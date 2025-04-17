Що додати у тісто, щоб паска не черствіла — поради

Паска. Фото: Freepik

Мрія кожної господині приготувати ароматну та м'яку великодню паску, яка б не черствіла. Але для цього варто дотримувати важливих порад, які зроблять вашу святкову випічку бездоганною.

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Якісні жири

Використовуйте у тісті вершкове масло жирністю не менше 82%, воно додасть випічці приємного молочного аромату, а також допоможе зробити його більш ніжним та еластичним. Його також можна замінити якісним маргарином з таким же відсотком жирності.

Велика кількість жовтків у тісті також зробить його більш насиченим та м'яким. Окрім того, чудово збагачують випічку сметана або вершки із невеликим відсотком жирності.

Інгредієнти, що утримують вологу

Такі продукти допоможуть волозі довше залишатися у тісті, а відповідно і паска буде довше ароматною та м'якою. Серед таким компонентів можна виділити:

Картопляний крохмаль або пюре. Невелика кількість відвареного картопляного пірю або трошки крохмалю допоможе зберегти м'якість.

Мед. Він давно відомий як натуральний консервант, тож краплина меду зробить паску не лише дуже ароматною, а й вологою.

Фруктові пюре. Цей неочікуваний компонент у невеликій кількості збагачує випічку приємним ароматом і текстурою.

Правильна технологія

При приготуванні паски дуже важливо правильно вимісити тісто. Не нехтуйте часом для цього процесу, адже дуже важливо, аби усі компоненти добре поєдналися між собою та "запрацювали".

Окрім того, виділіть тривалу кількість часу для розстойки тіста. Дайте йому добре підійти та стати пухким.

Для того, щоб уникнути висушування паски при випіканні дотримуйтеся температурного режиму — 160-180 градусів. Для того, щоб випічка не підгорала знизу у духовці можна розмістити деко із водою — це також зробить випічку більш пухкою.

Охолоджувати паски теж потрібно правильно — після випікання помістіть їх на решітці та одразу не накривайте.

Правильне зберігання

Щоб вберегти паску від завітрювання та висихання подбайте про упакування. Ви можете загорнути охолоджену випічку у пергамент або харчову плівку, або помістити у пакет із застібкою. Краще за все зберігати готову паску при кімнатній температурі.

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