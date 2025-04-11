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Фиолетовые крашенки на Пасху — понадобится 1 ягода

11 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как сделать фиолетовые яйца на Пасху 2025 — проверенный способ
Крашенки. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Добавьте яркого акцента к вашему пасхальному столу с помощью необычных фиолетовых пасхальных яиц. А чтобы достичь такого цвета, вам не нужны искусственные красители или сложные ингредиенты — понадобится всего одна ягода.

Рецептом поделилась LiKsenilina.

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Вам понадобится:

  • яйца — необходимое количество.
  • замороженная или свежая черника (можно заменить на черную смородину);
  • уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

Яйца тщательно помыть и отварить в течение 8-10 минут. Замороженную ягоду раздавить вилкой до образования сока. Добавить к смеси уксус.

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Приготовление ягодной смеси. Фото: скриншот

Еще теплые яйца окунуть в ягодное пюре и тщательно обмазать со всех сторон. Крашенку выложить на полотенце и дать высохнуть.

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Окрашивание яйца черникой. Фото: скриншот

Для глянцевого эффекта можно осторожно смазать пасхальное яйцо растительным маслом.

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20:11 Римских легионеров заметили в центре Одессы — что готовится

20:08 Прихожая Зои Салданы поразила дизайнеров одной деталью

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто - 80x80

Благотворительный фонд MK Foundation передал для 3-й ОШБр 20 авто

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19:57 Поездка в Днепр и выступление на Рамштайне — обращение Зеленского

19:43 Трамп призвал Путина начать движение к завершению войны

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