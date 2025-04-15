Як зробити декор яєць на Великдень серветками — лайфхак

Оригінальні крашанки на Великдень — знадобляться серветки
Якщо ви хочете прикрасити великодній кошик по-особливому, але без зайвих зусиль, спробуйте створити оригінальні крашанки за допомогою звичайних паперових серветок. Цей метод не потребує фарбування чи складних матеріалів, проте має дуже святковий вигляд.
Способом поділилася kira__devis у TikTok.
@kiradevis_
Яйця декупаж до Великодня 🥚🌸😜💖 Як вам такий результат? #фарбуємояйця #крашанки #яйцядекупаж #декупаж #декоряєць #великоднійкошик #великоднійдекор #писанки #зробисам #творчістьдлядітей #diy #easterdiy #application #longervideos♬ original sound - KiraDevis_
Вам знадобиться:
- варені яйця — потрібна кількість;
- серветки з малюнком;
- сирий білок 1 яйця.
Спосіб приготування
Яйця ретельно помити та зварити до готовності протягом 7-10 хвилин. Дати охолонути.
Від паперової серветки обережно відділити тонкий шар з малюнком. За допомогою ножиць вирізати малюнки необхідного розміру.
Варене яйце змастити білком та приклеїти обраний малюнок. Зверху малюнок також покрити тонким шаром білку. Дайте крашанкам висохнути і готово!
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