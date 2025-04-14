Влажная пасха Помощница за 5 минут - идеальный вариант без дрожжей

Влажная паска Помощница за 5 мин, когда нет времени на дрожжевые
Этот кулич станет настоящим спасением, когда нет времени на классическое дрожжевое тесто. Мягкая, нежная, влажная - готовится всего за 5 минут и прекрасно подходит как на Пасху, так и к кофе в любой день.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- сахар — 200 г;
- ванильный сахар — 10 г;
- масло сливочное — 120 г;
- творог кисломолочный (9%) — 250 г;
- мука — 200 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- цукаты — 150 г;
- мука — 2 ч. л. (для цукатов);
- цедра лимона.
Способ приготовления
Взбить яйца со щепоткой соли, сахаром и ванильным сахаром до пышной, светлой массы. Влить растопленное сливочное масло, взбивать еще несколько минут до соединения ингредиентов. Добавить творог и взбить до однородной консистенции.
Отдельно просеять муку вместе с разрыхлителем и содой. Постепенно добавить сухие ингредиенты к творожной массе и замесить тесто миксером до однородности.
Цукаты обвалять в двух чайных ложках муки и ввести в тесто вместе с лимонной цедрой. Аккуратно перемешать лопаткой.
Формочки для куличей (диаметром около 11 см) смазать растительным маслом. Наполнить их тестом примерно на треть объема.
Выпекать в разогретой до 160 °C духовке в течение 50-60 минут, ориентируясь на готовность деревянной шпажкой. Остывшие куличи украсить глазурью и декором по желанию.
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