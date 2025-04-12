Как покрасить розовые яйца на Пасху —- простой и проверенный способ

Розовые пасхальные яйца — понадобится свекла
Нежный розовый цвет пасхальных яиц легко сделать в домашних условиях. Для того чтобы достичь такого результата, вам понадобится минимум усилий и ингредиентов.
Рецептом поделилась XoMacenna.
Вам понадобится:
- яйца — нужное количество;
- свекла;
- соль — 1 ст.л;
- уксус — 2 ст. л.
Способ приготовления
Яйца тщательно помыть и сварить до готовности. Свеклу очистить и нарезать крупными кубиками.
Выложить в кастрюлю и залить водой. Туда же добавить соль и уксус. Варить на среднем огне в течение 30 минут.
После чего, свекольный отвар снять с огня и погрузить в него вареные яйца. Оставить их в отваре минимум на 2 часа. Если вы хотите получить более интенсивный цвет, лучше оставить их на ночь. Готовые пасхальные яйца обсушить и для блеска натереть растительным маслом.
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