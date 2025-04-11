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Фіолетові крашанки на Великдень — знадобиться 1 ягода

11 квітня 2025 20:00
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як зробити фіолетові яйця на Великдень 2025 — перевірений спосіб
Крашанки. Фото: скриншот
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Додайте яскравого акценту до вашого великоднього столу за допомогою незвичних фіолетових крашанок. А щоб досягти такого кольору, вам не потрібні штучні барвники чи складні інгредієнти — знадобиться лише одна ягода.

Рецептом поділилася LiKsenilina.

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Вам знадобиться:

  • яйця — необхідна кількість.
  • заморожена або свіжа чорниця (можна замінити на чорну смородину);
  • оцет — 1 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця ретельно помити та відварити протягом 8-10 хвилин. Заморожену ягоду розчавити виделкою до утворення соку. Додати до суміші оцет. 

Фіолетові крашанки на Великдень - простий спосіб
Приготування ягідної суміші. Фото: скриншот

Ще теплі яйця занурити у ягідне пюре та ретельно обмазати з усіх боків. Крашанку викласти на рушник та дати висохнути.

Як пофарбувати яйця на Пасху чорницею - рецепт
Фарбування яйця чорницею. Фото: скриншот

Для глянцевого ефекту можна обережено змастити крашанку рослинною олією.

Як зробити фіолетові крашанки - лайфхак
Фіолетові крашанки. Фото: скриншот

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Неочікуваний лайфхак для приготування крашанок — нагрійте 1 продукт на пательні.

Великдень яйця чорниця великодній кошик крашанки
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20:00 Перше СЗЧ — як військовий може повернутися в ЗСУ

19:57 Поїздка до Дніпра та виступ на Рамштайні — звернення Зеленського

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

19:43 Трамп закликав Путіна почати рух до завершення війни

19:32 Бійці ССО взяли у полон 14 росіян на Курщині

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