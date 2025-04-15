Як зробити декор яєць на Великдень серветками — лайфхак

Крашанки у серветках. Фото: скриншот

Якщо ви хочете прикрасити великодній кошик по-особливому, але без зайвих зусиль, спробуйте створити оригінальні крашанки за допомогою звичайних паперових серветок. Цей метод не потребує фарбування чи складних матеріалів, проте має дуже святковий вигляд.

Способом поділилася kira__devis у TikTok.

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Вам знадобиться:

варені яйця — потрібна кількість;

серветки з малюнком;

сирий білок 1 яйця.

Спосіб приготування

Яйця ретельно помити та зварити до готовності протягом 7-10 хвилин. Дати охолонути.

Від паперової серветки обережно відділити тонкий шар з малюнком. За допомогою ножиць вирізати малюнки необхідного розміру.

Підготовка серветок. Фото: скриншот

Варене яйце змастити білком та приклеїти обраний малюнок. Зверху малюнок також покрити тонким шаром білку. Дайте крашанкам висохнути і готово!

Декупаж яєць. Фото: скриншот

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