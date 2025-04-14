Влажная пасха Помощница за 5 минут - идеальный вариант без дрожжей

Влажный кулич "Помощница". Фото: gospodynka.com.ua

Этот кулич станет настоящим спасением, когда нет времени на классическое дрожжевое тесто. Мягкая, нежная, влажная - готовится всего за 5 минут и прекрасно подходит как на Пасху, так и к кофе в любой день.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 2 шт.;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 200 г;

ванильный сахар — 10 г;

масло сливочное — 120 г;

творог кисломолочный (9%) — 250 г;

мука — 200 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

цукаты — 150 г;

мука — 2 ч. л. (для цукатов);

цедра лимона.

Способ приготовления

Взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Влить растопленное сливочное масло, взбивать еще несколько минут до соединения ингредиентов. Добавить творог и взбить до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно просеять муку вместе с разрыхлителем и содой. Постепенно добавить сухие ингредиенты к творожной массе и замесить тесто миксером до однородности.

Добавление цукатов. Фото: gospodynka.com.ua

Цукаты обвалять в двух чайных ложках муки и ввести в тесто вместе с лимонной цедрой. Аккуратно перемешать лопаткой.

Приготовление куличей. Фото: gospodynka.com.ua

Формочки для куличей (диаметром около 11 см) смазать растительным маслом. Наполнить их тестом примерно на треть объема.

Вкусные куличи. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в разогретой до 160 °C духовке в течение 50-60 минут, ориентируясь на готовность деревянной шпажкой. Остывшие куличи украсить глазурью и декором по желанию.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Пасхе 2025

Волокнистый кулич "Золото" из платного мастер-класса — рецепт.

Как покрасить яйца куркумой и каркаде — секреты способа.

Мохнатый кулич с волосами ангела от победительницы МастерШеф.

Получится с первого раза — пасхальный кулич от победительницы МастерШеф.

Еще советуем обратить внимание на рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского.