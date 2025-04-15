Рецепт паски Богиня — воздушная, ароматная и простая в приготовлении

Пасха "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua

Этот проверенный рецепт творожной пасхи с цукатами и апельсиновой цедрой уже давно стал фаворитом среди опытных хозяек. Готовится просто, не требует дрожжей, а на вкус — нежная, влажная и празднично ароматная.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

2 яйца;

100 г сахара;

щепотка соли;

щепотка ванилина;

40 г мягкого сливочного масла;

200 г творога (10% жирности);

40 г цукатов;

цедра 1 апельсина;

170 г муки (ориентировочно);

9 г разрыхлителя.

Способ приготовления

Взбить яйца миксером до легкой пены. Добавить сахар, соль и ванилин, взбить до светлой рыхлой массы.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вмешать мягкое сливочное масло, а затем добавить творог. Перемешать до однородности. Добавить цукаты и апельсиновую цедру, осторожно перемешать лопаткой.

Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Муку вместе с разрыхлителем просеять в два этапа и вмешать в тесто. Ориентироваться на консистенцию: тесто должно быть мягким и не слишком густым.

Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Бумажные формочки (примерно 6 × 7 см) смазать растительным маслом. Выложить тесто, заполняя формы на треть. Поверхность разровнять ложкой.

Готовые паски. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, 20-25 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой. Остывшие куличи украсить глазурью и декором.

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