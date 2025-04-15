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Пасха "Богиня" — рецепт по которому готовят опытные хозяйки

15 апреля 2025 15:59
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Рецепт паски Богиня — воздушная, ароматная и простая в приготовлении
Пасха "Богиня". Фото: gospodynka.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот проверенный рецепт творожной пасхи с цукатами и апельсиновой цедрой уже давно стал фаворитом среди опытных хозяек. Готовится просто, не требует дрожжей, а на вкус — нежная, влажная и празднично ароматная.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • 2 яйца;
  • 100 г сахара;
  • щепотка соли;
  • щепотка ванилина;
  • 40 г мягкого сливочного масла;
  • 200 г творога (10% жирности);
  • 40 г цукатов;
  • цедра 1 апельсина;
  • 170 г муки (ориентировочно);
  • 9 г разрыхлителя.

Способ приготовления

Взбить яйца миксером до легкой пены. Добавить сахар, соль и ванилин, взбить до светлой рыхлой массы.

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Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Вмешать мягкое сливочное масло, а затем добавить творог. Перемешать до однородности. Добавить цукаты и апельсиновую цедру, осторожно перемешать лопаткой.

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Творожное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Муку вместе с разрыхлителем просеять в два этапа и вмешать в тесто. Ориентироваться на консистенцию: тесто должно быть мягким и не слишком густым.

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Тесто в форме для выпекания. Фото: gospodynka.com.ua

Бумажные формочки (примерно 6 × 7 см) смазать растительным маслом. Выложить тесто, заполняя формы на треть. Поверхность разровнять ложкой.

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Готовые паски. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, 20-25 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой. Остывшие куличи украсить глазурью и декором.

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