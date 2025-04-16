Коли треба пекти паски на Великдень 2025 — традиції та заборони

Приготування паски. Фото: Freepik

Випікання великодніх пасок — не просто кулінарний процес, а справжній ритуал, який завжди супроводжується традиціями та прикметами. Дуже важливо обрати правильний, сприятливий день для випічки, щоб вона точно вдалася.

Новини.LIVE розповідають, у які дні можна пекти паски за календарем ПЦУ.

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Найсприятливішими днями для приготування великодньої випічки є Чистий четвер та Велика субота.

Цього року Чистий четвер припадає на 17 квітня. Вважається, що паска, яку спекли у цей день, довго не черствіє, а сам процес приносить у дім щастя та злагоду.

Якщо можливості спекти святковий хліб у Чистий четвер немає, можна зробити це у Велику суботу 19 квітня. Це останній день перед Великоднем, коли дозволено займатися господарськими справами, випікати паски та фарбувати яйця.

Коли пекти паски суворо заборонено

У жодному разу неможна пекти паски та займатися приготуванням великоднього кошика у Страсну п'ятницю, 18 квітня. Цей день присвячено жалобі та спомину про розп'яття Ісуса Христа.

Про пропонуємо вам перевірені рецепти великодніх пасок:

Сучасна паска-крафін від Ектора — простий спосіб приготувати вишукану випічку.

Волога та ніжка паска "Помічниця" — готується без дріжджів за 5 хвилин.

Вишукана Космацька паска за старовинним рецептом, який передається у спадок.

Швидка сирна паска до Великодня, яка готується простіше простого.