Как сделать глазурь на пасху из шоколада за 5 минут — рецепт с фото

Пасха с шоколадной глазурью. Фото: скриншот

Попробуйте заменить классическую белую глазурь на эту и она покорит ваше сердце. В этом материале делимся простым рецептом самой вкусной шоколадной глазури, которая не крошится, не растекается и прекрасно держится на пасхальном куличе.

Рецептом поделилась Ann Sweet Cakes.

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Вам понадобится:

шоколад — 100 г;

растительное масло без аромата — 10 г.

Способ приготовления

Шоколад выложить в миску и растопить импульсами в микроволновке, или на паровой бане.

Приготовление глазури. Фото: скриншот

К растопленному шоколаду добавить масло и тщательно перемешать. Важно помнить, что количество масла должно быть не более 10% от массы шоколада.

Готовой глазурью полейте охлажденные куличи и украсьте по желанию. Дайте высохнуть глазури при комнатной температуре.

Пасха с глазурью из шоколада. Фото: скриншот

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