Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Рожеві крашанки на Великдень — знадобиться буряк arrow

Рожеві крашанки на Великдень — знадобиться буряк

12 квітня 2025 20:19
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор
Як пофарбувати рожеві яйця на Великдень — простий та перевірений спосіб
Рожеві крашанки. Фото: Freepik
Марія Вишнева - Редактор
Марія Вишнева
Редактор

Ніжний рожевий колір крашанок легко зробити в домашніх умовах. Для того, щоб досягти такого результату вам знадобиться мінімум зусиль та інгредієнтів.

Рецептом поділилася XoMacenna.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — потрібна кількість;
  • буряк;
  • сіль — 1 ст.л.;
  • оцет — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця ретельно помити та зварити до готовності. Буряк очистити та нарізати крупними кубиками.

Як пофарбувати яйця буряком - рецепт
Нарізаний буряк. Фото: xomacenna.com

Викласти до каструлі та залити водою. Туди ж додати сіль та оцет. Варити на середньому вогні протягом 30 хвилин.

Крашанки на Великдень за допомогою буряка - рецепт
Буряк у каструлі. Фото: xomacenna.com

Після чого, буряковий відвар зняти з вогню та занурити у нього варені яйця. Залишити їх у відварі мінімум на 2 години. Якщо ви хочете отримати більш інтенсивний колір, краще залишити їх на ніч. Готові крашанки обсушити та для блиску натерти рослинною олією.

Рожеві крашанки на Великдень у буряку - приготування
Яйця у буряковому відварі. Фото: xomacenna.com

Раніше ми розповідали, як зробити фіолетові крашанки за допомогою всього 1 ягоди.

Окрім того, спробуйте зробити "мерехтливі" яйця на Великдень у вині.

А також ми ділилися лайфхаком, як легко пофарбувати "золоті" яйця на Великдень.

Великдень яйця буряк великодній кошик крашанки
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:31 Лавров схвалив слова Трампа щодо України в НАТО

20:08 Львівський ринок житла у квітні 2025 — що варто знати покупцям

20:00 Не пройшов ВЛК після СЗЧ — що чекає на військового

19:59 Загиблому пілоту F-16 присвоїли звання Героя України

19:33 Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО - 80x80

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО

19:20 Українцям у Німеччині скоротили допомогу — хто отримуватиме менше

19:05 Vodafone знизив вартість тарифів для абонентів — хто у списку

19:01 У поліції повідомили деталі затримання Алієва

18:31 Загибель Павла Іванова — Ліберови показали фото пілота F-16

18:30 В Одесі відреставрували історичні двері — які саме

20:31 Лавров схвалив слова Трампа щодо України в НАТО

20:08 Львівський ринок житла у квітні 2025 — що варто знати покупцям

20:00 Не пройшов ВЛК після СЗЧ — що чекає на військового

19:59 Загиблому пілоту F-16 присвоїли звання Героя України

19:33 Трамп продовжив санкції проти Росії ще на рік

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО - 80x80

Редакція Новини.LIVE перепрошує за поширення відео роботи ППО

19:20 Українцям у Німеччині скоротили допомогу — хто отримуватиме менше

19:05 Vodafone знизив вартість тарифів для абонентів — хто у списку

19:01 У поліції повідомили деталі затримання Алієва

18:31 Загибель Павла Іванова — Ліберови показали фото пілота F-16

18:30 В Одесі відреставрували історичні двері — які саме

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

7 квітня

22:33 Яка має бути зарплата у мера Одеси — думки городян

06:26 Прогалини у FATCA: чому податкові органи часто діють неправомірно

4 квітня

22:33 Гарантії безпеки для України — що думають про це одесити

18:33 Повноваження Труханова закінчуються — чи чекати на вибори в Одесі

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів

31 березня 2025

Валюта у квартирі — де категорично не можна тримати долари і євро