Салат Каприз на Великдень — усього чотири інгредієнти, король серед святкових страв

Салат "Каприз" на Великдень — потрібно всього чотири інгредієнти
Цей салат із простих інгредієнтів легко готується, але смакує як справжній делікатес. Варена куряча печінка, пікантна корейська морква, маринована цибуля та ніжні яйця — усе, що потрібно для салату, який стане фаворитом великоднього столу.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- куряча печінка — 500 г;
- яйця — 5 шт.;
- морква по-корейськи — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- майонез — за смаком;
- сіль, чорний перець — за смаком.
Для маринаду:
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 2 ч. л.;
- оцет 9% — 2 ст. л.;
- вода — 150 мл.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю чверть кільцями, викласти в миску. Додати сіль, цукор, оцет, залити гарячою водою й залишити маринуватись на кілька хвилин.
Курячу печінку відварити до готовності, остудити й натерти на великій тертці. Яйця зварити, очистити й також натерти.
Змішати майонез із подрібненим часником. Моркву по-корейськи за потреби нарізати коротшими смужками. У глибоку салатницю викласти половину тертої печінки, змастити майонезом. Далі — маринована цибуля. Потім — ще один шар печінки, знову майонез. Наступним шаром викласти моркву, потім — майонезну сітку.
Завершити тертими яйцями й тонким шаром майонезу. Перед подачею охолодити в холодильнику хоча б 1–2 години.
Раніше ми писали про те, як правильно чергувати шари у "шубі" — справжнє відкриття.
Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.
Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.
Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин зі звичайного буряка без майонезу.
Також ми розповідали про рецепт форшмаку з оселедця з буряком за дві хвилини на бутерброди.
Читайте Новини.LIVE!