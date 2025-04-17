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Кулич будет мягким даже через неделю — секрет в тесте

17 апреля 2025 22:07
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор
Что добавить в тесто, чтобы кулич не черствел — советы
Пасха. Фото: Freepik
Мария Вишнева - Редактор
Мария Вишнева
Редактор

Мечта каждой хозяйки приготовить ароматный и мягкий пасхальный кулич, который бы не черствел. Но для этого следует придерживаться важных советов, которые сделают вашу праздничную выпечку безупречной.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Качественные жиры

Используйте в тесте сливочное масло жирностью не менее 82%, оно придаст выпечке приятный молочный аромат, а также поможет сделать его более нежным и эластичным. Его также можно заменить качественным маргарином с таким же процентом жирности.

Большое количество желтков в тесте также сделает его более насыщенным и мягким. Кроме того, прекрасно обогащают выпечку сметана или сливки с небольшим процентом жирности.

Ингредиенты, удерживающие влагу

Такие продукты помогут влаге дольше оставаться в тесте, а соответственно и кулич будет дольше ароматным и мягким. Среди таких компонентов можно выделить:

  • Картофельный крахмал или пюре. Небольшое количество отварного картофельного пиру или немножко крахмала поможет сохранить мягкость.
  • Мед. Он давно известен как натуральный консервант, поэтому капля меда сделает пасху не только очень ароматной, но и влажной.
  • Фруктовые пюре. Этот неожиданный компонент в небольшом количестве обогащает выпечку приятным ароматом и текстурой.

Правильная технология

При приготовлении пасхи очень важно правильно вымесить тесто. Не пренебрегайте временем для этого процесса, ведь очень важно, чтобы все компоненты хорошо соединились между собой и "заработали".

Кроме того, выделите длительное количество времени для расстойки теста. Дайте ему хорошо подойти и стать рыхлым.

Для того, чтобы избежать высушивания кулича при выпекании придерживайтесь температурного режима — 160-180 градусов. Для того, чтобы выпечка не подгорала снизу в духовке можно разместить противень с водой - это также сделает выпечку более рыхлой.

Охлаждать куличи тоже нужно правильно - после выпекания поместите их на решетку и сразу не накрывайте.

Правильное хранение пасхальных куличей

Чтобы уберечь кулич от заветривания и высыхания позаботьтесь об упаковке. Вы можете завернуть охлажденную выпечку в пергамент или пищевую пленку, или поместить в пакет с застежкой. Лучше всего хранить готовую пасху при комнатной температуре.

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