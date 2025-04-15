Как сделать глазурь на пасху из шоколада за 5 минут — рецепт с фото

Самая вкусная глазурь на паску — готовится за 5 минут
Попробуйте заменить классическую белую глазурь на эту и она покорит ваше сердце. В этом материале делимся простым рецептом самой вкусной шоколадной глазури, которая не крошится, не растекается и прекрасно держится на пасхальном куличе.
Рецептом поделилась Ann Sweet Cakes.
Вам понадобится:
- шоколад — 100 г;
- растительное масло без аромата — 10 г.
Способ приготовления
Шоколад выложить в миску и растопить импульсами в микроволновке, или на паровой бане.
К растопленному шоколаду добавить масло и тщательно перемешать. Важно помнить, что количество масла должно быть не более 10% от массы шоколада.
Готовой глазурью полейте охлажденные куличи и украсьте по желанию. Дайте высохнуть глазури при комнатной температуре.
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