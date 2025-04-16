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Когда выпекать куличи на Пасху 2025 — благоприятные дни

16 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Когда надо печь куличи на Пасху 2025 — традиции и запреты
Приготовление пасхального кулича. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Выпекание пасхальных куличей - не просто кулинарный процесс, а настоящий ритуал, который всегда сопровождается традициями и приметами. Очень важно выбрать правильный, благоприятный день для выпечки, чтобы она точно удалась.

Новости.LIVE рассказывают, в какой дни можно печь куличи по календарю ПЦУ.

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Когда можно печь куличи на Пасху 2025

Самыми благоприятными днями для приготовления пасхальной выпечки являются Чистый четверг и Великая суббота.

В этом году Чистый четверг приходится на 17 апреля. Считается, что кулич, который испекли в этот день, долго не черствеет, а сам процесс приносит в дом счастье и согласие.

Если возможности испечь праздничный хлеб в Чистый четверг нет, можно сделать это в Великую субботу 19 апреля. Это последний день перед Пасхой, когда разрешено заниматься хозяйственными делами, выпекать куличи и красить яйца.

Когда печь куличи строго запрещено

Ни в коем случае нельзя печь куличи и заниматься приготовлением пасхальной корзины в Страстную пятницу, 18 апреля. Этот день посвящен трауру и воспоминанию о распятии Иисуса Христа.

О предлагаем вам проверенные рецепты пасхальных куличей:

Современный кулич-крафин от Эктора — простой способ приготовить изысканную выпечку.

Влажный и ножной кулич "Помощница" — готовится без дрожжей за 5 минут.

Изысканный Космацкий кулич по старинному рецепту, который передается по наследству.

Быстрая творожная пасха к Пасхе, которая готовится проще простого.

приметы традиции Пасха кулич запреты
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