля 2025

Польша и Германия — почему украинцев могут депортировать в апреле

9 апреля 2025

Пенсионерам придется вернуть деньги государству — кого касается

4 апреля 2025

Обреченные купюры — какие доллары и евро запрещено обменивать

Новый тариф от Киевстара — что стоит всего 50 грн в месяц

5 апреля 2025

Какой мессенджер самый безопасный — Буданов ответил

12 апреля 2025

До 10 000 грн на день рождения — кто получит выплату в 2025