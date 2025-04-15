Как сделать декор яиц на Пасху салфетками - лайфхак

Крашанки в салфетках. Фото: скриншот

Если вы хотите украсить пасхальную корзину по-особенному, но без лишних усилий, попробуйте создать оригинальные па схальные яйца с помощью обычных бумажных салфеток. Этот метод не требует покраски или сложных материалов, однако выглядит очень празднично.

Способом поделилась kira__devis в TikTok.

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Вам понадобится:

вареные яйца — нужное количество;

салфетки с рисунком;

сырой белок 1 яйца.

Способ приготовления

Яйца тщательно помыть и сварить до готовности в течение 7-10 минут. Дать остыть.

От бумажной салфетки осторожно отделить тонкий слой с рисунком. С помощью ножниц вырезать рисунки необходимого размера.

Подготовка салфеток. Фото: скриншот

Вареное яйцо смазать белком и приклеить выбранный рисунок. Сверху рисунок также покрыть тонким слоем белка. Дайте пасхальным яйцам высохнуть и готово!

Декупаж яиц. Фото: скриншот

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