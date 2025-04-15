Как сделать декор яиц на Пасху салфетками - лайфхак

Оригинальные пасхальные яйца на Пасху — понадобятся салфетки
Если вы хотите украсить пасхальную корзину по-особенному, но без лишних усилий, попробуйте создать оригинальные па схальные яйца с помощью обычных бумажных салфеток. Этот метод не требует покраски или сложных материалов, однако выглядит очень празднично.
Способом поделилась kira__devis в TikTok.
@kiradevis_
Яйца декупаж к Пасхе 🥚🌸😜💖 Как вам такой результат? #фарбуємояйця #крашанки #яйцядекупаж #декупаж #декоряєць #великоднійкошик #великоднійдекор #писанки #зробисам #творчестводлядетей #diy #easterdiy #application #longervideos♬ оригинальный звук - KiraDevis_
Вам понадобится:
- вареные яйца — нужное количество;
- салфетки с рисунком;
- сырой белок 1 яйца.
Способ приготовления
Яйца тщательно помыть и сварить до готовности в течение 7-10 минут. Дать остыть.
От бумажной салфетки осторожно отделить тонкий слой с рисунком. С помощью ножниц вырезать рисунки необходимого размера.
Вареное яйцо смазать белком и приклеить выбранный рисунок. Сверху рисунок также покрыть тонким слоем белка. Дайте пасхальным яйцам высохнуть и готово!
Ранее мы делились простым способом, как сделать розовые пасхальные яйца на Пасху.
А еще узнайте, как покрасить фиолетовые пасхальные яйца всего 1 ингредиентом.
Также мы советуем удивить родных "мерцающими" пасхальными яйцами в вине.
Читайте Новини.LIVE!