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Розовые пасхальные яйца — понадобится свекла

12 апреля 2025 20:19
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как покрасить розовые яйца на Пасху —- простой и проверенный способ
Розовые пасхальные яйца. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Нежный розовый цвет пасхальных яиц легко сделать в домашних условиях. Для того чтобы достичь такого результата, вам понадобится минимум усилий и ингредиентов.

Рецептом поделилась XoMacenna.

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Вам понадобится:

  • яйца — нужное количество;
  • свекла;
  • соль — 1 ст.л;
  • уксус — 2 ст. л.

Способ приготовления

Яйца тщательно помыть и сварить до готовности. Свеклу очистить и нарезать крупными кубиками.

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Нарезанная свекла. Фото: xomacenna.com

Выложить в кастрюлю и залить водой. Туда же добавить соль и уксус. Варить на среднем огне в течение 30 минут.

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Свекла в кастрюле. Фото: xomacenna.com

После чего, свекольный отвар снять с огня и погрузить в него вареные яйца. Оставить их в отваре минимум на 2 часа. Если вы хотите получить более интенсивный цвет, лучше оставить их на ночь. Готовые пасхальные яйца обсушить и для блеска натереть растительным маслом.

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Яйца в свекольном отваре. Фото: xomacenna.com

Ранее мы рассказывали, как сделать фиолетовые пасхальные яйца с помощью всего одной ягоды.

Кроме того, попробуйте сделать "мерцающие" яйца на Пасху в вине.

А также мы делились лайфхаком, как легко покрасить "золотые" яйца на Пасху.

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20:00 Не прошел ВВК после СОЧ — что ждет военного

Редакция Новини.LIVE извиняется за публикацию видео работы ПВО - 80x80

Редакция Новини.LIVE извиняется за публикацию видео работы ПВО

19:59 Погибшему пилоту F-16 присвоили звание Героя Украины

19:33 Трамп продлил санкции против России еще на год

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