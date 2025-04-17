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Салат "Каприз" на Пасху — нужно всего четыре ингредиента

17 апреля 2025 13:29
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Салат Каприз на Пасху — всего четыре ингредиента, король среди праздничных блюд
Салат "Каприз". Фото: smachnenke.com.ua
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Этот салат из простых ингредиентов легко готовится, но на вкус как настоящий деликатес. Вареная куриная печень, пикантная корейская морковь, маринованный лук и нежные яйца — все, что нужно для салата, который станет фаворитом пасхального стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • куриная печень — 500 г;
  • яйца — 5 шт.;
  • морковь по-корейски — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — по вкусу;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Для маринада:

  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 2 ч. л;
  • уксус 9% — 2 ст. л;
  • вода — 150 мл.

Способ приготовления

Нарезать лук четверть кольцами, выложить в миску. Добавить соль, сахар, уксус, залить горячей водой и оставить мариноваться на несколько минут.

Салат Каприз на Великдень, потрібно всього чотири інгредієнти
Вареная печень. Фото: smachnenke.com.ua

Куриную печень отварить до готовности, остудить и натереть на крупной терке. Яйца сварить, очистить и также натереть.

салат на Великдень, потрібно всього чотири інгредієнти
Морковь по-корейски. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать майонез с измельченным чесноком. Морковь по-корейски при необходимости нарезать более короткими полосками. В глубокую салатницу выложить половину тертой печени, смазать майонезом. Далее — маринованный лук. Затем — еще один слой печени, снова майонез. Следующим слоем выложить морковь, затем — майонезную сетку.

салат з печінкою на Великдень, потрібно всього чотири інгредієнти
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Завершить тертыми яйцами и тонким слоем майонеза. Перед подачей охладить в холодильнике хотя бы 1-2 часа.

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Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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