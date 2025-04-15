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Оригінальні крашанки на Великдень — знадобляться серветки

15 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як зробити декор яєць на Великдень серветками — лайфхак
Крашанки у серветках. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Якщо ви хочете прикрасити великодній кошик по-особливому, але без зайвих зусиль, спробуйте створити оригінальні крашанки за допомогою звичайних паперових серветок. Цей метод не потребує фарбування чи складних матеріалів, проте має дуже святковий вигляд.

Способом поділилася kira__devis у TikTok.

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Вам знадобиться:

  • варені яйця — потрібна кількість;
  • серветки з малюнком;
  • сирий білок 1 яйця.

Спосіб приготування

Яйця ретельно помити та зварити до готовності протягом 7-10 хвилин. Дати охолонути.

Від паперової серветки обережно відділити тонкий шар з малюнком. За допомогою ножиць вирізати малюнки необхідного розміру.

Декупаж яєць на Великдень серветками - лайфхак
Підготовка серветок. Фото: скриншот

Варене яйце змастити білком та приклеїти обраний малюнок. Зверху малюнок також покрити тонким шаром білку. Дайте крашанкам висохнути і готово!

Простий декупаж яєць на Великдень 2025 - спосіб
Декупаж яєць. Фото: скриншот

Раніше ми ділилися простим способом, як зробити рожеві крашанки на Великдень.

А ще дізнайтеся, як пофарбувати фіолетові крашанки усього 1 інгредієнтом.

Також ми радимо здивувати рідних "мерехтливими" крашанками у вині.

лайфхаки Великдень яйця великодній кошик крашанки
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20:24 Червоні лінії України — відповідь Зеленського на заяву США

20:08 Як Гвінет Пелтроу створила кухню-мрію у скромному просторі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

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