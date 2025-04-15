Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Рецепти arrow Що не можна класти у Великодній кошик — пояснення архієпископа arrow

Що не можна класти у Великодній кошик — пояснення архієпископа

15 квітня 2025 18:44
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор
Що треба класти у великодній кошик 2025 — пояснення архієпископа ПЦУ
Великодній кошик. Фото: Freepik
Ольга Горохова - Редактор
Ольга Горохова
Редактор

Паска, м’ясо, яйця, масло — а як щодо алкоголю чи грошей у кошику? Архієпископ Марк пояснює, що справді має бути в святковому великодньому кошику і як правильно провести цей день.

Про це розповів Суспільному архієпископ Кропивницький і Голованівський ПЦУ Марк.

Реклама
Читайте також:

Що класти у великодній кошик і як святкувати Великдень — поради архієпископа ПЦУ

У неділю, 5 травня, православні та греко-католики святкуватимуть Великдень — найважливіше християнське свято, присвячене Воскресінню Ісуса Христа. Що слід класти до великоднього кошика, а чого уникати, та як правильно провести цей день.

Що має бути у великодньому кошику

Архієпископ наголошує, що освячення кошиків — це не обов'язковий церковний обряд, а саме українська традиція.

правила освячення кошика
Кошик з паскою. Фото: Freepik

"Великодній кошик — це наша українська традиція, а не загальноцерковна і не є вимогою, що без кошиків свята не буде. Це наша суто місцева традиція, тому зрозуміло, що у кошик ми беремо ті продукти, які були заборонені під час Великого посту до вживання. Це паска, м'ясо, яйця, сир, масло. Інколи люди беруть сіль. Але кожна господиня кладе за звичаєм родини. Фрукти та овочі зазвичай не кладуть, оскільки їх можна було вживати під час посту".

Чи дозволено освячувати алкоголь

Освячуються лише ті продукти, над якими читаються відповідні молитви під час богослужіння.

"Беремо у кошик те, що потім освячуємо під час богослужіння, а самі молитви розраховані на освячення паски, яєць і м'ясо-молочних продуктів. Над рештою продуктів молитви не читаються, тому класти їх у кошик не має сенсу. Пити спиртне на Великдень можна, але нести його в храм не варто".

що класти у кошик на Великдень
Великодній кошик з паскою. Фото: Freepik

Чи можна класти до кошика неїстівні речі

Іноді віряни намагаються освятити речі, що не мають стосунку до їжі — як-от гроші чи ключі. Архієпископ пояснює, що цього робити не слід.

"Цього не слід робити. В кошик кладеться те, про що читається в молитвах на освячення і там саме йдеться про благословення харчів. Свічку запалюють під час освячення, як символ молитви. Все інше не потрібно".

Як провести день Великодня

Це свято символізує перемогу життя над смертю, тому й відзначати його слід з відповідною духовною глибиною.

"Великдень — це свято Воскресіння Христового і перемоги його над прокляттям, гріхом та смертю. Протягом посту готуючись до свята ми намагаємося в собі щось перемогти погане і здобути щось хороше. І сам Великдень мав би підкреслити наші духовні досягнення. Якщо людина протягом Великого посту позбавилася чи стримувалася від куріння, чи вживання алкоголю, то під час Великодня вона могла б цю перемогу відсвяткувати не тим, що повернулася назад до тих звичок, а те що вона їх позбулася, перемогла".

Цей день, за словами архієпископа, слід провести з Богом і близькими:

"Саме свято Великодня — це зустріч вірян у храмі, в християнській родині, а пізніше зустріч у родинному колі. Треба цей день присвятити Богові, а потім своїм рідним. Поспілкуватися, почастуватися, привітати один одного".

Пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою рецептів до Великодня 2025

Волокниста паска "Золото" з платного майстер-класу — рецепт. 

Як пофарбувати яйця куркумою та каркаде — секрети способу. 

Волохата паска з волоссям янгола від переможниці МастерШеф

Вийде з першого разу — великодня паска від переможниці МастерШеф.

Ще радимо звернути увагу на рецепт сальтісона на Великдень від Володимира Ярославського

продукти ПЦУ Великодній тиждень великодній кошик архієпископ
Реклама

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:25 Україні потрібні Patriot — Зеленський звернувся до секретаря НАТО

19:12 Пільги для УБД — чи надають знижки на залізничні квитки у 2025

Text

19:11 Екстрене звернення Макрона в Парижі — ефір Новини.LIVE

19:05 Роботу в Польщі пропонуватимуть по-новому — що зміниться

18:55 Ємець пояснив процес затвердження секретаря Київради

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:52 НАТО хоче зробити Україну сильною державою — Рютте в Одесі

18:23 Зеленський провів координаційну нараду в Одесі — відео

18:20 Військовий прокоментував плани РФ щодо наступу на Сумщину

18:18 Україну накриють дощі — в яких регіонах завтра чекати опадів

18:10 До 12 років в’язниці або штрафи — які долари принесуть нещастя

19:25 Україні потрібні Patriot — Зеленський звернувся до секретаря НАТО

19:12 Пільги для УБД — чи надають знижки на залізничні квитки у 2025

19:05 Роботу в Польщі пропонуватимуть по-новому — що зміниться

18:55 Ємець пояснив процес затвердження секретаря Київради

18:52 НАТО хоче зробити Україну сильною державою — Рютте в Одесі

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок - 80x80

Благодійний фонд MK Foundation передав для 3-ї ОШБр 20 автівок

18:23 Зеленський провів координаційну нараду в Одесі — відео

18:20 Військовий прокоментував плани РФ щодо наступу на Сумщину

18:18 Україну накриють дощі — в яких регіонах завтра чекати опадів

18:10 До 12 років в’язниці або штрафи — які долари принесуть нещастя

18:05 Без цих документів одесити не зможуть потрапити до Румунії

14:18 Прифронтові регіони отримають нову допомогу, — деталі

14 квітня

22:33 Морське перемир'я — чи є плюси для України і чого прагне Росія

15:57 Потоплення крейсера «Москва» — як Україна змінила хід війни

13 квітня

06:38 Українці на Балі — як відкрити бізнес на острові

12 квітня

06:39 Метро на Виноградар — куди зникли мільярди та коли чекати станції

11 квітня

20:11 Римських легіонерів помітили у центрі Одеси — що готується

10 квітня

20:11 Стрибок цін перед Великоднем в Одесі — що подорожчало

9 квітня

22:33 Світові ринки нестабільні — на що чекати від ініціатив Трампа

8 квітня

22:33 Ціна молодої картоплі — 160 грн за кг, що кажуть одесити

06:44 Росіяни зривають візит Зеленського в ПАР — як вони це роблять

Text

12:02 Російський опозиціонер Каспаров впевнений, що США та РФ ведуть таємні переговори

9 листопада 2023
Text

10:00 H&M повернувся — у яких ТРЦ відкрились магазини, які враження покупців та ціни на одяг

6 лютого 2024
Text

15:00 Український тиждень у Вашингтоні — підсумки від Новини.LIVE

Text

17:00 Барабаш назвав кількість цивільних, які продовжують залишатися в Авдіївці

27 лютого 2024
Text

21:43 Експерт пояснив наміри Кремля воювати з НАТО через слова Макрона

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

Особливі банкноти — яких купюр євро краще позбутися у 2025

5 квітня 2025

Легальний виїзд за кордон — що загрожує тим, хто не повернувся

8 квітня 2025

Ціни на яйця змінили траєкторію — що відбувається в АТБ

10 квітня 2025

Військовий запропонував розділити мобілізованих на категорії

3 квітня 2025

Польща та Німеччина — чому українців можуть депортувати у квітні

9 квітня 2025

Пенсіонерам доведеться повертати гроші державі — кого стосується

4 квітня 2025

Приречені купюри — які долари та євро заборонено обмінювати

Новий тариф від Київстару — що коштує всього 50 грн на місяць

12 квітня 2025

До 10 000 грн на день народження — хто отримає виплату у 2025

5 квітня 2025

Який месенджер найбезпечніший — Буданов відповів