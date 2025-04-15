Рецепт паски Богиня — воздушная, ароматная и простая в приготовлении

Пасха "Богиня" — рецепт по которому готовят опытные хозяйки
Этот проверенный рецепт творожной пасхи с цукатами и апельсиновой цедрой уже давно стал фаворитом среди опытных хозяек. Готовится просто, не требует дрожжей, а на вкус — нежная, влажная и празднично ароматная.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- 2 яйца;
- 100 г сахара;
- щепотка соли;
- щепотка ванилина;
- 40 г мягкого сливочного масла;
- 200 г творога (10% жирности);
- 40 г цукатов;
- цедра 1 апельсина;
- 170 г муки (ориентировочно);
- 9 г разрыхлителя.
Способ приготовления
Взбить яйца миксером до легкой пены. Добавить сахар, соль и ванилин, взбить до светлой рыхлой массы.
Вмешать мягкое сливочное масло, а затем добавить творог. Перемешать до однородности. Добавить цукаты и апельсиновую цедру, осторожно перемешать лопаткой.
Муку вместе с разрыхлителем просеять в два этапа и вмешать в тесто. Ориентироваться на консистенцию: тесто должно быть мягким и не слишком густым.
Бумажные формочки (примерно 6 × 7 см) смазать растительным маслом. Выложить тесто, заполняя формы на треть. Поверхность разровнять ложкой.
Выпекать в духовке, разогретой до 180 °C, 20-25 минут. Проверить готовность деревянной шпажкой. Остывшие куличи украсить глазурью и декором.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой рецептов к Пасхе 2025
Волокнистый кулич "Золото" из платного мастер-класса — рецепт.
Как покрасить яйца куркумой и каркаде — секреты способа.
Мохнатый кулич с волосами ангела от победительницы МастерШеф.
Получится с первого раза — пасхальный кулич от победительницы МастерШеф.
Еще советуем обратить внимание на рецепт сальтисона на Пасху от Владимира Ярославского.
Читайте Новини.LIVE!