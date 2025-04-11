Как сделать фиолетовые яйца на Пасху 2025 — проверенный способ

Крашенки. Фото: скриншот

Добавьте яркого акцента к вашему пасхальному столу с помощью необычных фиолетовых пасхальных яиц. А чтобы достичь такого цвета, вам не нужны искусственные красители или сложные ингредиенты — понадобится всего одна ягода.

Рецептом поделилась LiKsenilina.

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Вам понадобится:

яйца — необходимое количество.

замороженная или свежая черника (можно заменить на черную смородину);

уксус — 1 ст. л.

Способ приготовления

Яйца тщательно помыть и отварить в течение 8-10 минут. Замороженную ягоду раздавить вилкой до образования сока. Добавить к смеси уксус.

Приготовление ягодной смеси. Фото: скриншот

Еще теплые яйца окунуть в ягодное пюре и тщательно обмазать со всех сторон. Крашенку выложить на полотенце и дать высохнуть.

Окрашивание яйца черникой. Фото: скриншот

Для глянцевого эффекта можно осторожно смазать пасхальное яйцо растительным маслом.

Фиолетовые пасхальные яйца. Фото: скриншот

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