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Оригинальные пасхальные яйца на Пасху — понадобятся салфетки

15 апреля 2025 20:00
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Как сделать декор яиц на Пасху салфетками - лайфхак
Крашанки в салфетках. Фото: скриншот
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Если вы хотите украсить пасхальную корзину по-особенному, но без лишних усилий, попробуйте создать оригинальные па схальные яйца с помощью обычных бумажных салфеток. Этот метод не требует покраски или сложных материалов, однако выглядит очень празднично.

Способом поделилась kira__devis в TikTok.

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Вам понадобится:

  • вареные яйца — нужное количество;
  • салфетки с рисунком;
  • сырой белок 1 яйца.

Способ приготовления

Яйца тщательно помыть и сварить до готовности в течение 7-10 минут. Дать остыть.

От бумажной салфетки осторожно отделить тонкий слой с рисунком. С помощью ножниц вырезать рисунки необходимого размера.

Декупаж яєць на Великдень серветками - лайфхак
Подготовка салфеток. Фото: скриншот

Вареное яйцо смазать белком и приклеить выбранный рисунок. Сверху рисунок также покрыть тонким слоем белка. Дайте пасхальным яйцам высохнуть и готово!

Простий декупаж яєць на Великдень 2025 - спосіб
Декупаж яиц. Фото: скриншот

Ранее мы делились простым способом, как сделать розовые пасхальные яйца на Пасху.

А еще узнайте, как покрасить фиолетовые пасхальные яйца всего 1 ингредиентом.

Также мы советуем удивить родных "мерцающими" пасхальными яйцами в вине.

лайфхаки Пасха яйца пасхальная корзина крашанки
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