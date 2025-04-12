Как покрасить розовые яйца на Пасху —- простой и проверенный способ

Розовые пасхальные яйца. Фото: Freepik

Нежный розовый цвет пасхальных яиц легко сделать в домашних условиях. Для того чтобы достичь такого результата, вам понадобится минимум усилий и ингредиентов.

Рецептом поделилась XoMacenna.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — нужное количество;

свекла;

соль — 1 ст.л;

уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Яйца тщательно помыть и сварить до готовности. Свеклу очистить и нарезать крупными кубиками.

Нарезанная свекла. Фото: xomacenna.com

Выложить в кастрюлю и залить водой. Туда же добавить соль и уксус. Варить на среднем огне в течение 30 минут.

Свекла в кастрюле. Фото: xomacenna.com

После чего, свекольный отвар снять с огня и погрузить в него вареные яйца. Оставить их в отваре минимум на 2 часа. Если вы хотите получить более интенсивный цвет, лучше оставить их на ночь. Готовые пасхальные яйца обсушить и для блеска натереть растительным маслом.

Яйца в свекольном отваре. Фото: xomacenna.com

Ранее мы рассказывали, как сделать фиолетовые пасхальные яйца с помощью всего одной ягоды.

Кроме того, попробуйте сделать "мерцающие" яйца на Пасху в вине.

А также мы делились лайфхаком, как легко покрасить "золотые" яйца на Пасху.