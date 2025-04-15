Що треба класти у великодній кошик 2025 — пояснення архієпископа ПЦУ

Великодній кошик. Фото: Freepik

Паска, м’ясо, яйця, масло — а як щодо алкоголю чи грошей у кошику? Архієпископ Марк пояснює, що справді має бути в святковому великодньому кошику і як правильно провести цей день.

Про це розповів Суспільному архієпископ Кропивницький і Голованівський ПЦУ Марк.

Реклама

Читайте також:

Що класти у великодній кошик і як святкувати Великдень — поради архієпископа ПЦУ

У неділю, 5 травня, православні та греко-католики святкуватимуть Великдень — найважливіше християнське свято, присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Що слід класти до великоднього кошика, а чого уникати, та як правильно провести цей день.

Що має бути у великодньому кошику

Архієпископ наголошує, що освячення кошиків — це не обов'язковий церковний обряд, а саме українська традиція.

Кошик з паскою. Фото: Freepik

"Великодній кошик — це наша українська традиція, а не загальноцерковна і не є вимогою, що без кошиків свята не буде. Це наша суто місцева традиція, тому зрозуміло, що у кошик ми беремо ті продукти, які були заборонені під час Великого посту до вживання. Це паска, м'ясо, яйця, сир, масло. Інколи люди беруть сіль. Але кожна господиня кладе за звичаєм родини. Фрукти та овочі зазвичай не кладуть, оскільки їх можна було вживати під час посту".

Чи дозволено освячувати алкоголь

Освячуються лише ті продукти, над якими читаються відповідні молитви під час богослужіння.

"Беремо у кошик те, що потім освячуємо під час богослужіння, а самі молитви розраховані на освячення паски, яєць і м'ясо-молочних продуктів. Над рештою продуктів молитви не читаються, тому класти їх у кошик не має сенсу. Пити спиртне на Великдень можна, але нести його в храм не варто".

Великодній кошик з паскою. Фото: Freepik

Чи можна класти до кошика неїстівні речі

Іноді віряни намагаються освятити речі, що не мають стосунку до їжі — як-от гроші чи ключі. Архієпископ пояснює, що цього робити не слід.

"Цього не слід робити. В кошик кладеться те, про що читається в молитвах на освячення і там саме йдеться про благословення харчів. Свічку запалюють під час освячення, як символ молитви. Все інше не потрібно".

Як провести день Великодня

Це свято символізує перемогу життя над смертю, тому й відзначати його слід з відповідною духовною глибиною.

"Великдень — це свято Воскресіння Христового і перемоги його над прокляттям, гріхом та смертю. Протягом посту готуючись до свята ми намагаємося в собі щось перемогти погане і здобути щось хороше. І сам Великдень мав би підкреслити наші духовні досягнення. Якщо людина протягом Великого посту позбавилася чи стримувалася від куріння, чи вживання алкоголю, то під час Великодня вона могла б цю перемогу відсвяткувати не тим, що повернулася назад до тих звичок, а те що вона їх позбулася, перемогла".

Цей день, за словами архієпископа, слід провести з Богом і близькими:

"Саме свято Великодня — це зустріч вірян у храмі, в християнській родині, а пізніше зустріч у родинному колі. Треба цей день присвятити Богові, а потім своїм рідним. Поспілкуватися, почастуватися, привітати один одного".

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025

Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт.

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу.

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф.

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.

Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського.