Як зробити фіолетові яйця на Великдень 2025 — перевірений спосіб

Крашанки. Фото: скриншот

Додайте яскравого акценту до вашого великоднього столу за допомогою незвичних фіолетових крашанок. А щоб досягти такого кольору, вам не потрібні штучні барвники чи складні інгредієнти — знадобиться лише одна ягода.

Рецептом поділилася LiKsenilina.

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Вам знадобиться:

яйця — необхідна кількість.

заморожена або свіжа чорниця (можна замінити на чорну смородину);

оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця ретельно помити та відварити протягом 8-10 хвилин. Заморожену ягоду розчавити виделкою до утворення соку. Додати до суміші оцет.

Приготування ягідної суміші. Фото: скриншот

Ще теплі яйця занурити у ягідне пюре та ретельно обмазати з усіх боків. Крашанку викласти на рушник та дати висохнути.

Фарбування яйця чорницею. Фото: скриншот

Для глянцевого ефекту можна обережено змастити крашанку рослинною олією.

Фіолетові крашанки. Фото: скриншот

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