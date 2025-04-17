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Салат "Каприз" на Великдень — потрібно всього чотири інгредієнти

17 квітня 2025 13:29
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Каприз на Великдень — усього чотири інгредієнти, король серед святкових страв
Салат "Каприз". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Цей салат із простих інгредієнтів легко готується, але смакує як справжній делікатес. Варена куряча печінка, пікантна корейська морква, маринована цибуля та ніжні яйця — усе, що потрібно для салату, який стане фаворитом великоднього столу.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • куряча печінка — 500 г;
  • яйця — 5 шт.;
  • морква по-корейськи — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — за смаком;
  • сіль, чорний перець — за смаком.

Для маринаду:

  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • оцет 9% — 2 ст. л.;
  • вода — 150 мл.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю чверть кільцями, викласти в миску. Додати сіль, цукор, оцет, залити гарячою водою й залишити маринуватись на кілька хвилин.

Салат Каприз на Великдень, потрібно всього чотири інгредієнти
Варена печінка. Фото: smachnenke.com.ua

Курячу печінку відварити до готовності, остудити й натерти на великій тертці. Яйця зварити, очистити й також натерти.

салат на Великдень, потрібно всього чотири інгредієнти
Морква по-корейськи. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати майонез із подрібненим часником. Моркву по-корейськи за потреби нарізати коротшими смужками. У глибоку салатницю викласти половину тертої печінки, змастити майонезом. Далі — маринована цибуля. Потім — ще один шар печінки, знову майонез. Наступним шаром викласти моркву, потім — майонезну сітку.

салат з печінкою на Великдень, потрібно всього чотири інгредієнти
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Завершити тертими яйцями й тонким шаром майонезу. Перед подачею охолодити в холодильнику хоча б 1–2 години.

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