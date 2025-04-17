Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Паска буде м'якою навіть через тиждень — секрет у тісті arrow

Паска буде м'якою навіть через тиждень — секрет у тісті

17 квітня 2025 22:07
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Що додати у тісто, щоб паска не черствіла — поради
Паска. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Мрія кожної господині приготувати ароматну та м'яку великодню паску, яка б не черствіла. Але для цього варто дотримувати важливих порад, які зроблять вашу святкову випічку бездоганною.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

Реклама
Читайте також:

Як зберегти паску м'якою надовго

Якісні жири

Використовуйте у тісті вершкове масло жирністю не менше 82%, воно додасть випічці приємного молочного аромату, а також допоможе зробити його більш ніжним та еластичним. Його також можна замінити якісним маргарином з таким же відсотком жирності.

Велика кількість жовтків у тісті також зробить його більш насиченим та м'яким. Окрім того, чудово збагачують випічку сметана або вершки із невеликим відсотком жирності.

Інгредієнти, що утримують вологу

Такі продукти допоможуть волозі довше залишатися у тісті, а відповідно і паска буде довше ароматною та м'якою. Серед таким компонентів можна виділити:

  • Картопляний крохмаль або пюре. Невелика кількість відвареного картопляного пірю або трошки крохмалю допоможе зберегти м'якість.
  • Мед. Він давно відомий як натуральний консервант, тож краплина меду зробить паску не лише дуже ароматною, а й вологою.
  • Фруктові пюре. Цей неочікуваний компонент у невеликій кількості збагачує випічку приємним ароматом і текстурою.

Правильна технологія

При приготуванні паски дуже важливо правильно вимісити тісто. Не нехтуйте часом для цього процесу, адже дуже важливо, аби усі компоненти добре поєдналися між собою та "запрацювали".

Окрім того, виділіть тривалу кількість часу для розстойки тіста. Дайте йому добре підійти та стати пухким.

Для того, щоб уникнути висушування паски при випіканні дотримуйтеся температурного режиму — 160-180 градусів. Для того, щоб випічка не підгорала знизу у духовці можна розмістити деко із водою — це також зробить випічку більш пухкою.

Охолоджувати паски теж потрібно правильно — після випікання помістіть їх на решітці та одразу не накривайте.

Правильне зберігання

Щоб вберегти паску від завітрювання та висихання подбайте про упакування. Ви можете загорнути охолоджену випічку у пергамент або харчову плівку, або помістити у пакет із застібкою. Краще за все зберігати готову паску при кімнатній температурі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашими рецептами до Великодня:

Найсмачніша глазур на паску — готується за 5 хвилин.

Ароматна паска "Богиня" — за рецептом досвідчених господинь.

Оригінальні крашанки на Великдень, які легко зробити за допомогою серветок.

Волога та ніжна паска "Помічниця", яка готується за лічені хвилини.

Смачний салат "Каприз" з чотирьох інгредієнтів до святкового столу.

лайфхаки Великдень паска випічка корисні поради
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:39 Ексдружина Тимощука зізналася, чому він ненавидить Динамо

22:34 Вже був у розстрільному списку — що каже Юрій Макаров про напад

22:31 Зеленський підбив підсумки переговорів із Макроном

22:15 Неочевидна розкіш — секрети спальні Дженніфер Еністон

22:10 Трамп висловився про заяву щодо постачання китайської зброї до РФ

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

22:00 Отримав два поранення — нові деталі нападу на журналіста в Києві

21:55 Зустріч Трампа й Мелоні у Білому домі — ключові теми розмови

21:51 Військового затримали з психотропами — що вирішив суд на Одещині

21:19 Трамп заявив, що не вважає Зеленського винним у війні

21:16 Стало відомо, коли РФ відповість щодо мирних переговорів

22:39 Ексдружина Тимощука зізналася, чому він ненавидить Динамо

22:34 Вже був у розстрільному списку — що каже Юрій Макаров про напад

22:31 Зеленський підбив підсумки переговорів із Макроном

22:15 Неочевидна розкіш — секрети спальні Дженніфер Еністон

22:10 Трамп висловився про заяву щодо постачання китайської зброї до РФ

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

22:00 Отримав два поранення — нові деталі нападу на журналіста в Києві

21:55 Зустріч Трампа й Мелоні у Білому домі — ключові теми розмови

21:51 Військового затримали з психотропами — що вирішив суд на Одещині

21:19 Трамп заявив, що не вважає Зеленського винним у війні

21:16 Стало відомо, коли РФ відповість щодо мирних переговорів

06:33 Актуальні ціни до Великодня на "Новому базарі" в Одесі

15 квітня

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

15 квітня 2025

Мобілізація 50-60-річних у квітні 2025 — які нюанси слід знати

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

4 квітня 2025

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

10 квітня 2025

Який документ підтверджує право власності на будинок у 2025 році