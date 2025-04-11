Как сделать фиолетовые яйца на Пасху 2025 — проверенный способ

Фиолетовые крашенки на Пасху — понадобится 1 ягода
Добавьте яркого акцента к вашему пасхальному столу с помощью необычных фиолетовых пасхальных яиц. А чтобы достичь такого цвета, вам не нужны искусственные красители или сложные ингредиенты — понадобится всего одна ягода.
Рецептом поделилась LiKsenilina.
Вам понадобится:
- яйца — необходимое количество.
- замороженная или свежая черника (можно заменить на черную смородину);
- уксус — 1 ст. л.
Способ приготовления
Яйца тщательно помыть и отварить в течение 8-10 минут. Замороженную ягоду раздавить вилкой до образования сока. Добавить к смеси уксус.
Еще теплые яйца окунуть в ягодное пюре и тщательно обмазать со всех сторон. Крашенку выложить на полотенце и дать высохнуть.
Для глянцевого эффекта можно осторожно смазать пасхальное яйцо растительным маслом.
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