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Самая вкусная глазурь на паску — готовится за 5 минут

15 апреля 2025 21:30
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как сделать глазурь на пасху из шоколада за 5 минут — рецепт с фото
Пасха с шоколадной глазурью. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Попробуйте заменить классическую белую глазурь на эту и она покорит ваше сердце. В этом материале делимся простым рецептом самой вкусной шоколадной глазури, которая не крошится, не растекается и прекрасно держится на пасхальном куличе.

Рецептом поделилась Ann Sweet Cakes.

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Вам понадобится:

  • шоколад — 100 г;
  • растительное масло без аромата — 10 г.

Способ приготовления

Шоколад выложить в миску и растопить импульсами в микроволновке, или на паровой бане.

Глазур з білого шоколаду на паску - простий рецепт
Приготовление глазури. Фото: скриншот

К растопленному шоколаду добавить масло и тщательно перемешать. Важно помнить, что количество масла должно быть не более 10% от массы шоколада.

Готовой глазурью полейте охлажденные куличи и украсьте по желанию. Дайте высохнуть глазури при комнатной температуре.

Глазур на паску з білого шоколаду - рецепт
Пасха с глазурью из шоколада. Фото: скриншот

Предлагаем вам также попробовать глянцевую глазурь без яиц и желатина по рецепту Эктора Хименес-Браво.

А ранее мы рассказывали, как приготовить цветную глазурь для кулича за 1 минуту.

Также узнайте самый простой и быстрый рецепт пасхальной глазури из 1 ингредиента.

Пасха кулич рецепт шоколад глазурь
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