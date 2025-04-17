Салат Каприз на Пасху — всего четыре ингредиента, король среди праздничных блюд

Салат "Каприз" на Пасху — нужно всего четыре ингредиента
Этот салат из простых ингредиентов легко готовится, но на вкус как настоящий деликатес. Вареная куриная печень, пикантная корейская морковь, маринованный лук и нежные яйца — все, что нужно для салата, который станет фаворитом пасхального стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- куриная печень — 500 г;
- яйца — 5 шт.;
- морковь по-корейски — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — по вкусу;
- соль, черный перец — по вкусу.
Для маринада:
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 2 ч. л;
- уксус 9% — 2 ст. л;
- вода — 150 мл.
Способ приготовления
Нарезать лук четверть кольцами, выложить в миску. Добавить соль, сахар, уксус, залить горячей водой и оставить мариноваться на несколько минут.
Куриную печень отварить до готовности, остудить и натереть на крупной терке. Яйца сварить, очистить и также натереть.
Смешать майонез с измельченным чесноком. Морковь по-корейски при необходимости нарезать более короткими полосками. В глубокую салатницу выложить половину тертой печени, смазать майонезом. Далее — маринованный лук. Затем — еще один слой печени, снова майонез. Следующим слоем выложить морковь, затем — майонезную сетку.
Завершить тертыми яйцами и тонким слоем майонеза. Перед подачей охладить в холодильнике хотя бы 1-2 часа.
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