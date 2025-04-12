Як пофарбувати рожеві яйця на Великдень — простий та перевірений спосіб

Рожеві крашанки. Фото: Freepik

Ніжний рожевий колір крашанок легко зробити в домашніх умовах. Для того, щоб досягти такого результату вам знадобиться мінімум зусиль та інгредієнтів.

Рецептом поділилася XoMacenna.

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Вам знадобиться:

яйця — потрібна кількість;

буряк;

сіль — 1 ст.л.;

оцет — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця ретельно помити та зварити до готовності. Буряк очистити та нарізати крупними кубиками.

Нарізаний буряк. Фото: xomacenna.com

Викласти до каструлі та залити водою. Туди ж додати сіль та оцет. Варити на середньому вогні протягом 30 хвилин.

Буряк у каструлі. Фото: xomacenna.com

Після чого, буряковий відвар зняти з вогню та занурити у нього варені яйця. Залишити їх у відварі мінімум на 2 години. Якщо ви хочете отримати більш інтенсивний колір, краще залишити їх на ніч. Готові крашанки обсушити та для блиску натерти рослинною олією.

Яйця у буряковому відварі. Фото: xomacenna.com

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