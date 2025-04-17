Салат Каприз на Великдень — усього чотири інгредієнти, король серед святкових страв

Салат "Каприз". Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат із простих інгредієнтів легко готується, але смакує як справжній делікатес. Варена куряча печінка, пікантна корейська морква, маринована цибуля та ніжні яйця — усе, що потрібно для салату, який стане фаворитом великоднього столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

куряча печінка — 500 г;

яйця — 5 шт.;

морква по-корейськи — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

часник — 2 зубчики;

майонез — за смаком;

сіль, чорний перець — за смаком.

Для маринаду:

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 2 ч. л.;

оцет 9% — 2 ст. л.;

вода — 150 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю чверть кільцями, викласти в миску. Додати сіль, цукор, оцет, залити гарячою водою й залишити маринуватись на кілька хвилин.

Варена печінка. Фото: smachnenke.com.ua

Курячу печінку відварити до готовності, остудити й натерти на великій тертці. Яйця зварити, очистити й також натерти.

Морква по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати майонез із подрібненим часником. Моркву по-корейськи за потреби нарізати коротшими смужками. У глибоку салатницю викласти половину тертої печінки, змастити майонезом. Далі — маринована цибуля. Потім — ще один шар печінки, знову майонез. Наступним шаром викласти моркву, потім — майонезну сітку.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Завершити тертими яйцями й тонким шаром майонезу. Перед подачею охолодити в холодильнику хоча б 1–2 години.

Раніше ми писали про те, як правильно чергувати шари у "шубі" — справжнє відкриття.

Також писали, як приготувати найсмачнішу скумбрію пряного соління за дві години.

Ще ми розповідали, як почистити оселедець швидко та без кісток за одну хвилину — перевірено роками.

Зверніть увагу на рецепт бюджетного салату за п'ять хвилин зі звичайного буряка без майонезу.

Також ми розповідали про рецепт форшмаку з оселедця з буряком за дві хвилини на бутерброди.