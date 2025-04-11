Як зробити фіолетові яйця на Великдень 2025 — перевірений спосіб

Фіолетові крашанки на Великдень — знадобиться 1 ягода
Додайте яскравого акценту до вашого великоднього столу за допомогою незвичних фіолетових крашанок. А щоб досягти такого кольору, вам не потрібні штучні барвники чи складні інгредієнти — знадобиться лише одна ягода.
Рецептом поділилася LiKsenilina.
Вам знадобиться:
- яйця — необхідна кількість.
- заморожена або свіжа чорниця (можна замінити на чорну смородину);
- оцет — 1 ст. л.
Спосіб приготування
Яйця ретельно помити та відварити протягом 8-10 хвилин. Заморожену ягоду розчавити виделкою до утворення соку. Додати до суміші оцет.
Ще теплі яйця занурити у ягідне пюре та ретельно обмазати з усіх боків. Крашанку викласти на рушник та дати висохнути.
Для глянцевого ефекту можна обережено змастити крашанку рослинною олією.
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