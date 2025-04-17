Что добавить в тесто, чтобы кулич не черствел — советы

Пасха. Фото: Freepik

Мечта каждой хозяйки приготовить ароматный и мягкий пасхальный кулич, который бы не черствел. Но для этого следует придерживаться важных советов, которые сделают вашу праздничную выпечку безупречной.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Качественные жиры

Используйте в тесте сливочное масло жирностью не менее 82%, оно придаст выпечке приятный молочный аромат, а также поможет сделать его более нежным и эластичным. Его также можно заменить качественным маргарином с таким же процентом жирности.

Большое количество желтков в тесте также сделает его более насыщенным и мягким. Кроме того, прекрасно обогащают выпечку сметана или сливки с небольшим процентом жирности.

Ингредиенты, удерживающие влагу

Такие продукты помогут влаге дольше оставаться в тесте, а соответственно и кулич будет дольше ароматным и мягким. Среди таких компонентов можно выделить:

Картофельный крахмал или пюре. Небольшое количество отварного картофельного пиру или немножко крахмала поможет сохранить мягкость.

Мед. Он давно известен как натуральный консервант, поэтому капля меда сделает пасху не только очень ароматной, но и влажной.

Фруктовые пюре. Этот неожиданный компонент в небольшом количестве обогащает выпечку приятным ароматом и текстурой.

Правильная технология

При приготовлении пасхи очень важно правильно вымесить тесто. Не пренебрегайте временем для этого процесса, ведь очень важно, чтобы все компоненты хорошо соединились между собой и "заработали".

Кроме того, выделите длительное количество времени для расстойки теста. Дайте ему хорошо подойти и стать рыхлым.

Для того, чтобы избежать высушивания кулича при выпекании придерживайтесь температурного режима — 160-180 градусов. Для того, чтобы выпечка не подгорала снизу в духовке можно разместить противень с водой - это также сделает выпечку более рыхлой.

Охлаждать куличи тоже нужно правильно - после выпекания поместите их на решетку и сразу не накрывайте.

Правильное хранение пасхальных куличей

Чтобы уберечь кулич от заветривания и высыхания позаботьтесь об упаковке. Вы можете завернуть охлажденную выпечку в пергамент или пищевую пленку, или поместить в пакет с застежкой. Лучше всего хранить готовую пасху при комнатной температуре.

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